EN LA MIRA

En la mira está el futbol femenil de nuestro país, desde aquel escándalo en selecciones nacionales que le costó el puesto a Maribel Domínguez y Gerardo Torrado que era el responsable de todos los combinados nacionales, hasta lo que sucedió con el entrenador de Pumas femenil Jhonatan Lazcano y la jugadora Natalia Macías.

En primer lugar de ninguna manera tenemos que normalizar la violencia, pero tampoco caer en los extremos y hacer que las redes sociales condenen a una persona, en este caso el entrenador del equipo femenil de la UNAM. Hace uno días en el juego Cruz Azul vs Pumas, el técnico sacó a la jugadora Natalia Macías en la parte final del partido. Al abandonar la cancha, Macías cuestionó al entrenador la decisión. Jhonatan le tendió la mano y ella se negó a dársela, acto seguido Lazcano le da un ligero empujón a la jugadora, más como invitándola a que se sentara y acatara el cambio, situación que se salió de control al momento en que alguien subió el video a las redes sociales y estas se incendiaron. Por una parte, está mal que la jugadora salga enojada y por otra la actitud del entrenador que obviamente se enojó. La realidad es que el futbol femenil se debe concentrar más en la cancha que en lo que sucede en algo que es muy común en el deporte, a nadie le gusta salir de cambio.

Pero aquí viene la otra parte de la historia, de inmediato se satanizó al entrenador de Pumas. Hubieron colegas que pidieron que lo corrieran de inmediato, señalaban violencia física hacia Natalia, lo cual me parece muy exagerado y hasta por momentos orquestado, ya que el video es de una de las cámaras de seguridad de la Noria, lugar donde se disputó el partido en las instalaciones de Cruz Azul. La jugadora de Pumas, enojada por el cambio no solo le reclamó al entrenador y no le quiso dar la mano, Natalia se fue directo al vestidor molesta, a lo que sus propias compañeras señalaron como un acto de indisciplina.

La Liga Mx Femenil está con focos rojos, varios equipos no tienen interés en ella y no invierten dinero, lo cual da como resultado marcadores de 10-0, 7-1, 9-2, equipos como América, Tigres, Rayadas y Chivas se tomaron enserio el proyecto y los demás intenta competir pero no les alcanza, es por ello que están tratando de activar un plan B, vender los derechos de transmisión en un solo paquete al estilo liga de expansión y repartir esos recursos para que la liga sea competitiva, de lo contrario este proyecto no tendrá mucha duración.