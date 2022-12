Producto de varias charlas y reuniones con los diversos integrantes y la coincidencia de la necesidad de hacer algo ante los problemas que afectan a los ciudadanos, ha nacido en nuestra entidad el “Foro Plural Jalisco”, integrado por 17 mexicanas y mexicanos provenientes de una pluralidad social, que buscan incidir en lo político a través de la participación y acción en diversos temas que lastiman e impactan a la comunidad. El primero de ellos que hemos puesto sobre la mesa es la defensa ante la Reforma Electoral o también llamado Plan B.

Por tratarse de un Foro Plural, está conformado por perfiles diversos; políticos, ex políticos, funcionarios, ex funcionarios, empresarios, profesionistas, académicos, activistas, sindicalistas y un ex gobernador de Jalisco.

Todos teniendo como coincidencia el interés de generar información, analizar, opinar y proponer soluciones, y que éstas tengan resonancia para dejar de ser voces aisladas, poniendo de manifiesto que de ninguna manera es una pretensión convertirnos en una asociación civil o agrupación política.

Como bien lo dijo el ex gobernador de Jalisco e integrante de este Foro, Emilio González Márquez, “Este foro tiene algo más de atractivo, la gente está cansada de pleitos entre políticos y éste es un foro que demuestra que somos capaces de unirnos y trabajar por algo superior a nuestras visiones individuales y de grupo”.

Y es que, también debemos reconocer que los partidos están de alguna forma rebasados y deben ir entendiendo que tienen que abrirse a la ciudadanía, pero igualmente los ciudadanos deben entender que tienen que politizarse y que la política no es negativa.

Son 17 voces las que conformamos este Foro, todas con mucho que aportar, por ello comparto aquí algunos de los pronunciamientos:

La académica Ana Laura Chávez Velarde, quien se ha especializado en políticas públicas de prevención y desarrollo social, así como preventivas de seguridad ciudadana, indicó “somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas provenientes de diferentes sectores sociales, que buscamos fortalecer la ciudadanización de lo político a través de la participación en diversos temas”.

“Este Foro es un espacio de reflexión, deliberación y debate que busca influir de manera propositiva en la discusión y solución de los problemas que aquejan a la ciudadanía, y por ello pretenden fortalecer y multiplicar sus voces”, señaló Erick Brandon Palacios, un joven de 25 años de edad, activista en gestión de atención y tutela de los derechos para la protección e impulso al desarrollo socio productivo para personas con discapacidad y de grupos vulnerables.

Juan Alonso Niño Cota, ex coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, sostuvo que desde el Foro se fijarán posturas sobre la problemática actual y se propondrán soluciones para disminuir las desigualdades. “Las opiniones que se emitan serán consensuadas entre todos los integrantes del Foro”.

La ex diputada local Cecilia Carreón, adelantó que se realizarán Foros de discusión, socialización y debate de los problemas públicos de manera que se incluyan en la agenda pública junto con posibles soluciones.

La empresaria Julieta Ángulo, Integrante de la Comisión de Mujeres Industriales Jalisco, galardonada con el Reconocimiento “Hermila Galindo 2022″ otorgado por el H. Congreso del Estado, precisó que las opiniones y posturas que se emitan como Foro serán generadas por un consenso “en el que todos los integrantes nos sumaremos al acuerdo; dejando claro que como personas independientes podremos emitir posturas individuales ajenas a este grupo, sin que ello constituya una opinión asumida por el Foro”.

El primer posicionamiento emitido por el Foro Plural Jalisco fue sobre los riesgos que implica la reforma electoral vía el Plan B que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador .

La diputada federal perredista Verónica Juárez Piña, anunció que se promoverá un “amicus curiae” para que la Suprema Corte de Justicia cuente con más elementos cuando analice la constitucionalidad de la reforma.

Ana Estela Durán Rico, quien fue regidora en Guadalajara y diputada federal, urgió a que el Senado y la Cámara de Diputados recuperen su papel de contrapeso, y que los partidos de oposición presenten la acción de inconstitucionalidad.

La también ex diputada panista Carmen Lucia Pérez Camarena, refirió que la reforma es un intento del grupo en el poder para imponer una sola voz y un solo punto de vista; aseveró que genera censura de las diferencias de ideas y opiniones.

Por su parte, el ex fiscal del Estado, el ex priísta, Eduardo Almaguer, subrayó que la reforma violenta el estado de derecho y la constitucionalidad. Aceptó que se debe perfeccionar al sistema político, pero “con la valida opinión no solo de los partidos políticos, sino también de la ciudadanía”.

Los integrantes del Foro estamos convencidos que aunque no estemos de acuerdo en todos los temas, buscaremos resaltar las coincidencias y que la ciudadanía se involucre y participe tanto en los tópicos locales como nacionales que se abordarán previo a alcanzar consensos para pronunciarnos.

Todos aspiramos a un México en paz, con seguridad, donde existan oportunidades de desarrollo para todas y todos, con respeto a la legalidad, con libertades y con alto sentido ético y humanitario, y pretendemos que este Foro Plural Jalisco sea un vehículo que nos acerque a contribuir a lograrlo.

El grupo está conformado por 17 integrantes: Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Julieta Angulo Mejía, Cecilia Carreón Chávez, Salvador Cosío Gaona, Ana Laura Chávez Velarde, Ana Estela Durán Rico, Emilio González Márquez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Margarita Mondragón Galindo, Beatriz Mora Medina, Juan Alonso Niño Cota, Erick Brandon Palacios Sánchez, Paulina Patlán Reynoso, Carmen Lucía Pérez Camarena, Silvia Elizabeth Raygoza Jáuregui, Jaime Robles Gómez, Irina Brighite Segura Contreras.

Twitter: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga@hotmail.com