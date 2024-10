Nota: Por favor no hate hacia mí por escribir de La Casa de los Famosos. Sí, sí leo como ustedes y sí, soy una mujer culta y preparada. Tanto como los que me honran con su lectura. Porque ya de entrada intentar leer una columna en medio de un México convulsionado y disperso es una ganancia.

Ahora sí, entrando en materia, hasta los más intelectuales supieron del éxito de La Casa de los Famosos.

Todo México se enteró, queriendo y no, que el ganador del primer lugar fue Mario Bezares , el segundo lugar lo ocupó Karime Pindter y el tercer lugar Gala Montes.

Pero en realidad las cosas no son así. Fuera de la casa y del encierro las cosas no son así.

La fuerza femenina y poderosa de Karime y de Gala juntas ha hecho que prácticamente todos ignoren a Mario Bezares que sin duda ganó el primer lugar gracias a estas dos mujeres que le brindaron contención, lealtad, incluso quizá hasta cariño.

Me apena el primer lugar de Mario Bezares porque lo han tratado en los programas de televisión a los que ha acudido como un payaso de circo.

Me apena mucho ver que le solicitan a Mario Bezares que haga el bailecito que lo hiciera famoso llamado “gallinazo”.

Ese baile que lo usó Paco Stanley para martirizarlo todos los días en su programa, para muchos era causa de gracia, para otros era solo un hombre haciendo el ridículo, pero un hombre joven al final de cuentas .

Pero hoy en día estamos hablando de que Mario Bezares tiene 65 años, pero la gente lo sigue tratando como aquel payaso de circo haciéndole tirarse al suelo para bailar el famoso “gallinazo”.

Para mí eso es muy lamentable y me imagino que para los hijos de Bezares también lo es , incluso para el propio Mario que ha querido dejar en el pasado el tema del asesinato de su jefe aún los conductores de Televisa se lo recuerdan sin piedad.

Y ahí tenemos la escena dantesca a un hombre de 65 años tirado en el piso bailando el famoso “gallinazo”.

Me preguntó si eso realmente es ganar, me pregunto si realmente esos casi 5 millones de pesos que recibió por el primer lugar cobran relevancia y lo dignifican.

Por ahora Mario lo único que puede aportar es que se burlen de él en los programas a los que va y en cambio el dueto de su Karime y de Gala ha causado verdadera sensación como si fueran las ganadoras. Ellas dos juntas, tienen una dinámica y una química increíble.

Y también muchas mujeres han tomado como ejemplo y fortaleza a Gala Montes, al haberse defendido de los ataques misóginos que recibió por parte del ex concursante Adrián Marcelo. Yo no tengo nada en contra de Mario Bezares, pienso que su historia ha sido muy triste y que vivió cosas espantosas él y su familia así que verlos felices me parece muy bonito, pero realmente creo que poco va a trascender sin que se apoye con Karime y con Karla. Sin ellas él solo no va a ser exitoso.

Y esta reflexión me lleva a pensar si en verdad los primeros lugares son eso: Primeros lugares y si el o la que lo gana tendrá una vida de campeón.

Esto también nos viene a enseñar que para ganar en la vida, también es válido pedir ayuda de otros, sostenernos de otros, tener la humildad para aceptarlo y hacerlo.

Mario Bezares salió del reality con la promesa de un programa de comedia.

Jamás podrá igualar a Paco Stanley y ese fantasma lo seguirá toda su vida.

También le ofrecieron la obra de teatro “La Señora Presidenta” junto con esposa Brenda Bezares quién ama también los reflectores y ser vista todo el tiempo.

De verdad que ojalá sea exitoso este proyecto.

A Karime aún no es claro los proyectos en los que participará pero sí que serán muchos pues lo hará junto con Gala, quien ya también tiene ofrecimientos de novelas, teatro y hasta cine y el ofrecimiento de grabar un disco y es que realmente es una mujer muy talentosa y que tiene muy buena voz.

Así que pues las perdedoras, Karime y Gala son para muchos las vencedoras.

Gala dio toda una cátedra de cómo es defenderse de un hombre misógino, machista y violento. Eso a todas las mujeres que lo vimos ,se lo aplaudimos.

El resto de los concursantes de este reality han quedado sumidos en la obscuridad.

Nadie apuesta por ellos y no fue mala suerte, ellos se lo ganaron también jugando sucio y siendo violentos y agresivos también. Así no se gana en la vida.

En fin, que Mario Bezares creo que está difuminándose, mientras que Gala y Karime saben perfectamente usar las redes sociales y sus tiktoks tienes cientos de likes y de seguidores.

Ahí se ve el talento también.

Mientras tanto la final de La Casa de los Famosos nos deja a muchos un gran vacío y una especie de sensación de pérdida pues aunque parezca irreal, para los solitarios como yo, sintonizar el reality y escuchar sus voces era como sentirse un poco acompañados.

En fin…. que hasta aquí escribo acerca de este reality que terminó con perdedoras ganando y ganador perdiendo.

Es cuanto.