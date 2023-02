Lo que se está juzgando en Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, no es el pasado, ni los delitos que se cometieron por la presunta complicidad de algunas autoridades en el sexenio de Felipe Calderón con el crimen organizado, lo que se juzga es el presente y el tráfico de drogas, principalmente el ingreso del fentanilo a Estados Unidos, con implicaciones para ambos países.

¿Será que Estados Unidos recaba testimonios para los actuales gobernantes mexicanos y dejará que García Luna negocie impunidad a cambio de información?

En Estados Unidos el juicio no ha levantado mayor interés mediático, en México sí, la diferencia estriba en el interés que ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que el exfuncionario fue detenido en Dallas, Texas, acusado de presuntos vínculos con el Chapo Guzmán -o el “señor Guzmán”, como AMLO lo prefiere llamar- .

La obsesión con que hagan allá lo que no quisieron hacer aquí.

Cada mañana toca el tema, es una especie de obsesión que no tiene justificación. Primero, porque cuando estaba en libertad AMLO y la 4T no lo tocaron y segundo, porque, una vez detenido, pareciera que AMLO se envalentonó y desde su púlpito mañanero ya lo juzgó y lo condenó, desde antes de que iniciara el juicio.

Distorsión de la realidad

AMLO se ha dedicado a algo que sabe hacer muy bien, hablar del tema con su narrativa pegajosa y repite hasta el cansancio su versión de la verdad, vaya, ya hasta le dedica una sección diaria en su mañanera.

Le resulta fácil asumir como verdad cada testimonio de los testigos que la fiscalía ha presentado, no importa que provengan de presunciones, de un “escuché”, “me dijeron” o”se comentó”, sin que ninguno de los 25 testigos que han comparecido, de una lista de 70, hayan aportado una sola prueba para comprobar sus dichos.

AMLO desde su “tribunal” distorsiona la verdad y da por sentado cada testimonio presentado por criminales convertidos en testigos de lujo. Ayer AMLO dio por válidala versión de que García Luna le pagaba al diario El Universal, aunque solamente fue un dicho del testigo, sin prueba alguna, pero para AMLO, es suficiente, es verdad absoluta y a partir de ahí juzga y sentencia.

La justicia según Andrés

En este y otros temas, el presidente insiste en la justicia y no en la Ley. Si para él García Luna es un criminal, es lo justo, no importa si la Ley dice lo contrario. Aquí cabe señalar que lo justo es lo que él quiere, las pruebas y el juicio no importan. AMLO ya lo ha condenado , porque él es “el justo”, sin embargo, una de las características que mejor definen a su 4T es, precisamente, la impunidad.

¿Por qué juzga y hace un circo mediático del caso de García Luna y no del General Salvador Cienfuegos?

En el caso del General Cienfuegos este se interrumpió de la nada luego de una negociación con Trump y, por primera ocasión en Estados Unidos se interrumpió un llamado a proceso, un llamado a juicio para que el General pudiera retornar a México libre de culpa y de cualquier imputación.

Lo que AMLO pretende con este show, es dejar a Estados Unidos la chamba de juzgar a García Luna y él dedicarse a decir que no hay impunidad mientras está peor que nunca.

La diferencia entre AMLO y quienes lo antecedieron, son los resultados, por ejemplo, los testigos que ha presentado la fiscalía en contra de García Luna, todos fueron procesados en México y purgan sentencia luego de ser extraditados a Estados Unidos por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Son resultados que hablan por sí solos, mientras en el gobierno de Peña Nieto nueve gobernadores fueron procesados y se encuentran en la cárcel, en la 4T no hay nada y si del combate al narcotráfico se trata, los resultados en detenciones o decomisos de droga superan por mucho los resultados del actual gobierno.

Layda

Por cierto, entre lo que el juicio ha destapado, ya resultó involucrada la gobernadora morenista Layda Sansores, la misma que “bejaranizó” su elección, y que sugirió a presuntos testigos a filtrar la información a una revista en lugar de encauzarlos a poner una denuncia.

Las consecuencias del juicio se notarán en el futuro, no en el pasado. Por lo pronto la Fiscalía dio un giro para terminar el juicio en contra de García Luna antes de lo previsto y presentará a su último testigo el próximo lunes.

Por otra parte, en el mensaje que dio el presidente Biden ante el Congreso sobre el estado que guarda su país, subrayó una ofensiva para combatir la producción, el tráfico y la distribución de fentanilo, una droga de la que el cartel de Sinaloa es uno de los mayores productores y traficantes.

Seguramente habrá sorpresas importantes. Esperemos el desenlace.

Twitter: @diaz_manuel