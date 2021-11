¡Fuera máscaras! No es izquierda

La oferta política con la que llegó López Obrador al gobierno de la República fue muy diferente al reporte de los tres años primeros años de su administración, que poco o nada tienen que ver con el proyecto que ofreció.

Jamás se habló de una subordinación tan abyecta como incondicional al proyecto del compañero presidente y camarada, nunca se advirtió que no se escucharía a los sectores productivos, académicos, ni a expertos, es más, lo peor, ya no se escuchan ni ellos mismos, los involucrados profesan una suerte de fe ciega al “tlatoani”, al incuestionable supremo en que se ha erigido AMLO.

AMLO arribó al poder con la imagen de un gobierno que reivindicaría los principios y postulados de la izquierda democrática, principios a los que el compañero Andrés siempre se sumó.

Sin embargo, la realidad es otra, su gobierno no representa a la izquierda, a estas alturas la verdadera propuesta es la de un régimen populista-clientelar que se confronta con la idea de una democracia institucional.

AMLO ha tratado de someter al Congreso y a cualquier opositor, académico, intelectual e incluso a miembros de su propio Gabinete que se atrevan a proponer algo diferente a su visión del mundo.

Por ejemplo, en la pasada legislatura, cuando envió su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, lo hizo a pesar de que la Corte habría invalidado el llamado “Decreto Nahle”, pero así la recibió la Cámara de Diputados, eso sí, con una serie de advertencias, sobre todo después de que la comisión de Energía de la Cámara de Diputados habría convocado a un parlamento abierto: “¿Si no se le movería una coma para qué el parlamento abierto?” “Ah no, que allá se discuta, se debata, los legisladores nuestros, surgieron en defensa de un proyecto de transformación y los opositores son los defensores del antiguo régimen, así de claro”.

Hace unos días repitió su argumento:

“No hay negociación, no hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos, aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad, los legisladores tienen que representar al pueblo.”

AMLO