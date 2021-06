La cachetada del presidente a los que se creen fifís, ricos e influyentes

¿Fifís o acomplejados?

El presidente dijo “aspiracionistas ” una mañanera y le pegó al avispero. Columnas de los famosos periodistas le recordaron que él es aspiracionista al venir de la clase trabajadora a la clase media y hasta llegó a ser presidente; personas inundaron las redes sociales desde sus iPhones haciendo videos donde (unos hasta con palabras muy fuertes) le decían al presidente que el aspiracionismo es bueno para México porque gracias a eso dan empleos y hasta se pagan más impuestos; hasta sacó de onda a sus mismos funcionarios e integrantes de Morena ya que todos son clase media aspiracionista , ¿cómo defenderlo?

No es la primera vez, cuando dijo “Fifí” ardieron la redes y los medios. Todos se creyeron fifís.

Todos ellos tienen: viajes, escuelas privadas, comen en restaurantes, iPhones, iPads, ropa de alguna marca, tienen servicio doméstico en sus casas, hablan más de un idioma, tienen coches…

La lista es larguísima de “privilegios” con el que todos se dieron por aludidos.

Ellos no son pobres. Pobres otros. Ellos no son ni clase media baja. Muchos no se consideran así mismos clase media media. De clase media alta no se bajan.

“Yo soy Fifí”, se dicen a sí mismos.

“El presidente habló de mi.”

En realidad AMLO pudo haber dicho “acomplejados” en lugar de “ aspiracionistas ” y aplicaba más.

Hoy el presidente les puso un alto a esos que se creen ricos. AMLO nunca habló de ellos cuando decía “fifís”. Aclaró que para ser Fifí se necesitan 500 millones de dólares. 500 palos verdes. No necesariamente en el banco sino en acciones, propiedades y artículos financieros variados.

O sea el presidente habla de personas que...

Viajan en su avión privado, que pagan con la tarjeta Centurión de Amex, los presidentes y gobernadores les toman la llamada, que tienen ayuda en su casa de la CDMX pero también en la de Valle, Acapulco y en el depa de Miami; que van a eventos deportivos como el abierto de los Estados Unidos o el Súper Bowl pero no pagan por su boleto porque los invitan por su saldo en el banco, saben lo que es un fideicomiso porque tienen uno…

La lista es larguísima. Llena de cosas que los “ aspiracionistas ” solo ven en sus series de Netflix.

Cuando el presidente habla de “ fifís ” de la “mafia” no está hablando de la clase media alta. No habla de los que ahorran para comprarse un lujo. Cuando el presidente habla de los “ fifís ” habla de la élite mundial.

Los que se creen influyentes

Fue un golpe de realidad, una cachetada de verdad a esos “ aspiracionistas ” que bien pudo haber catalogado como “acomplejados” que se creen influyentes y que el presidente piensa en ellos y los ataca.

Digo acomplejados porque sin ser fifís , se creen. Prefieren ser cola de ratón que siquiera considerarse clase media .

Si vales 500 millones de dólares, o sea, 10 mil millones de pesos, pues sí el presidente habla de ti y te va a combatir.