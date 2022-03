Feminismo: una lucha sin tregua, constante y visible; 8M

“Todas tenemos la capacidad de soñar, creer, elegir y lograr. Encuentra tu sueño y defiéndelo”. Dra. Josefina Dueñas Sandoval, presidenta del Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios de Hermosillo

Este día 8 de marzo, que se conmemora la lucha feminista, sin duda es un buen momento para reflexionar y sensibilizar a quienes desconocen todos los logros que como mujeres hemos venido disfrutando en los últimos años. Pareciera que los derechos a los que hoy tenemos acceso son derechos de todas las generaciones anteriores y no es así; me impresiona cuando escucho a mujeres en redes y en persona que se autodenominan “no feministas”, que consideran que ellas no forman parte de este movimiento, por tener una perspectiva totalmente errada, sobre la función estricta del feminismo que es: fomentar la igualdad y la equidad entre las personas.

El machismo es violencia que destruye y perturba la paz social, pero que sobre todo quiere minimizar la violencia que se ejerce en contra de la mujer y de las personas vulnerables. El feminismo es la parte que encara esa violencia machista, es el movimiento que se encarga de deconstruir esos aprendizajes que lastiman, violan y matan.

Ser parte del movimiento feminista no es fácil, porque una gran mayoría está en contra de que se cambien sus usos y costumbres; sin embargo, las mujeres que se van al frente, que encaran, que exhiben el daño que hace el continuar viviendo en una sociedad machista y que impulsan un cambio social, son merecedoras de respeto, porque hay que reconocer que se juegan la vida para heredar un mundo mejor a las nuevas generaciones, pensando en que tenemos derecho a vivir en un mundo donde el respeto y la sana convivencia, sean lo común, lo normal.

Es importante tener en cuenta que si hoy podemos elegir entre estudiar, trabajar, leer, escribir, opinar, viajar, andar en bicicleta o manejar un auto, tener bienes, crear empresas, ser dueñas de negocios, ocupar puestos públicos, decidir sobre la maternidad, o sea vivir libres y debatir públicamente sobre lo que nos gusta o no, son derechos ganados gracias a la lucha feminista y a la vida de muchas de nuestras antecesoras que se entregaron por completo para impulsar este camino que sin duda nos llevará a la transformación y revolución de las consciencias.

Si no tienes idea de cómo puedes cooperar y unirte a contribuir al cambio social, te invito a unirte a grupos de mujeres, según tus conocimientos y preferencias; ya que hay diferentes tipos de luchas, busca la que más se apegue a tus creencias, valores y principios. Existen grupos de apoyo a mujeres como lo es el Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios de México, que se encuentra en diferentes estados y ciudades del país, que tienen como fin principal, apoyar con becas a estudiantes universitarias, para que concluyan sus estudios; así como también hay grupos que buscan la legalización del aborto en México; o grupos de apoyo al emprendimiento económico de las mujeres, para que puedan tener acceso a recursos económicos y sean solventes, etc.

Encuentra tu lucha y súmate a lo que más te agrade, sobre todo te invito a leer mucho para que ninguna persona venga con el discurso de que el feminismo no sirve y sepas argumentar el por qué la importancia de seguir impulsándolo. Empápate de cómo puedes empezar a contribuir a la revolución de las consciencias.

Para que sea visible el movimiento feminista, pongamos en nuestras redes, lo que hacemos, lo que nos mueve, lo que queremos para vivir libres de todo tipo de violencias, que seamos impulsoras y promoventes de una sociedad más justa e igualitaria, que la niñez crezca en un ambiente donde les quede claro, que la paz y el respeto son el camino, se puede y lo podemos lograr. Un abrazo revolucionario.