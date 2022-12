El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no duda en señalar que en su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubo notables avances: “Muchos y muy profundos”. Pero destaca dos que le generan mayor satisfacción personal, humana: “Primero lo que avanzamos en igualdad de género, todo lo que se avanzó en beneficio de los derechos de las mujeres y en segundo lugar, las 45 mil personas pobres que sacamos de prisión con el instituto de la defensoría y particularmente, mi visita a las internas de Santa Martha Acatitla”.

El Plan B

A esa corte suprema llegará pronto una nueva papa caliente: el Plan B que ha modificado la legislación electoral. Creo que, a juzgar por lo realizado en los cuatro años de Zaldívar al frente de la SCJN, los ministros y las ministras harán lo correcto. Zaldívar lo dijo en la entrevista —lo publiqué ayer— al hablar del balance con relación a los proyectos que interesan a la 4T: “La verdad es que el balance es desfavorable al gobierno, y eso nadie lo dice. Y eso quiere decir que la corte está resolviendo con independencia”.

Cabe precisar que, más bien, eso nadie lo decía, pero hoy lo destaca un diario particularmente crítico del gobierno de AMLO, Reforma: “Exhibe corte pifias en reformas y políticas de 4T. Un análisis sobre 18 votaciones del pleno entre 2019 y 2022, relacionadas con asuntos de interés para el gobierno de la cuarta transformación, muestra que solo en cuatro casos hubo mayorías en favor del gobierno, Morena y sus aliados en el Congreso, y solo una de ellas fue por unanimidad”.

La oposición puede estar tranquila: si hay fallas constitucionales en el Plan B, lo más probable es que la corte suprema invalide las normas impugnadas.

Zaldívar, por lo tanto, tiene argumentos para sostener “que nunca se había hecho un esfuerzo de transformación en el poder judicial como el que nosotros encabezamos estos cuatro años… el poder judicial federal es hoy nuevo y muy distinto al que yo recibí”.

El nepotismo en los jueces

Un asunto poco comentado en los medios Arturo Zaldívar lo subraya como uno de sus principales logros: “Los jueces y magistrados, tenían 20, 10, 12 familiares en el mismo tribunal, era algo tremendo y no se veía mal, esto generaba muchos problemas”.

Pregunta : ¿Era una práctica generalizada?

Respuesta : “Totalmente generalizada. Al poder judicial se le llamaba el poder familiar de la federación, y nadie lo veía mal, entonces nosotros, primero, lo visibilizamos, lo hicimos público, porque se sabía pero nadie se había atrevido a nombrarlo y después, fijamos reglas y lo ordenamos. Hoy no puede haber…, ningún titular puede tener más de cuatro familiares en el mismo circuito, es decir en el mismo estado, y no puede tener ningún familiar en su tribunal o en su juzgado; no quiere decir que ya no pueda haber familiares en el poder judicial, pero no pueden estar en el mismo circuito que pueda generar redes familiares que pudieran dar lugar a algún tipo de corrupción”.

Pregunta : ¿Para reorganizar el sistema hubo despidos?

Respuesta : “No, no se despidió a nadie. Algunos titulares de juzgado o algún magistrado o magistrada se cambiaron de circuito y después fijamos reglas claras, también un padrón de relaciones familiares, hoy tenemos bien detectado quién está en dónde y por qué, y ya ha sido aceptado. Una vez que tenemos las reglas claras —la verdad es que en el poder judicial federal se han aceptado estas reglas—, hoy ese problema que teníamos arrastrando por décadas ya no es un tema ni un problema. Es un avance de verdad de enorme trascendencia”.

La causa de las mujeres

Pregunta : ¿Podemos hablar de lo que ha hecho la corte por las mujeres?

Respuesta : “Hacia adentro del poder judicial, ¿que hemos hecho nosotros? Primero, generamos unidades tanto en la corte como en el consejo, para prevenir y combatir el acoso sexual y la violencia de género. ¿De qué manera? Primero, detectando ambientes de acoso, en segundo lugar estableciendo protocolos de convivencia sana, y en tercer lugar acompañando a las víctimas, desde el punto de vista de su seguridad personal, jurídica, médica, psicológica y hasta psiquiátrica cuando ha sido necesario, y sancionado con energía a quienes cometen estos actos. Después hemos avanzado hacia la paridad, hemos impulsado concursos que han sido exclusivos para mujeres, juezas y magistradas, o paritarios. En esta administración se han nombrado más juezas de distrito y más magistradas que en toda la historia del poder judicial federal”.

Pregunta : ¿Se logrará la paridad?

Respuesta : “En cuatro años más habremos alcanzado, según yo creo, la paridad a nivel de juzgadoras de juzgados de distrito y habremos avanzado mucho en magistradas de circuito. Adicionalmente hemos tomado medidas para una igualdad estructural sustantiva, lanzamos las licencias de paternidad por tres meses pagadas, igual que las de las mujeres, ampliamos las licencias de lactancia, hemos generado cursos de género obligatorios en todo el poder judicial federal, esto más los criterios de la corte de juzgar con perspectiva de género…”

Pregunta : ¿Ello cómo ayuda a las otras mexicanas, esto es, las que no están en el poder judicial?

Respuesta : “La vida de las mujeres en el poder judicial cambió radicalmente, al grado que este año la Organización de Estados Americanos —en junio de este año— le otorgó al poder judicial federal mexicano el primer premio interamericano a la implementación de los mejores liderazgos de mujeres. Nos colocaron a la vanguardia, incluso arriba de Estados Unidos y de Canadá. Esto es importante para las mujeres del poder judicial pero también es importante como un ejemplo, digamos, como un ejemplo para otras instituciones públicas y privadas. Ahora, hacia afuera… los derechos de las mujeres, pues primero, durante esta administración, el pleno, la corte, de manera unánime, dictó una sentencia muy importante, de vanguardia para reconocer el derecho de todas las mujeres y personas gestantes a interrumpir su embarazo, esto muy trascendente y por el otro lado hemos querido visibilizar el tema…”

Pregunta : Hubo cierto debate con esto de las personas gestantes, ¿podrías definir el término?

Respuesta : “Nos estamos refiriendo a las personas trans que pueden gestar. Se quiere hacer la diferenciación para que quede claro que están incluidos o incluidas, me explico: porque puede haber una persona que nace biológicamente mujer, que su identidad de género es distinta y que consecuentemente no se asume como mujer; se asume, pudiera ser como hombre o se asume como persona no binaria y no obstante puede gestar, entonces quisimos ser muy proteccionistas y entender que también estas personas están incluidas, porque el no colocarlas simplemente como mujeres implica visibilizar su situación especial y respetar su situación especial, por eso es que se generó esta diferenciación que obviamente causó cierto debate”.

Pregunta : ¿Qué decir de los feminicidios?

Respuesta : “El tema de los feminicidios no nos toca a nosotros, es un tema sobre todo local, de fiscalías locales, de jueces locales, sin embargo pienso que es uno de los temas más graves del país: están matando en promedio 12 mujeres al día en México por razón de su género…”

Pregunta : ¿Y qué puede hacer el poder judicial?

Respuesta : “Nosotros hemos hecho varias cosas. Lo primero que quisimos hacer es visibilizar el problema, llamar la atención, por eso lanzamos una serie, “Caníbal indignación total”, que fue transmitida por Televisa, por Justicia TV y por Canal 22, televisión pública y privada”.

Pregunta : Tuvo un gran éxito, ¿no?

Respuesta : “Más de 27 millones de personas la vieron. Fue impresionante, y ahora acabamos de lanzar un documental, ya como película —que hubo la premier hace unos días en la Cineteca, y que esperemos el próximo año esté en plataformas—…, no es la serie reducida, es un producto nuevo, es una película documental. Entonces son dos productos, la serie y la película, que creo son muy importantes. Lo que tratamos nosotros es de visibilizar el problema, exigir que la sociedad y las autoridades tenemos que tomarlo en serio”.

Pregunta : ¿Y además de la película y la serie…?

Respuesta : “¿Qué derivó de eso? Bueno, que nosotros nos tomamos en serio el problema. Hicimos un documento de trabajo, que no es una iniciativa de ley, y lo presentamos a la comisión permanente del Congreso de la Unión para que si hubiera ideas las pudieran retomar. La Cámara de Diputados ya aprobó un paquete de leyes en materia de feminicidio que está ahora en el Senado de la República y adicionalmente nosotros también…”

Pregunta : ¿La iniciativa partió de ese documento?

Respuesta : “Tiene cosas de este documento y también nosotros hicimos una guía, un protocolo, con los criterios constitucionales y convencionales, es decir, con los criterios de nuestra Constitución y de los tratados internacionales para investigar feminicidios. Estas fueron las aportaciones de mi presidencia al tema del feminicidio”.

Pregunta : ¿Un ejemplo de estos criterios para investigar feminicidios?

Respuesta : “Por ejemplo, un criterio…, que toda muerte de mujer se tiene que investigar de entrada como feminicidio, salvo que en el trayecto de la investigación nos demos cuenta que no es un feminicidio, feminicidio es cuando se priva de la vida a una mujer…”

Pregunta : ¿Toda muerte o todo asesinato?

Respuesta : “Toda muerte violenta de una mujer, debe ser investigada como feminicidio. ¿Cuál es la diferencia entre un feminicidio y un homicidio? El feminicidio es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, es un crimen de odio, es un crimen de odio de género; el homicidio de una mujer, la muerte violenta de una mujer sin este componente no es feminicidio, pero es muy importante que de entrada las autoridades lo investiguen como feminicidio”.

Pregunta : ¿Es feminicidio hasta que se demuestre lo contrario?

Respuesta : “Exactamente. Entonces, esto es muy importante porque desde el inicio todas las pruebas, toda la secuencia de la investigación va enfocada al feminicidio, si después la fiscalía se da cuenta que esto no ocurre, pues cambia de ruta. Pero donde estamos teniendo el problema es en las fiscalías locales: no se investigan los feminicidios, cuando se investiga no se hace bien, la mayoría de las veces se revictimiza a las chicas o a las mujeres que perdieron la vida y a sus familias cuando un caso es mediático… Hay muchos casos que son mediáticos y tratan de resolverlos rápido, hacen un desastre. Yo traté de utilizar la visibilidad que da un cargo como el de presidente de la corte para denunciar esto, para llamar la atención, para cimbrar a la sociedad, para cambiar la cultura y creo que, de alguna manera, hemos logrado que el tema esté en la agenda y yo espero que se tomen las medidas necesarias, a nivel legislativo y a nivel de las fiscalías, para así empezar a revertir esto que me parece que ya es intolerable”.

La corte y AMLO

Pregunta : ¿Podemos hablar un poco del presidente López Obrador? Creo que fue uno de los aspectos más comentados en columnas, que es donde yo me muevo, tu buena relación con un hombre con unas características muy especiales como Andrés Manuel. ¿Qué nos cuentas de esta relación tuya con él? ¿Cuándo lo conociste?

Respuesta : “Yo conocí al presidente algún tiempo antes de que fuera incluso candidato en esta última ocasión, y la verdad es que llevo con él, como lo he dicho siempre, una relación, primero de respeto. Ese respeto fue generando confianza y ahora afecto. Yo lo respeto mucho, le tengo mucha confianza, le tengo aprecio, él nunca me ha pedido nada, esa es la verdad, siempre ha sido muy institucional y muy cuidadoso”.

Pregunta : ¿No lo pide López Obrador en las mañaneras?

Respuesta : “Él tiene su discurso político, su lógica, así lo entiendo. Pero realmente ha sido una relación cordial, creo que muy fructífera para el poder judicial federal. Gracias a esa relación se pudo aprobar la reforma judicial que es constitucional y legal también, y eso fue gracias al apoyo del presidente, hay que decirlo, y el poder judicial sigue teniendo esta independencia y esta solidez precisamente porque hubo una buena relación derivada de un respeto al trabajo que estamos haciendo. Esto no quiere decir que todas las sentencias que se dictan aquí, pues le agraden a él, como tampoco le agradan muchos a otros actores políticos o económicos, o mediáticos, eso ya depende…”

Pregunta : ¿Es el caso del árbitro que siempre con alguien queda mal?

Respuesta : “Así es, eso ya depende de cada juez, de cada jueza, pero están juzgando en libertad, que eso es lo más importante. Se ha criticado mucho esta relación yo creo que con cierta mala fe, porque algunos de los críticos saben perfectamente que los anteriores presidentes de la corte llevaban también una relación cordial con los presidentes de la república…”

Pregunta : ¿Una relación, la anterior, a veces más que cordial?

Respuesta : “A veces más que cordial… Lo que pasa es que entonces se hacía en lo oscurito, se hacía en secreto y hoy, pues como no estamos haciendo nada indebido el presidente López Obrador y yo, transparentamos las veces que nos reunimos y no pasa nada, no estamos haciendo nada incorrecto, nada indebido, somos titulares de poderes del estado y hay temas sobre los cuales tenemos que dialogar”.

Las presiones de Calderón y García Luna a la SCJN

Pregunta : A ti te propuso Felipe Calderón para llegar a la Corte, como a la mayoría de los ministros actuales, ¿no?

Respuesta: “Pues no sé si a la mayoría pero sí a algunos de los que, por lo menos tres de nosotros, creo que todavía estamos de ese sexenio”.

Pregunta : Peña Nieto propuso solo a dos, ¿no es así?

Respuesta : “A Norma Piña y Javier Jaynes los propuso Peña… Porque a Alfredo Gutierrez y Alberto Pérez Dayán los propuso Calderón ya en la transición entre Calderón y Peña Nieto…”.

Pregunta : Alguien los tenía que proponer, pero a ti te propuso Felipe Calderón y en algún momento de tu presidencia otro debate en el que te involucraste fue un fuerte comentario que hiciste relacionado con algo que ocurrió en ese sexenio…, tú ya como ministro, tuviste algún incidente con Fernando Gómez Mont, que era secretario de Gobernación, un abogado importante, panista, muy conocido. ¿Qué nos cuentas de esto?

Respuesta : “Hubo dos temas en los cuales, digamos, hubo una presión indebida por parte del gobierno de Felipe Calderón: el caso de la Guardería ABC y el caso de Florence Cassez”.

Pregunta : ¿Cómo ejerció Felipe Calderón esa presión indebida?

Respuesta : “Sí, fue en estos dos asuntos, pero lo primero que quiero decir es que no es que esto lo haya contado ahora. El caso de Florence Cassez, ciertamente, por las peculiaridades de eso que sucedió, que ahora lo refiero, aunque ya habían salido algunas notas, yo fui reservado y lo conté recientemente. Lo del ABC, la guardería, Salvador Garcia Soto lo publicó muy poco tiempo después de que sucedió, yo lo comenté con Leo Zuckermann en La hora de opinar hace mucho tiempo, antes de ser presidente…”

Pregunta : ¿En el sexenio de Peña?

Respuesta : “Creo que ya estaba Peña.., y adicionalmente en mi primera conferencia de prensa yo hablé de este tema del ABC, después en la presentación de mi libro lo volví a tocar y se hizo un escándalo como si ahí fuera la primera vez. En el caso del ABC teníamos una atribución la corte para investigar violaciones graves a derechos humanos, que casualmente después de mi proyecto del ABC se quitó, porque era una facultad que se pensaba que era simplemente para que la corte pagara los costos de los errores que se cometían en otro lado. Yo le di sentido a esta atribución; habían muerto 49 niños, más de 100 niños lesionados… Una cosa terrible, por errores, irresponsabilidad y un desorden generalizado en todo el sistema de guarderías del Seguro Social. Yo presento un proyecto responsabilizando a quien había sido director del Seguro que había sido ya secretario de Comunicaciones y Transportes”.

Pregunta : ¿Molinar?

Respuesta : “Molinar…, al que entonces en ese momento de que presento mi dictamen era director del Seguro, al entonces gobernador Bours, al presidente municipal, a una serie de funcionarios. Cuando yo presento mi proyecto, pues el proyecto cae muy bien en la prensa, pero dos días después se hace una operación de estado y voltean toda la prensa, para atacar no solo al proyecto, sino para atacarme a mí. Y entonces, ya próximo a presentar el proyecto, vino a mi oficina Fernando Gómez Mont, con quien tengo una muy buena relación de amistad, y empezamos a platicar”.

Pregunta : ¿Plática cordial?

Respuesta : “Empieza a subir el tono de la plática y en un momento me dice: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y yo le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y que no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños, y ahí viene el primer rompimiento, yo he dicho que hubo una operación de Estado”.

Pregunta : ¿Volviste a hablar con Calderón?

Respuesta : “Sí, después de esto, sí, pero yo he dicho que hubo una operación de Estado, y la hubo. La corte estaba tomada por funcionarios, secretarios, subsecretarios, consejeros jurídicos, directores jurídicos del gobierno, eran las diez de la noche y estaban todas las oficinas prendidas, varios compañeros míos en la sesión del pleno leyeron las memoranda que nos habían llevado los funcionarios federales y solamente Olga Sanchez Cordero, Juan Silva Meza y yo, votamos por responsabilizar a esos funcionarios…, esa era la gran corte independiente... que hoy dicen que es sumisa y entonces era muy independiente”.

Pregunta : ¿Y el caso Cassez?

Respuesta : “Ahí si las cosas ya subieron…”

Pregunta : ¿Quién era el presidente de la Corte?

Respuesta : ¿Cuándo fue lo del ABC? Guillermo Ortiz Mayagoitia. Después viene lo de Florence Cassez, ahí si fue algo mucho más fuerte, hubo muchas amenazas directas, a mi persona, a mi familia. En algún momento, un domingo yendo yo con la familia a comer, nos cercan tres camionetas de la federal de seguridad, se bajan… cerca de mi domicilio, con armas largas y durante diez… policías federales. Durante diez minutos nos apuntan y ya luego se van”.

Pregunta : ¿Le pasó a un ministro en funciones?

Respuesta : “A un ministro en funciones, con su familia. Pero eso no fue todo. Después, un día estando mi esposa y yo en la casa, nos dimos cuenta hasta el día siguiente, que se metieron a la casa, se robaron mi laptop, se robaron toda mi información, no robaron nada mas, fue una operación de gente muy especializada. Debe haber sido en el último año de Felipe Calderón, en octubre de 2012, debió haber sido ahí, y en ese momento pues yo, al día siguiente, le hablo al entonces presidente de la corte, Juan Silva Meza, y le digo pasó esto, te lo quiero reportar”.

Pregunta : ¿Traías elementos de seguridad?

Respuesta : “No, ahora te cuento… Y entonces yo le digo, a Juan Silva, le cuento, y me dice ¿qué tienes miedo que encuentren?; le digo, no Juan, lo que tengo miedo es que no van a encontrar nada, porque si se llevaron esto creyendo que van a encontrar cuentas en no sé dónde, están equivocados, ese es el tema. Me reúno en esta oficina en la que hoy estamos, con todos los ministros y les digo que responsabilizo a Felipe Calderón y a Genaro Garcia Luna de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia y que no voy a hacer ninguna denuncia a la salida a medios porque íbamos a generar una crisis institucional”.

Pregunta : ¿Calderón supo todo eso?

Respuesta : “Sí. Pero ahora dice Felipe Calderón que le parece inverosímil; que él no se enteró de nada y que le parece indignante. Tan se enteró en tiempo real que al día siguiente de lo que te estoy contando me llamó por teléfono y me dijo: ‘Oiga, ministro, me enteré de lo que pasó en su oficina’, porque yo le pedí al presidente de la corte que informara al presidente de la república lo que había sucedido. Me habla Felipe Calderón: ‘¿Va a presentar alguna denuncia?’ No le veo ningún caso, presidente. Insistió: ‘Oiga, le puedo mandar seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública’. No, presidente, en esa secretaría no confío. ‘¿Me permitiría usted que le mande una protección del Estado Mayor Presidencial?’ Le digo: “Señor presidente, en el ejército mexicano sí confío. Si usted me quiere mandar esa seguridad, se lo agradezco”.

Pregunta : O sea, ¿en García Luna no confiabas y en la Defensa Nacional sí?

Respuesta : “El Estado Mayor era parte del ejército mexicano. Si lo que yo digo es falso y Felipe Calderón nunca lo supo, sería inverosímil que le hubieran dado a un ministro que no era presidente escolta del Estado Mayor Presidencial. El único que podía haber ordenado que se le diera a un ministro escolta del Estado Mayor Presidencial es Felipe Calderón y eso es tan fácil como pedir la información de si tuve tres meses escolta del Estado Mayor. Yo creo que a Felipe Calderón se le olvidó que me había hecho esa llamada”.

Pregunta : ¿Qué les molestaba del caso Florence?

Respuesta : “Es que estaban empeñados en condenar a una mujer inocente, en la cual se había hecho todo un montaje. No sé cuál es la razón por la que además Calderón tomó esto como suyo”.

Pregunta : ¿Recuerdas que tuvo problemas con el presidente de Francia?

Respuesta : “Con Sarkozy. Cuando además esto sucedió en el sexenio Fox. Pero supongo que después trató de que a su secretario de Seguridad nada lo empañara y lo tomó de manera personal y sí hubo presiones aquí durísimas. Yo voté por la liberación de Florence Cassez. Siendo presidente Felipe Calderón y estando en el poder Genaro García Luna. Y esto lo digo porque hoy se habla con mucha ligereza de que si el ministro Zaldívar es un tibio, si no tiene pantalones... A ver, fui el único que me enfrenté en ese sexenio a Felipe Calderón y a García Luna. Ahí están los hechos, ahí están mis votos y yo a ellos me remito”.

Pregunta : ¿Te sorprendió lo que ocurrió después, me refiero al arresto en Estados Unidos de García Luna?

Respuesta : “Pues mira, tanto como sorprenderme, no. Yo lo que he dicho es que ojalá le den el debido proceso que él no le dio a muchos mexicanos aquí. Y que se resuelva lo que sea correcto resolver conforme a derecho”.

“Somos un poder equilibrador”

Pregunta : ¿Volvemos a la relación de la Corte con la 4T?

Respuesta : “Nosotros no somos gobierno, tampoco somos oposición, somos un poder equilibrador. No nos toca a nosotros salir a competir en declaraciones o entrar a descalificaciones con otros actores políticos; ese no es el papel de los jueces”.

Pregunta : ¿Pueden enmendarle la plana al Congreso, por ejemplo en esto de la prisión preventiva?

Respuesta : “Bueno, ese fue un gran debate. Está en la Constitución”.

Pregunta : Dijo una buena frase el ministro Pérez Dayán, la de “no soy quien para desprender hojas de la Constitución, ¿no?

Respuesta : “Bueno, hay opiniones… Yo creo que no se trataba de quitar hojas a la Constitución, sino de que los derechos humanos internacionales son Constitución. Entonces, en el artículo primero tienes estos derechos, en el artículo 19 los limitas, ¿qué interpretas? Y ahí es un caso muy claro. Se invalidó la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales porque es lo que se impugnaba, sin embargo, quedó todavía en el 19. Y yo ahí voté y fui el único ministro que voté porque eso era inconvencional al final. Y eso no lo dicen los críticos. Y vaya que se nos criticó por esta decisión. Y yo asumí el costo. Yo voté igual que siempre. Yo voté por la inconvencionalidad del arraigo en el sexenio anterior y tres veces he votado porque la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, con independencia de que he manifestado muchas veces que eso se debería eliminar porque viola derechos humanos, pero eso lo tienen por no puesto, porque no conviene a la narrativa...”

Pregunta : ¿Fue correcto eliminar la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales en un país como este en el que es deporte nacional, más que la lucha libre, no pagar impuestos? Hablo de los potentados, ¿hay otra manera de cobrarles?

Respuesta : “A ver, es que aquí hay que decir varias cosas. Lo primero, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. ¿Qué quiere decir esto? Que es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estándares internacionales, la prisión preventiva, que es una medida cautelar, no es una pena, no se puede dar por el tipo de delitos, sino solamente en los casos en que el procesado se pueda fugar, sea un peligro para destruir pruebas, un riesgo para las víctimas o para los testigos, y se tiene que dar caso por caso. No quiere decir que ya no se les pueda fijar prisión preventiva a los defraudadores fiscales o a los factureros, lo que significa es que el juez tendrá que justificar por qué a este señor en específico le decreto la prisión preventiva. En prácticamente todos los países más o menos con sistemas desarrollados o sistemas civilizados de derecho opera así, no opera la prisión preventiva en automático, el juez la tiene que decir”.

Pregunta : ¿Basta con que el juez haga la tarea?

Respuesta : “¿Qué exige esto? Exige de las fiscalías un mayor rigor al presentar los casos y exige de los jueces una mayor honorabilidad y valentía para dictar las medidas, eso sí. ¿Que esto puede implicar un riesgo? Puede ser que implique un riesgo, pero yo cuando hablo de prisión preventiva oficiosa, la verdad yo no estoy pensando en los defraudadores fiscales, que además son mínimos los que están en prisión. Pienso en los miles de mexicanos y mexicanas pobres que están en prisión preventiva porque se robaron un pan”.

Pregunta : Una maravilla liberar a los pobres injustamente presos, pero ¿qué hacer con los delitos fiscales que la mayoría de las veces no se castigan?

Respuesta : “Esto lleva a concluir que la prisión preventiva oficiosa no es el tema, el tema está en que efectivamente se lleve a juicio a todos los defraudadores, que se sigan los procesos y que se dicte sentencia contra esos defraudadores fiscales, pero no es la prisión preventiva oficiosa realmente. Yo lamento que el caso que ha llegado sea ese porque sí genera un malestar. Ay, qué casualidad: la corte dejó —porque además no se entiende esto que estoy explicando— libre a los defraudadores... Pero no hay nada de eso”.

Pregunta : ¿Volverán al tema de la prisión preventiva?

Respuesta : “Hay un caso que tiene la ministra Piña, que no sé por qué ya no presentó otra vez, un tema penal duro donde vamos a poder volver a analizar el tema de la prisión preventiva oficiosa. Seguramente la corte interamericana nos va a condenar al Estado mexicano en un par de meses y creo que ahí tendremos que llevar a cabo otro debate de si, efectivamente, la prisión preventiva oficiosa sirve, ayuda, es correcta para combatir la delincuencia. Desde mi punto de vista lo que lo que castiga es la pobreza y hay miles de mexicanos y mexicanas inocentes que están en prisión preventiva oficiosa”.

El ministro en TikTok

Pregunta : Para terminar, es un hecho que en el mundo hay un récord mundial mexicano en este momento que son las mañaneras del presidente López Obrador, es un estilo de comunicación que no se conoce. ¿Tú tienes otro premio en comunicación? ¿En qué cortes o en qué tribunales constitucionales supremos en el mundo, el presidente es tan activo en TikTok?

Respuesta : “Que yo sepa en ninguno, pero hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. La primera cuestión es que hay países donde la cultura de legalidad está muy cimentada. Donde no tienes que enseñarle a la juventud el porqué los derechos, la ley y los jueces son importantes en su vida. En segundo lugar porque esa norma o ese principio de que los jueces solo hablan a través de sus sentencias —que quiere decir que los jueces no hablan—, yo creo que está siendo superado cada vez más. Ya hoy en el mundo hay muchos jueces, juezas que tienen Twitter. Los de la corte de Estados Unidos cuando vino el tema del aborto salieron a dar conferencias, a dar discursos, a dar sus posturas. Esto empieza a cambiar. Hay países donde todavía no se les permite éticamente a los jueces tener cuenta de Twitter y lo tienen como un pseudónimo y todo el mundo sabe que ese es del juez o de la jueza o el magistrado, la magistrada, y ahí están. Yo creo que esto va a ir cambiando poco a poco”.

Pregunta : ¿Lo ves como una tendencia?

Respuesta : “Creo que el futuro es que los tribunales se vayan acercando a la gente. Hay algunos estudios, por ejemplo en Estados Unidos, que dicen sí, sí es válido que los jueces estén en redes sociales. Primero para explicar pedagógicamente lo que hacemos y segundo para poder defender a los tribunales cuando haya una interpretación o una crítica injustificada a lo que hacemos. ¿Por qué di el paso a TikTok? Porque me di cuenta que hay un sector de la población, que llaman la chaviza que no está en Twitter, que no lee periódicos y que si no les llegamos a ellos, dejamos un vacío que nadie va a llenar. Mi propósito es acercarme a las y los jóvenes para darles a conocer sus derechos. La importancia de que defiendan sus derechos, de que sepan qué hace la Corte y de que sientan a un presidente de la Corte cercano”.

Pregunta : ¿Tus cuentas de redes sociales son tuyas o de la Corte?

Respuesta : “Son mías. Yo tengo mis propias redes sociales. Claro, hay las redes institucionales. Esas se manejan institucionalmente y se seguirán manejando institucionalmente. Mis cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok son mías, yo las manejo. No tengo community manager, no tengo una agencia que me ayuda. Yo las manejo, y yo respondo por ellas y las seguiré manejando. Yo voy a seguir acercándome a la gente, acercándome a la sociedad, acercándome a los jóvenes. Creo que TikTok es un instrumento muy valioso. Claro, tienes que entender la plataforma y tienes que comunicar como ellos, no pretender que ellos se adapten a ti”.

Pregunta : ¿Qué opinas de las críticas a tu actividad en redes?

Respuesta : “Muchos se rieron cuando yo entré a TikTok, pero muchos de los que se rieron ya están TikTok. Y otros que me critican yo siempre digo: No les estoy hablando a ellos. Si a ciertos tuiteros les molesta mucho, o analistas muy cultos, les molesta que esté en TikTok, la verdad me tiene sin cuidado, mientras a las jóvenes y a los jóvenes les guste”.

Pregunta : ¿Por qué te defendiste de una crítica con Paquita la del Barrio?