No aburrir en la mañanera: AMLO aclara error de las aves y de la canción Pi

No sé si el presidente de México se atreverá este lunes a ir a lo interesante. En realidad, no lo creo, pero es mi deseo que deje de aburrirse —y aburrirnos— corrigiendo a Raymundo Riva Palacio, Carlos Loret de Mola , Brozo, Salvador García Soto, Héctor de Mauleón, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y todo lo publicado en Reforma y El Universal.

De ninguna manera es interesante repetir y repetir —y repetir y repetir y repetir— que hay en México periodistas mentirosos o simplemente tan malos en su trabajo que con frecuencia se equivocan.

¿Por qué las aves cantan?

Jonathan Guthrie publicó en el Financial Times un artículo bastante malón sobre un tema de la mayor relevancia: ¿a qué obedece el canto de los pájaros?

Leí al señor Guthrie porque, como él, de pronto redescubrí el canto de las aves . Las he escuchado a diario desde hace una semana y me molestó no haberlo hecho durante años.

Pero, a diferencia del colaborador del FT, no llamé a un experto para preguntarle por qué los pájaros cantan.

¿Qué encontró Jonathan Guthrie en su investigación? Que los machos cantan para agradar a las hembras o para llamar la atención por otro tipo de razones menos románticas, pero, como le dijo el experto Mark Constantine —cofundador, por cierto, de la compañía de cosméticos Lush — , “podrías sentarte en tu jardín escuchando hasta el final de los tiempos y nunca entender el canto de los pájaros por completo”.

En internet hay más y mejor elaboradas explicaciones, científicas y mágicas, acerca del canto de las aves.

Por ejemplo, que para los Tsáchila , pueblo indígena de Ecuador , el canto de los pájaros es un mensaje: les adelantan sucesos como la muerte de una persona, si llegará alguna visita y hasta el anuncio de que una mujer se ha embarazado y el sexo de su bebé.

No todos los pájaros cantan al mismo tiempo cuando sale el sol : “Cada especie tiene su momento. Esto significa que los primeros cantos se oyen antes de la salida, cuando aún hay cierta oscuridad, y se van sucediendo hasta que sale el sol y después”.

Lo correcto, esto es, lo dictado por las leyes de la naturaleza, es que los pájaros canten siempre a la misma hora. Aquí un ejemplo con aves de España:

√ 90 minutos antes de la salida del sol: El colirrojo empieza el concierto.

√ 60 minutos antes de la salida del sol: El mirlo entra en escena.

√ 40 minutos antes de la salida del sol: El pinzón.

√ 10 minutos antes de la salida del sol: El gorrión.

√ Casi exactamente cuando sale el sol: El estornino

√ 10 minutos tras la salida del sol: El jilguero.

Y más o menos así en la tarde.

Pero en las grandes ciudades —la CDMX no es una excepción—, los pájaros se equivocan:

“Los investigadores han descubierto que la vida en la ciudad cambia el ritmo biológico de los pájaros. La luz y el ruido de la gran ciudad influencian el comportamiento de canto y el reloj interno”.

Lo anterior es un hecho denunciable en la mañanera . Supongo que se trata de un problema sin solución, pero pensar en ello puede ser mucho más interesante que reflexionar sobre las tonterías que han escrito Riva Palacio y Loret.

Lo que sea, aquí una página de internet para escuchar el canto de 264 especies diferentes de pájaros: https://www.canto-pajaros.es/carabo-comun/.

Otro error denunciable en la mañanera

Dicen que se equivoca la canción Pi de Kate Bush , que según leí se hizo famosa en la serie de Los Simpson .

Primero escuchemos Pi:

Hombre dulce, gentil y sensible De naturaleza obsesiva y profunda fascinación Para números Y un completo encaprichamiento con el cálculo De π Oh él ama, él ama, él ama Él ama sus números Y corren, corren, lo corren En un gran círculo En un circulo de infinito 3.14159 26535897932 3846 264 338 3279 Oh él ama, él ama, él ama Él ama sus números Y corren, corren, lo corren En un gran círculo En un circulo de infinito Pero debe, debe, debe Ponle un número 50288419 716939937510 582319749 44 59230781 6406286208 8214 80865132 Oh él ama, él ama, él ama Él ama sus números Y corren, corren, lo corren En un gran círculo En un circulo de infinito 82306647 0938446095505 8223 ... Pi, Kate Bush

Esos números…

Veamos ahora el error. Internet es la mayor fuente de fake news , pero también de rectificación de equivocaciones.

Leí que hay un error en la canción Pi o π , algo perfectamente entendible ya que es un número bastante complicado.

Hay muchos números en las canciones, pero suelen ser sencillos:

√ Mariano Mores compuso el tango Uno, que es muy bueno.

√ Hay otra canción llamada Uno, pero en inglés: One, de un grupo que lleva el siguiente número en su nombre, U2 .

√ También se puede escuchar Uno más uno, suma sencillísima hasta para un columnista de El Financiero, pero que a la cantante venezolana Evaluna Montaner le resulta imposible hacer: confiesa que 1 + 1 nunca le da 2.

√ Otra suma elemental, 2 + 2, tampoco le sale a Radiohead , que encuentra que el resultado es 5.

√ Como dato curioso citaré que “de acuerdo a la base de datos Lyrics.com hay 34 950 canciones que incluyen la expresión ‘One-two-three-four’ …”. Eso se comentó en algún portal acerca de Rock Around the Clock, de Bill Haley & His Comets , quienes se pusieron matemáticos de nivel ya que no pararon la cuenta en el 4, sino que se fueron hasta el 12 para darle la vuelta al reloj. Quizá habría sido más llamativa la canción si la inspiración de sus compositores les hubieran dado para llegar al 24, ya que en realidad el reloj no tiene 12 horas, sino el doble.

¿Cuál es el error de la canción Pi?

Dice @ALVY que Kate Bush canta correctamente los dígitos de π hasta el decimal número 53, “pero que en el 54 hay un error (es un cero en vez de un uno) y luego todo vuelve a ir bien durante otros 24 dígitos, pero a partir de entonces el resto están mal”. Aquí lo dicho por el experto.

El señor @ALVY precisa que Pi (el número) también está mal en la película Pi, el orden del caos .

Los pájaros y los números

Creo que en la mañanera deberían discutirse las equivocaciones de las aves que cantan a deshoras en las ciudades, como la capital mexicana, lo mismo que los errores relacionados con π en su película y en su canción.

Son temas mucho más relevantes e interesantes que los embustes de Riva Palacio, Loret , etcétera…

Pienso que Lord Molécula , el Falso Pirata y otros paleros periodísticos de la 4T hasta se verían bien hablando de π y cantando como pajaritos.