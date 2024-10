Linda Cristina Pereyra Gálvez y Genaro García Luna se conocieron en 1989 cuando ambos trabajaban en el Centro de Investigación de Seguridad en México. Ahí comenzó el romance que se consolidó en boda, sociedad, enriquecimiento ilícito y que para su desgracia culminó en prisión. Él cayó, y ella quedó libre y millonaria; hasta el momento…

Las cuentas de Linda fueron descongeladas…

Se habrá sentido aliviada Linda Cristina al escuchar el fallo emitido por el juez Cogan, ya que no le dieron cadena perpetua a su esposo, - sentencia que los tenía aterrados-, sino que solo fue condenado a 466 meses que equivalen a 38 años y 8 meses en prisión. El benevolente juez quiso que el ex funcionario mexicano tuviese la posibilidad de “ver cierta luz al final del túnel”. No especificó cual luz, ni qué túnel…

“Usted tiene la misma matonería que el Chapo, solo que la manifiesta de manera diferente”, aseguró el juez. “Usted lleva doble vida, aprovechó los cargos en lo más alto del gobierno mexicano para favorecer y colaborar por más de veinte años con el Cártel de Sinaloa. Usted es culpable, señor”, afirmó Cogan.

García Luna removía nervioso unas notas que tendría que leer y que tal vez había repasado y repetido durante los años que duró el juicio para poderlas decir de corrido, firme, seguro e indignado cuando tuviese que hacerlo. Portaba un fino traje como si fuese a una de las reuniones de seguridad para decir: “yo no he cometido ninguno de estos delitos”. El ex súper dijo que su caso estaba atravesado por “intereses políticos”, insistió en su buen comportamiento y su legado como servidor público. “Desde lo más profundo de mis sentimientos, le pido me permita volver con mi familia”, imploró el ex secretario con la voz entrecortada…

¿Sentimientos? ¿Profundos? A García Luna nunca le importaron las familias que perdieron a uno o varios de sus integrantes, ya sea porque fueron asesinados, desaparecidos por la absurda guerra y sociedad con el narcotráfico. Otros cientos, están en prisión sin o con sentencia acusados de crímenes que no cometieron. Casos armados, montados por García Luna y equipo.

No fue cadena perpetua, afortunado García Luna.

Lo que sí, es que a la pareja se les acabó por lo menos en ese lapso de tiempo, -no perpetuo, sino por solo 14,174 días- las románticas rodadas en las Harley Davison, los paseos en los autos antiguos que coleccionaba el flamante ex funcionario y también los días que disfrutaban juntos en las mansiones y los varios departamentos lujosos que poseían en Florida… Ya no habrá más noches en las que el “Ametralladora” -como le decían a su esposo- apareciera bien trajeado y relajado sin tener miedo a trabarse al darle las buenas noches a su esposa. Ella emocionada, por verlo tan elegante y poderoso justo en el momento en que las hojas doradas del elevador se deslizaran silenciosas, y él con tan solo un paso ya se encontraría en el salón comedor, con Linda, su socia y confidente frente a él y detrás de ella, el bello titilar de las luces de Miami.

Ahora Genaro verá la luz blanca de su celda…

Las cuentas de Cristina estaban congeladas desde 2019, dinero que estaba vinculado a la investigación. Cristina, socia de García Luna en la empresa GLAC, está acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se le otorgó amparo a Pereyra y descongelaron sus cuentas… Dinero proveniente de negocios negros, fortuna manchada de sangre.

La afortunada señora Pereyra obtuvo el amparo por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la capital mexicana.

Mansiones, departamentos en rascacielos de Miami frente al mar, propiedades en las zonas más exclusivas de Florida son parte de las 19 propiedades que poseía la siniestra pareja. Todo bien organizado, formaron una red familiar que obtuvo contratos con diversos órganos de seguridad pública en México. Se extrajeron 745 millones de dólares del erario público mexicano y fueron trasladados a Miami.

Miles de millones acumuló García Luna en sobornos, todo frente a los ojos convenientemente ciegos, ante los oídos sellados de los ex presidentes Vicente Fox Quesada y el “colmilludo” Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Ninguno supo nada, pero todos se hicieron millonarios.

Por alguna muy poderosa razón Genaro García Luna no mencionó a su mano izquierda, Felipe Calderón…

Calderón fue notificado. Sabe y supo en lo que estaba metido su colaborador más cercano, su amigo aquel con el que tenía juntas de seguridad en el “búnker” de Los Pinos… Tomás Ángeles Dauahare le advirtió al ex presidente Calderón, ahora exiliado en España tanto de viva voz como con un reporte por escrito, sobre los movimientos que tenía García Luna con el crimen organizado, le dijo que el ex funcionario ahora preso recibía sobornos del Cártel de Sinaloa para operar con apoyo y además protección. El general Ángeles sufrió las represalias por su honestidad, por creer en el jefe máximo de ese entonces, en el peor de la historia de México.

En 2008, Calderón fue advertido por el entonces coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles al denunciar la compra de vehículos y la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada por parte de colaboradores cercanos a Genaro García Luna, quien era titular de la entonces Policía Federal Preventiva. Herrera Valles fue detenido posteriormente con una acusación falsa, sin orden de aprehensión y fue torturado por la Policía Federal.

Calderón y García Luna una mancuerna…

En el juicio, Linda quiso justificar la riqueza de su marido. Todo se debía a los ascensos que había tenido en su carrera y por ende los aumentos a su salario. Con eso se habían hecho de propiedades para después venderlas y comprar otras, que respecto a los autos los compraba con su hermano para después repararlos y después venderlos… Historia conmovedora. Afirmó también, que dichas compras fueron posibles gracias a los bonos que recibió su esposo al finalizar su labor al frente de la Agencia Federal de Investigación en 2006.

“Yo vengo a apoyar a mi esposo, pero con la verdad”, aseguró Cristina. Genaro García su esposo, tal vez sí verá la luz del túnel; Genaro tendrá tiempo suficiente para repasar nuevas frases que quizá algún día logre decir sin dificultad. “La Metralleta” se quedó sin balas…

Dulce Cristina Pereyra tiene cargos en su contra. Felipe Calderón Hinojosa sí sabía y sabe, y se presume que se benefició del Cártel de Sinaloa, Felipe está seguro de que García Luna no dirá nada; Margarita Zavala Gómez del Campo guarda terribles secretos…

El ex secretario y ex “súper policía” no tiene nada que perder; pero sabe o teme a que los “daños colaterales” persistan…

¿Linda Cristina Pereyra Gálvez se irá a un país más lejano, para que su nombre se pierda y pueda gozar de su libertad y riqueza? ¿Así como se fue Karime Macías, aquella que “merecía la abundancia” y que aunque no la merezca, la disfruta?