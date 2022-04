Me enviaron por WhatsApp un tuit de Laisha Wilkins Pérez que hizo crecer —eso me dijeron— José Francisco Calderón Lelo de Larrea.

Ella —dice su biografía de Twitter— es “conductora (Emmy 2018), columnista, conferencista y actriz mexicana”. Él realiza caricaturas para los diarios de la familia Junco, a saber: El Norte, de Monterrey; Reforma, de la Ciudad de México, y Mural, de Guadalajara.

En el tuit que he recibido la actriz se burla de AMLO porque este pronuncia en forma incorrecta el nombre de la escritora francesa Simone de Beauvoir. El viñetista también se burla. No sé si Wilkins y Calderón hablen francés a la perfección, pero me parece excesivo mofarse de alguien que no domina un idioma que no es el suyo. ¿O la actriz y el monero pronuncian con propiedad todas las palabras en todas las lenguas existentes?

En el Senado, Lilly Téllez se burló de una persona de Morena que no supo pronunciar el complicado nombre de cierto pueblo sonorense. ¿Sabrá Lilly que hay decenas de localidades en México de complicadísima pronunciación? Hasta una locutora profesional como la señora Téllez batallaría para, por ejemplo, referirse adecuadamente a estos “18 lugares de México difíciles de pronunciar” que en 2016 enlistó el diario español El País:

1. El Cuastecomate (Ahuacatlán, Nayarit)

2. Acaxochitlán (Hidalgo)

3. Bacadéhuachi (Sonora)

4. Basaseachic (Chihuahua)

5. Tzintzingareo (Michoacán)

6. Hecelchakán (Campeche)

7. Jechtojtik (Zinacantán, Chiapas)

8. Tlacuilotepec (Puebla)

9. Tahdizbchén (Yucatán)

10. Tlatlauquitepec (Puebla)

11. Tlalixtac de Cabrera (Oaxaca)

12. Yachihuacaltepec (Toluca, Estado de México)

13. Tancanhuitz (San Luis Potosí)

14. Alaxtitla Ixacuatitla (Veracruz)

15. Tlalnelhuyocan (Veracruz)

16. Tlaquiltenango (Morelos)

17. Xalpatláhuac (Guerrero)

18. Tequixquiac (Estado de México)

El hecho es que el fanatismo anti AMLO ha llevado a personas inteligentes como las mencionadas al lamentable vicio de cuestionar solo por cuestionar, sin argumentos, todo lo relacionado con el actual gobierno de México.

Leí en algún lado una frase atribuida a Simone de Beauvoir: “Encanto es lo que tienen algunas personas hasta que empiezan a creérsela”. Si en sus profesiones llegaron a tener cierta gracia la actriz Wilkins, el monero Calderón y la periodista Téllez, la han perdido.

Pero, ni hablar, ese es el nivel del debate político en México.

Posdata

El caricaturista y la actriz no tiene más aspiraciones en política que simple y sencillamente seguir demostrando que perdieron el estilo y ahora solo hacen malos chistes. Pero Lilly Téllez aspira a la candidatura presidencial de la alianza opositora. Se le sugiere más seriedad si quiere mejorar en las encuestas. No puede compararse con Claudia Shienbaum y Marcelo Ebrard, de Morena. En la oposición está poco abajo del nivel de Ricardo Anaya, pero muy lejos de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien nació en Sonora, pero reside desde niño en Monterrey, así que seguramente no acertará a la primera cuando se le pida pronunciar el nombre del pueblo Bacadéhuachi.