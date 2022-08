Para Aristóteles, el poder, la riqueza y las amistades eran los tres elementos que constituían la felicidad de una persona, la principal idea emerge cuando menciona que los seres humanos buscan por naturaleza el poder mientras los gobernantes tratan de consolidar y expandir sus dominios.

¿Podemos encontrar un significado diferente? ¿Cómo poder detectar las posibilidades o límites? ¿Cómo defines la brecha entre la percepción y la realidad?

Rusia hasta hoy ha ganado mucho más dinero en el primer trimestre del 2022 en comparación del trimestre 2021 en ventas de energías… Rusia pone otra vez en el pedestal el poder real y no el poder supuesto que presume occidente, los números no mienten. ¿Será acaso que las tácticas previstas y utilizadas en febrero no dieron los resultados esperados y por el contrario están minando considerablemente el bienestar del pueblo Europeo y llevándose entre las patas al resto del mundo?

Las quimeras del poder

La OTAN solo envolvió en quimeras mientras ofrecía en sacrificio a Ucrania, la Unión Europea ni tarda ni perezosa cayó en la red de mentiras y sin análisis confiables a fondo, emprendió una serie de sanciones económicas, las cuales a la postre terminaron dando tremendo revire y al final estamos siendo testigos del gran descalabro que la sociedad europea está resintiendo en sus bolsillos, la falta de hidrocarburos pesa a todos niveles, ahora todos podemos ver que Rusia surtía a precios más que módicos la energía rusa, ahora lo ven claro, las sanciones aplicadas no surtieron el efecto deseado, Europa va mendigando las sobras energéticas de países que nunca hubieren imaginado.

El poder es tan fácil de adquirir, difícil de utilizar y fácil de perder…

Las luchas por el poder son tan intensas como lo han sido siempre, aunque ahora vemos que los resultados son menos predecibles, Rusia ha demostrado como sus “baratos” hidrocarburos son los que sostenían a Europa, la codicia de los europeos azuzados por occidente les llevó a morder polvo y con ello a sus pueblos, quienes tienen que sufrir las inclemencias del clima, la soberbia les elevó de tal modo que no pudieron dimensionar los alcances de sus arrebatos.

El poder que representa occidente no ha desaparecido del todo, pero sí está repartido en ciertas personas, las cuales les importa poco el grueso de las poblaciones, a diferencia del odiado pensamiento socialista que busca el bien común, los representantes de países jerárquicos como Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, el Papa, los dueños del FMI, la Reserva Federal y más, van siempre buscando avariciosamente el poder particular; siguen con un inmenso poder e incluso los vemos incrementarlo, muchos de ellos tienen conexiones grandes en los círculos que idearon maquiavélicamente minar a Rusia por medio de sanciones, y muchos están con las manos tras bambalinas sosteniendo algunos hilos tirantes, obviamente con la finalidad única de seguir manejando todo, como lo han hecho hasta ahora…

El comercio interno de Europa está a la baja por ende los precios de productos de primera necesidad aumentan, la consecuencia será el desabasto y afrontar el frío invierno con lo que se tenga a mano, cosa que esconden al escrutinio de los medios, ocultar las realidades que la población vive, es solo una de las tácticas marcadas, “si no lo ves, no está sucediendo” y así no trataras de buscar a los verdaderos responsables del desastre.

Estamos presenciando la demolición de antiguas estructuras de poder en este juego de bridge mundial, los cambios experimentales en la economía global, la política e incluso los patrones migratorios, la hegemonía europea está al borde del abismo, las sanciones a Rusia han mostrado la debilidad real de quienes se erigían defensores del cambio climático y la democracia… Un claro ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en Alemania que dando manotazos pretende hacer que otros se aprieten el cinturón para lograr salir del atolladero.

Por otro lado, Reino Unido, desesperado a tal forma piensa que puede resolver su precariedad de hidrocarburos llevando gas licuado desde Australia, ¿Cuánto tiempo puede Australia sostener esta situación cuando este 2022 ha rebasado el 10 % de inflación? Este año los precios de hidrocarburos aumentaron ostensiblemente por las sanciones aplicadas a los rusos, cosa que no previeron, ¿en verdad fueron tan cortos de miras en sus análisis antes de aplicar sanciones a Vladimir Putin?

Algunos síntomas del desabasto y desesperación pueden ser medianamente claros, hoy compiten y luchan o negocian entre sí buscando afanosamente una salida a sus crisis internas por falta de visión a futuro, como todo político presionan al pueblo para “apretarse el cinturón”, mientras los amigos dueños de empresas occidentales multiplican sus ganancias ante el aumento de los precios derivados de la pandemia y seguido de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, jamás les ha importado el pueblo, la tasa de inflación en la Eurozona alcanzan récord histórico de 8.9 % y la Unión Europea de 9.8 %, la indignación aumenta cada día, las grandes empresas monopólicas de alimentos sonríen felices mientras sus arcas crecen a ritmo acelerado.

Los acaparadores y grandes vendedores de hidrocarburos

¿Quiénes han sido los beneficiados con lo que sucede en el mundo? Los grandes consorcios petroleros, las grandes firmas de gas, diesel y gasolina; doble y hasta triple vemos el aumento en cifras de las ganancias este primer trimestre del 2022 en comparación con las fechas similares en 2021, la subida de precios de combustible a rebozado las cuentas de los potentes monopolistas de hidrocarburos a nivel mundial, sin importar la inflación que afecta notoriamente a los ciudadanos ven crecer enormemente sus ganancias, las empresas españolas, como Iberdrola tienen beneficios récord, ¿se puede recortar estas ganancias por medio de impuestos? Ya vimos que debilitar el equilibrio del libre mercado no funcionó, pero esto a Iberdrola no le importa, ya se quejaron y anunciaron que no aceptan cobro mayor de impuestos…

Con todo lo anterior, en México podemos entender el gran enojo que los socios de gobiernos anteriores muestran, ahora no han podido sacar ganancia de esta guerra sabiendo que Pemex fue recuperada por el gobierno mexicano y por ende lejos de las manos de los españoles dedicados a la rapiña…

Viene a mi mente cuando España sin tener petróleo surtía de este a México. Sí, la locura en tiempos de Fox, Calderón y Peña Nieto. ¿Puedes imaginar los negocios que estuvieran haciendo ahora con la pandemia y con la guerra en Ucrania?

¿Y las protestas en Europa?

Los medios no informan de todas las protestas a diario en diferentes países de Europa, esto sucede cuando hay líderes surgidos de ámbitos que nada tuvieron que ver con los mecanismos tradicionales, ahora Alemania que a ojos de muchos es el país más vulnerable, busca ayuda y sacrificio de toda Europa, estamos a escasos días de comenzar otoño, se anuncia frío fuerte para invierno.

¿Están preparados para resolver esta crisis energética que puede dañar el patrimonio de gran parte de la humanidad?

¿Seguirán con el alarde de unidad europea cuando arrecie el frío y comiencen las nevadas?

Los titulares en el viejo continente son poco alentadores:

“Las familias holandesas afrontan fuertes pérdidas de poder adquisitivo y un aumento de la pobreza…”

“España ofrecerá llevar al máximo las interconexiones con el resto de Europa para evitar el recorte en el consumo de gas…”

“Hungría se desmarca de nuevo de la UE para obtener más gas de Rusia…”

Y sí, hablando de España y Hungría; En julio pasado, vimos al ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, cuando visitó de sorpresa Moscú, la finalidad fue pedir al Kremlin el aumento de los envíos de gas a su país, recordando un poco, Hungría sigue siendo uno de los principales apoyos de Rusia dentro de la Unión Europea. “Esta solicitud será considerada de inmediato”, sería la respuesta del jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov. Los rusos tienen en los húngaros a un fuerte aliado en contra de las sanciones de la Unión Europea. De esta manera, el gobierno húngaro de Viktor Orbán dio prioridad a los negocios y buscó garantizar el suministro de gas ruso a los consumidores húngaros, sus gobernados....

En el lado contrario en las mismas fechas vimos al gobierno español llevando la contrapropuesta a la cumbre de ministros de Energía, buscando evitar que se impongan las tesis de Bruselas, que plantean aplicar un recorte lineal del 15% en el consumo de todos los países del bloque, lo cual sería catastrófico para algunos. En su defecto, España acudió a la mesa de negociaciones con la oferta de llevar al máximo los envíos de gas hacia el resto de Europa —utilizando los gasoductos que cruzan los Pirineos—, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo: evitar un tajo drástico sobre la demanda…

Como podemos ver, los frentes muy distantes del territorio de guerra, Ucrania, marcan y definen sus prioridades; los seres humanos intrínsecamente conflictivos y competitivos pueden luchar entre sí hasta que no haya nada por qué luchar…