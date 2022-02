Guerras Híbridas… El mundo cambia. Parte 2

En la anterior columna hablábamos de las maneras diferentes y “novedosas” de crear guerras y confusión, también hemos escuchado mucho el concepto “guerra híbrida” o guerras de cuarta y de quinta generación…

El concepto —que fue utilizado por primera vez a principios de los años 2000— tiene que ver con la implementación de una estrategia (o varias) de confrontación que no pasa necesariamente por un combate de tipo militar o derramamientos de sangre tal como conocíamos sucedía en los anteriores conflictos bélicos, algunos librándose aún en países de Oriente Medio; las nuevas formas de confrontar al enemigo buscando sus debilidades sobre todo en los terrenos tecnológicos, cibernéticos y ahora también vemos, farmacéuticos… a eso se le denomina guerra híbrida.

Según la definición de la Unión Europea, tocar el tema de una amenaza híbrida sería al notar: Acción coordinada y sincronizada, que ataca deliberadamente las vulnerabilidades sistémicas de los estados democráticos y sus instituciones, a través de una amplia gama de medios (políticos, económicos, militares, civiles y de información), de información que lo mencionábamos con la agenda setting, económicos, como la actual pandemia, militares y civiles convertidos en hackers

Se le denomina a la injerencia en un país con intencionalidad política de dominación sin usar la tecnología bélica (armas, tanques, drones y bombardeos). Erigida no solo como forma principal de agresión, sino como herramienta estratégica de la política exterior norteamericana desde hace lustros…

Según el estudioso: Patricio Haro Ayerve

Si nos vamos a escarbar un poco en la historia, con los tratados de Osnabrück y Münster materializaron la Paz Westfalia se puso fin a la guerra de los treinta años y dio lugar al nacimiento del Estado-Nación y con él, al establecimiento de las fuerzas que garantizarían su integridad y soberanía.

Haro Ayerve profundiza:

Por todo lo anterior, “La Paz de Westfalia no duraría mucho tiempo ya que a los pocos años fue interrumpida por varios conflictos, a partir de allí interestatales, en los cuales los ejércitos de cada Estado tenían su propia organización y estructura militar con la que, en nombre del Estado al que representaban, se enfrentaban a otro considerado su enemigo. Invariablemente se buscaba conquistar tierras o recuperar las que se consideraban propiedad por derecho de antigüedad.

Así, los conflictos que se dieron a partir de 1648, como las Guerras del Norte, libradas entre Suecia y sus enemigos entre los años 1655 y 1661, la Guerra Austro-Turca en 1663-1664 y la Guerra Polaco-Turca librada entre 1672 y 1676 en el ámbito de la segunda yihad, “aquel periodo, cuando la religión y el Estado estaban tan hermanados como la fe y la espada”… o la Guerra Franco-Holandesa, entre 1672 y 1678, materializan según la doctrina militar las guerras de primera generación en las que se objetivan dos de las dimisiones del campo de batalla: la dimensión tierra y la dimensión mar.

Muy, muy lejos quedaron ya las guerras llamadas guerras de primera generación, por los académicos de Estudios Políticos y Estratégicos, las formas han cambiado, lejos quedaron los enfrentamientos sangrientos por recuperar terrenos como el caso de los Otomanos cuando recuperaron Constantinopla para convertirla en lo que hoy es Estambul; los tiempos de regar sangre en los campos de batalla se fueron, las guerras híbridas han tomado a la humanidad como rehén y pareciera adquieren tonalidades más rojas que la sangre que bañó los campos de Turquía, o las murallas de China al defenderse de los Kanatos, hoy las guerras se libran de maneras inimaginables para el humano promedio…

De ahí la gran importancia de las recientes palabras de Vladimir Putin apenas el día 7 de febrero pasado después de una larga reunión en sus oficinas de Moscú, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al dirigirse a periodistas y medios internacionales:

“Países miembros de la OTAN (...) siguen inundando a Ucrania con armamento avanzado y destinan considerables recursos financieros para la modernización del Ejército ucraniano, envían expertos e instructores militares…” Acusaría sin vacilaciones y de forma enfática les dice:

“Quiero reiterar esto, ya lo he dicho, pero me gustaría mucho que me escucharán hasta el final. Y lo hicieran llegar a sus lectores y sus usuarios en Internet…”