¿Flojera de cocinar?, opciones para el 24 y 31

Es un hecho que no siempre tenemos una gran familia para compartir en estas fechas, ya sea por razones de logística, familiares que viven fuera de la ciudad, o que de plano ya no están entre nosotros. Pero, si no queremos dejar pasar la fecha como un día cualquiera y las musas inspiradoras no acuden a nuestro llamado para motivarnos a cocinar, o simple y sencillamente no te dan muchas ganas de preparar, hoy les compartiré algunas opciones de lugares donde pueden pasarse la Nochebuena, y el último día del año, la noche vieja. Puede ser en hotel o restaurante.

Empecemos con un gran clásico, “La Hacienda de los Morales”, ubicada en Juan Vázquez de Mella 525, Polanco, Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, en la ciudad de México. Llevan ya varios años organizando cenas navideñas y este año no podía son ser la excepción. El menú constará de cuatro tiempos, con dos platillos a elegir y la opción de comprar una botella; además celebra la última posada del año y hay opción para los niños, pues estará un Santa Claus para tomarse fotografías. El rango de precios es de $600- $2,550, sin incluir las bebidas.

Otra opción muy recomendable es “Arango cocina de raíces”, restaurante que tiene una vista espectacular al monumento a la Revolución y está ubicada en Av. de la República 157, Tabacalera, Cuauhtémoc. La cocina a cargo del chef Alejandro Cuatepotzo servirá en Navidad Parpadelle hecho en casa, con ragú de langostinos, lengua de res braseada en costra de cacao y semillas con mole, y fruitcake con helado de cedrón, miel y cítricos. Y para el año nuevo un menú especial: sope de cachete de res, tamal de calabaza en salsa borracha, picaña de cerdo con mole, arroz caldoso de camarones. El precio va desde $2000- $2,800, sin incluir bebidas.

Ahora que sí eres un poco más tradicional, te recomendamos “Catamundi”, del chef Pablo Carrera, enclavado en Polanco (Alejandro Dumas 97), lugar reconocido por su cocina “internacional”. El menú especial cuenta con una variedad de opciones festivas como bacalao a la vizcaína, lomo de cerdo ahumado con adobo de chiles, beef Wellington con salsa de hongos, y pavo relleno rostizado. $2000-$2500, sin incluir bebidas.

Y por último, al sur de la ciudad en Crater 823, Jardines del Pedregal, nos encontramos a “Rocasal” a cargo de la chef Atala Olmos, quien en esta temporada prepara una torta de bacalao en pan ciabatta acompañada de encurtidos caseros, una cazuela de romeritos con papa cambray y acompañada de tortillas hechas a mano, además de otros platillos. Los precios arrancan desde los $300, sin incluir bebidas.

Recuerden queridos lectores, si viven fuera, también son opción los restaurantes de los hoteles, les recomendamos siempre reservar con antelación. Deseándoles lo mejor en esas fiestas decembrinas.

¡Bon appétit!

Cat Soumeillera en Twitter: @CSoumeillera