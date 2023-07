Solo trece, estaban inscritos 33…

El “Frente Amplio por México” tiene una larga lista de candidatos. Fueron anotándose todos, con la esperanza de convencer a un pueblo al que de una u otra forma traicionaron sexenio tras sexenio. Se presentan ya y se presentarán dando discursos añejos; con rostros deformados gritando con falsa convicción y lágrimas teatrales que aman a México que tienen ahora innovadoras propuestas, que quieren “corregir el rumbo del país”

No han podido ocultar su frustración; aceptar que los fuertes vientos de transformación vencieron los suyos, ésos que arrasaron durante décadas toda la riqueza del país, dejándolo sumido en la pobreza y en la violencia; no se dan cuenta que sus partidos están en ruinas, desahuciados. No pueden todavía asumir la derrota.

Este frente fue creado por la “Alianza Va por México”. Está conformado por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y por el Partido de la Revolución Democrática. Forzosa unión de decadentes y débiles partidos, con un común denominador: la desesperación por recuperar el poder, no para beneficio del pueblo, sino para el suyo, están ansiosos por tener de nuevo las arcas abiertas, todas, para seguir repartiéndose la riqueza entre ellos, solo entre ellos; nomás no soportan verse las manos vacías, que ya no poseen lo que creían propio. Esa vacuidad los ha trastornado, a ver cuál de esos 13 resulta el elegido. Quién podrá ocultar mejor su oscuro pasado…

Difícil les será tener algo de credibilidad. Los candidatos, por más baños que se han dado de “nacionalismo”, no han podido limpiar sus finos trajes de colores indefinidos, de esas manchas de corrupción; y las flores de los vestidos o huipiles de aquellas que los portan, jamás podrán recuperar sus tonos alegres; ya que sus discursos, su falsa identidad indígena han apagado el colorido, lo tornan artificial.

Cada uno estará afanoso tratando de dar discursos que creen innovadores, llenos de profundos sentimientos hacia la nación; no comprenden que resultan en viejas peroratas.

Si abrimos el archivo de la memoria para recordar la trayectoria y verdadera identidad de unos cuantos, ese profundo sentimiento nacionalista, sea cae a pedazos. Las lágrimas de Santiago Creel, tal vez sean reales, pero serán de frustración, de coraje porque sabe que todo lo que haga será inútil.

Vale la pena desmenuzar el recorrido político de cada uno de ellos, irles quitando capa por capa para llegar al centro a su esencia, conocerlos a fondo, tal vez este procedimiento les sea útil también a ellos..

De los políticos, que se afiliaron:

Santiago Creel Miranda fue el primero en registrarse. En uno de sus discursos lloró, se desgañitó para convencer… Pero los mexicanos no hemos de olvidar que durante su gestión como secretario de gobernación, hubo un fraude superior a los 800 millones de pesos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden). Los recursos fueron utilizados para “uso electoral”, para favorecer a gobiernos panistas, principalmente a los estados de Guanajuato, Aguascalientes y Yucatán. Creel hizo todo lo posible para impedir que se transparentara el destino de los recursos del Fonden.

El día que Creel repartió casinos estaba a unos cuantos días de dejar la Secretaría de Gobernación. Una semana antes de su salida, Creel estaba listo para iniciar su campaña como aspirante presidencial impulsado por el entonces presidente Vicente Fox . Los permisos fueron dados a un grupo de acaudalados empresarios mexicanos, entre ellos algunos relacionados con los medios de comunicación como Emilio Azcárraga Jean de Televisa, Olegario Vázquez Raña de Grupo Imagen y Carlos Enrique Abraham Mafud, concesionario de TV Azteca en Yucatán.

Una gran sorpresa, Xóchitl Gálvez, cuya fuerza se debilitó muy, muy pronto y cayó de manera estrepitosa. Sus empresas fueron beneficiadas con el 70% de los contratos mientras ella se desempeñaba con delegada en la Miguel Hidalgo.

En la lista está Gabriel Quadri, a quien nomás no le ha caído el veinte; Quadri fue corrido de una entrevista en vivo de CNN en español tras dar su opinión sobre las personas transexuales, hecho que fue catalogado como discurso de odio.

Jorge Luis Preciado, exdiputado panista afirmó entusiasta: “¡Voy a ganar porque me mueve el poder, el alma!”. Frases dramáticas y falsas. Preciado fue acusado de hacer uso indebido de recursos públicos y de trata de personas.

El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero dijo: “Me siento listo y preparado, me estoy preparando todos los días; porque prepararse también es escuchar todos los días, oír todos los días y también dar tus puntos de vista y recoger los puntos de vista de otra persona, eso es preparación”, confusa perorata; muy al estilo de la panista Margarita Zavala; quieren darle tanta profundidad, que sus palabras se vuelven ininteligibles.

Miguel Ángel Mancera, otro aspirante carente de memoria, exjefe de gobierno de la Ciudad de México, catalogado como uno de los peores dirigentes que ha tenido la ahora CDMX, Mancera, convirtió a la capital en su negocio, su empresa… Nunca quedó claro en dónde quedó el dinero de las fotomultas, de los parquímetros además que él es considerado uno de los principales promotores y beneficiarios del cártel inmobiliario.

Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán quien acumula procesos legales en su contra: la FGR le abrió una investigación por presuntos actos de corrupción. Denuncias por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y delincuencia organizada.

Francisco García Cabeza de Vaca exgobernador de Tamaulipas; con ocho órdenes de aprehensión en su contra huyó del país; su cinismo le hace olvidar. Cabeza de Vaca tuvo la imperiosa necesidad de que su familia dieran la cara por él y lo registraran porque se considera perseguido político.

En la sede del INE , los líderes de las tres fuerzas políticas presentaron el Convenio para la Construcción del Frente Amplio por México con el que pretenden “corregir el rumbo del país”.

“Corregir el rumbo del país”… Lo que en realidad buscan por más que lo oculten entre lágrimas y aspavientos, es recuperar el poder para continuar con el saqueo.

¿Cuál será el menos peor?