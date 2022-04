Poner aquí las cifras de cuántas mujeres en este sexenio han sido asesinadas y desaparecidas me parece algo obsoleto. Creo yo ya rebasan lo incuantificable. No me parece que incluso sean cifras exactas, pero son cifras que no necesitamos llevar el conteo los mexicanos para saber cuántas van .

Porque diariamente las noticias revelan que alguna niña o mujer fueron desaparecidas y asesinadas.

Hoy tristemente desperté enterándome que fue encontrado el cuerpo de Debanhi Escobar, ante la ira del padre que se preguntaba ¿porqué hasta ahora aparece aquí en un hotel cercano a donde desapareció si durante 13 días buscaron en esta zona? Claro mientras se daba a conocer esta horrible noticia, el show espectacular del presidente tenía que continuar, portando una hermosa guayabera blanca, porque pues está en Veracruz por “n” mil ocasión.

Durante su show, le preguntaron sobre la muerte de Debanhi y dijo que mandaba un fuerte abrazo a los familiares (ya con eso) y que esto tuvo que ver con la corrupción que ya existe desde hace mucho y con la impunidad (corrupción e impunidad es lo que hay dentro de su gabinete y con sus familiares, pero eso nunca lo va a aceptar). En pocas palabras, atrajo la tragedia y el asesinato de una chica, para hablar de él. Y culpar a otros, claro está .

Yo creo que en ese momento, como señal de duelo o de luto, debió de suspender su mañanera. Pero no, enseguida empezó a hablar de que irá a Elei (así le dicen los chavos ahora a Los Ángeles) y que casi seguro se reunirá con Biden. Después por supuesto retomó el tema de la expropiación del Litio.

Y en mi mente tengo grabado los gritos del padre de la chica que justo un medio de comunicación estaba ahí grabando cuando él empezó a gritar “¿Porqué hasta ahora la encuentran aquí?”

Mi corazón está en duelo y está herido.

Una chica asesinada, que no es lo mismo decir que es una chica muerta.

Una chica que tiene casi la edad de mi hija. Y que ahora algunas personas o medios quieren re victimizar diciendo que “pues es que era una fiesta clandestina… y quién sabe qué se tomó”.

No, no y no. No justifiquemos ni normalicemos esto ni ningún otro asesinato contra las mujeres ni contra los hombres.

No, no y no. No soltemos su recuerdo al aire y hagamos como que no pasa nada.

Si tú que me lees tienes hijas te podrás imaginar un poco de lo que está familia está viviendo ahora.

Y concluyo: Segura estoy el gobernador Samuel García no hará nada, porque siempre se nos ocultará la verdad, pero no lo necesitamos ni necesitamos su discurso. Todos sabemos que ella no venía sola y que sus amigas la dejaron.

Las amigas no se abandonan, y si abandonan entonces no son amigas. Y de eso tampoco nos vamos a olvidar .

Samuel: Tú puedes seguir en lo tuyo, tomándote fotos cool para subirlas en Instagram o seguirte haciendo el chistoso con tu esposa para obtener más likes.

Los mexicanos estamos hartos de gente como tú o como el presidente que ven estos casos como incómodos porque políticamente les pega y por qué les quitan el tiempo. No te apures. La sociedad ya no está dormida.

Y el verdadero tigre está suelto. Estoy llena de ira y de dolor. Debanhi no es de Nuevo León, es todo México.

Es nuestra niña y nos la mataron. No se enojen si rompemos cosas.

Es cuanto