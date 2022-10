Filippo Ganna es el nuevo poseedor del récord mundial de la hora. El italiano rompió el récord anterior establecido por el británico Daniel Bigham (55.548 kilómetros) el sábado por la noche en Grenchen, Suiza. Ganna recorrió 56.792 kilómetros en una hora.

En la primera fase, Ganna pedaleó más lento que Bingham hace dos meses. Sin embargo, después de quince minutos, el dos veces campeón del mundo comenzó a alcanzar al británico y después de veinte minutos ya estaba por delante. Durante el resto de la hora, Ganna continuó acelerándo progresivamente, nunca entró en crisis y logró subir el listón aún más registrando una vuelta a 58,03 km/h en los últimos 15 km, ¡la vuelta más rápida jamás registrada durante un récord de la hora!.

“56.792 kilómetros no está mal! La próxima vez podría probarlo en una parte diferente de la temporada, con piernas más frescas. Entonces debería poder hacerlo aún mejor”, dijo el italiano. Ganna no solo superó a Bigham con su distancia, sino que también superó el récord no oficial de Chris Boardman. El británico recorrió 56,375 kilómetros en una hora en 1996, pero lo hizo en una bicicleta con la llamada ‘posición de superman’, que ya no está permitida por la UCI, de esta manera el italiano ha logrado unificar el récord de la hora.

”Sabía que estaba teniendo un buen día por la mañana. Nunca tuve esta sensación en Australia, por ejemplo, en el Campeonato Mundial de Contrarreloj. Mi intento también salió como esperaba. Por un momento pensé que el límite de 57 kilómetros era factible. Desafortunadamente tuve que reducir un poco la velocidad en la fase final. Aun así, creo que lo di todo y realmente no podría haberlo hecho mejor” y nosotros no tenemos duda de que pueda superar la barrera de los 57 km/hr, o incluso los 60, si enfoca su intento en otro periodo de la temporada.

Pero para lograrlo, el italiano debería hacer su intento en el velódromo más rápido del mundo, Aguascalientes, México.

”Creo que he realizado una de mis actuaciones más fuertes mentalmente”, comentó Ganna. “Después de media hora de carrera solo pensaba en una cosa: acelerar. Sólo los últimos diez minutos fueron demasiado. Estaba constantemente buscando una posición cómoda en la bicicleta. Entonces sólo importaba una cosa: terminar”. Por lo pronto Ganna tendrá que posponer sus celebraciones y concentrarse en el reposo y la recuperación ya que volveremos a verlo en acción el miércoles de la próxima semana en el Campeonato del Mundo de Pista en París, donde buscará un título mundial en la persecución individual y la persecución por equipos. Buena suerte a quien se enfrente con el italiano, ¡la van a necesitar!