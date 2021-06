CDMX: Bienvenidos los meados, pero abajo las feministas porque NO SON LAS FORMAS

Oportunistas de ocasión, hipócritas de siempre. Eso son aquellos que justifican el comportamiento de los aficionados del Cruz Azul que durante su festejo por el triunfo de la Copa MX, orinaron, grafittearon, vomitaron monumentos y hasta se agarraron a golpes mientras la policía observaba quieta y participaba en el festejo.

¿Será que el gobierno de la Ciudad de México adora el espectáculo y desprecia la protesta?

Porque de otra manera no hay cómo explicar que ser mujer y protestar en el Ángel es motivo suficiente para estar bajo investigación con celular intervenido por “amenaza terrorista”. Marchar con compañeras en el Ángel es motivo suficiente para ser encapsuladas, gaseadas, golpeadas y perseguidas. Pobre de aquella que publique en redes sociales que forma parte de la protesta, porque una carpeta de investigación abierta -así como una orden de aprehensión- a ninguna se le niega.

Y peor tantito si el coraje y el llanto de las que perdieron a sus hijas llega a los ojos de aquellos que no son ni feministas ni machistas, pues las críticas no se harán esperar. ¿Los pamboleros? Esos sí pueden “encuerarse” porque sus pezones no serán hipersexualizados, aquellos sí pueden destrozar porque después de todo.. son hombres ¿no? La violencia es normal en ellos y bueno, 23 años de espera lo justifica ¿cierto? Aunque se comporten igual los de amarillo con azul, los de blanco con rojo o quién sea… después de todo, la afición es pasión y la pasión se desborda ¿verdad? Y si eso hace feliz al pueblo, bienvenida la contaminación auditiva de 100 claxons a las 3 am. Pero las feministas son terribles ¿Cómo se atreven a gritar y lanzar esos chilidos? Definitivamente que no son las formas.

¿Por qué se encueran con esos cuerpos panzones y celulíticos?

Quién sabe quién las pueda querer así, deberían taparse y ponerse a estudiar. El espacio público únicamente es para las hordas masculinas. Hay que celebrar al Cruz Azul.

¿Sanciones para qué? Diría el Presidente que ellos, la afición, son pueblo. Felicidades.

Pero las feministas no. Son infiltradas, pecadoras y neoliberales. ¿Los monumentos? Tienen derechos. Menos cuando se acaba la brujería, gran razón para llenarlos de meados, pintura y daños. Hipócritas.

Y hablando de hipócritas

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a una diputado en la alcaldía Coyoacán, Ricardo Rubio Ledon tiene abierta una carpeta de investigación CI-FICOY/COY-3/UI-2 S/D/00330/02-2021 por haber violentado a su esposa e hija.

Fue denunciado en la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán por los delitos de abuso sexual desde 2009, violencia intrafamiliar desde 2013 al igual que amenazas, lesiones intencionales por golpes desde 2010 y en este año, por violencia contra su pequeña hija de 5 años. La denuncia presentada por su esposa ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ha burlado el 3 de 3 ordenado por el INE para los partidos políticos.

¿Cómo es posible que Acción Nacional postule a un personaje con este historial de agresiones?

Sin tener poder, Ricardo Rubio persiguió a su esposa con su pequeña, la violentó y además, la amenazó con asesinarla. He aquí un feminicida potencial suelto que aspira a diputado local. Mismo que se ha desempeñado como funcionario en la alcaldía Benito Juárez de la mano con Santiago Taboada.

La víctima narró ante el Ministerio Público que el panista la ha golpeado más de una vez, e inclusive, que comenzó a ser violento desde que ella quedó embarazada, según se puede leer en la carpeta actualmente abierta por el delito de violencia familiar.

Seguramente le va al Cruz Azul…¿o cómo se explica tanta impunidad junta? En fin, la hipotenusa.