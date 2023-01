Estimados lectores, creo firmemente que hablar y discutir, de forma pública, los temas que nos atañen a todos debería ser el pan nuestro de cada día. Por supuesto me refiero a debates serios, fundamentados en estudios y bien argumentados.

Por eso espero impaciente el Foro “Política Legislativa en materia de aviación” que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados el 24 de este mes, y que encabezarán el diputado por Morena Mauricio Cantú González, y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), que lidera Humberto Gual Ángeles.

Este foro busca sensibilizar al resto de legisladores, quienes estarán analizando la propuesta de reforma a la Ley de Aviación Civil enviada a la Cámara Baja por el Poder Ejecutivo. Sabemos de sobra que uno de los puntos más álgidos será el que tiene que ver con la permisividad del cabotaje a las aerolíneas extranjeras dentro de nuestro país.

Ahora, déjenme compartirles las entrañas del medio, porque hay varios puntos a observar. En nuestro país tenemos varios sindicatos de aviación, algunos democráticos, y otros más “charros” que el charro cantor Jorge Negrete. Por eso que no me extraña que sea ASPA, un destacado sindicato democrático, quien encabece este tipo de foros; ya antes lo ha hecho, en un pasado no muy lejano.

Me refiero al año 2005, momento en que estaba sobre la mesa la posibilidad de desincorporar a la concentradora CINTRA, organismo gubernamental que aglutinaba a Aeroméxico y a Mexicana de Aviación. En ese entonces, en diversos foros legislativos, se discutía arduamente si al gobierno en turno le convenía más la venta de las dos empresas juntas o por separado. Los pilotos de ASPA fueron muy activos, seguidos por mí sindicato la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), de donde proviene Leticia Varela, política mexicana que ha sido diputada local.

Incluso, Tomás Del Toro, actual Secretario del Sindicato Independencia, que detenta el contrato de los trabajadores de tierra de Aeroméxico, era en ese momento diputado federal, por parte del partido Acción Nacional.

También estaba en aquellos ayeres como diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional quien fuera Secretario General de ASPA, y piloto aviador de Mexicana de Aviación, el Capitán Jesús Stabros.

Hoy, quien está encabezando esto es precisamente Humberto Gual, quien es piloto aviador al servicio de Aeroméxico, y además es descendiente del General Felipe Ángeles.

Por supuesto que también lo acompaña el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN), que -hay que decirlo con todas sus letras- nace como “defensor” del proyecto de NAIM; de hecho en sus redes sociales se pueden ver distintos “testimonios” de los beneficios que iba a traer el proyecto aeroportuario del gobierno de Peña Nieto . Incluso organizaron varios tours por la zona en construcción, donde ASSA, sindicato de sobrecargos, fue muy proactivo.

Pero una vez que se vino abajo y se canceló el proyecto del NAIM, la FDAN guardó silencio, hasta ahora que nuevamente toma los micrófonos. Y es que no es la única agrupación de sindicatos y colegios; también está otro ente llamado Federación de Sindicatos del Sector Aéreo (FEDSSA), y quienes lo conforman son los mismos, pero sin los colegios de pilotos.

Vamos a ser sinceros: de todos los que integran la aviación solo ASPA y el Colegio de Pilotos Aviadores están realmente interesados en debatir. En mi sindicato ASSA, andan como pollo sin cabeza, pues estamos a días de cambiar de dirigencia sindical, y dicen estar a marchas forzadas con el tema de la legitimación de contratos.

Tomás Del Toro no ha dicho nada, ni dado ninguna declaración pública; a la familia Romo, dueña del STIA, tampoco se le ve mucho interés, no son la única industria en la que están metidos, pues tienen otras contrataciones colectivas; y bueno, en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), ellos están más entretenidos en el tema de las liquidaciones del personal de Mexicana, pues mantuvieron personal trabajando en el Taller de Mantenimiento MRO.

Así es que ya podrán ustedes imaginar. El sector se encuentra así, cada uno viendo sus propios intereses. ¿Cómo es que buscamos que la gente que está fuera de la industria aeronáutica entienda la importancia del transporte aéreo? Y no solo eso, sino de las repercusiones que puede haber si se toma una decisión incorrecta; no es juego, el impacto que esto puede desencadenar no es menor.

Es necesario que todos los que conforman la industria se vuelquen a debatir en estos foros, y expliquen este mundo complejo y no tan fácil de entender, para que los legisladores vean que algunas de las modificaciones que se pretenden realizar no son las más adecuadas para el correcto desarrollo y fortalecimiento de nuestra aviación.

Es indispensable que en las mesas se pongan todas las aristas que sean necesarias. Por supuesto, yo sé que cada organización sindical trae su tema personal, pero estamos en un momento coyuntural, y si no se escuchan todas las voces, solo llegará a los legisladores la visión de los pilotos, que son parte fundamental, pero en la industria somos muchos más trabajadores, de distintas aéreas y especialidades, y todos somos necesarios.