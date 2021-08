¿Volver a clases? ¿Con el Mis-C de los niños con covid? Que opinen los Dres. Faugier y Alcocer

He enviado al prestigiado reumatólogo pediatra Enrique Faugier un artículo de Corriere della Sera. Se puede consultar aquí: https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/21_agosto_05/covid-19-che-cos-sindrome-infiammatoria-multi-sistemica-mis-c-che-sta-colpendo-piu-giovani-d91ddfb6-f5da-11eb-be09-a49ff05c6b25.shtml.

Le he pedido al doctor Faugier nos proporcione una opinión informada acerca del Mis-C para que la gente entienda los peligros del covid para la salud de los niños, sobre todo en estos momentos en los que parece inevitable el regreso a clases.

Antes de continuar diré que MIS significa “Síndrome inflamatorio multisistémico” .

Hay dos tipos de MIS: el MIS-C , que afecta a los niños, y el MIS-A , a los adultos.

El Mis es una enfermedad grave ligada al covid-19 que inflama diferentes partes del cuerpo, como el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos y los órganos gastrointestinales.

En el artículo de Ruggiero Corcella , de Corriere della Sera, se aclara, de inicio, que el Mis-C es “similar a la enfermedad de Kawasaki , pero más peligrosa”.

En Italia se han registrado 239 casos, ¿en México? Espero que el doctor Jorge Alcocer Varela , secretario de Salud, tenga una estadística confiable al respecto.

Como a su colega Faugier pido al eminente remumatólogo Alcocer un artículo sobre este tema.

En Italia, algunos niños afectados por tal cuadro de inflamación multisistémica han muerto y otros terminaron en cuidados intensivos.

En la etapa inicial de la pandemia a esta inflamación se le consideró “similar a Kawasaki”, que es un síndrome de difícil diagnóstico conocido desde años.

Ahora, por lo que entiendo, al Mis-C se le considera una enfermedad distinta a Kawasaki . El doctor Faugier, si acepta publicar un artículo, dirá si tengo o no razón . Ojalá el doctor Alcocer también lo haga. ¿O no merecen los padres y las madres más información antes de decidir si enviarán o no a sus hijos de regreso a la escuela?

En Corriere della Sera han pedido opiniones a expertos italianos, como Andrea Biondi , de la Clínica Pediátrica de la Universidad Bicocca de Milán-Bicocca, y Andrea Taddio , de la Universidad. de Trieste y consejero del Grupo de Estudio de Reumatología de la Sociedad Italiana de Pediatría.

Una diferencia que tales especialistas encuentran entre ambos síndromes radica en que “la mayoría de las enfermedades de Kawasaki ocurren antes de los 5 años”, mientras que el Mis-C afecta a niños mayores”; por ejemplo, en Estados Unidos el 25% de los casos registrados por los CDC ese encuentran en el rango de edad de 12 a 18 años.

Tanto en una como en otra enfermedad los medicamentos que se utilizan para combatirlas son los esteroides y las inmunoglobulinas en altas dosis . ¿Por qué? Espero que el doctor Faugier, máxima autoridad en México en la materia, responda con lujo de detalles. Insisto: ojalá el sabio doctor Alcocer también se exprese sobre este asunto tan delicado, aunque no sea precisamente su especialidad.

En Italia se ha creado el primer registro nacional de enfermos de Mis.C . ¿En México, querido doctor Alcocer?

Hay un registro europeo administrado por Printo , organización en la que participa el doctor Faugier, por cierto.

¿Qué es Printo? Paediatric Rheumatology International Trials Organisation , que para Corriere della Sera es “la mayor red internacional para la experimentación de nuevas terapias en enfermedades reumáticas del niño con sede en la Uoc Clinica Pediatrica e Rheumatologia dell ‘Giannina Gaslini Instituto de Génova”.

Dirán que sigue siendo rara la enfermedad Mis-C , sin duda la condición más grave asociada a covid en los niños . Pero, ¿y si se presenta en México? ¿Y si aumenta su frecuencia?

En México ha habido casos. El doctor Faugier no me dejará mentir.

Sin vacunas para los niños mexicanos, crecerá el riesgo de que surjan variantes del virus que dañen a los pequeños.