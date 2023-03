El tiempo y la edad me están dando la oportunidad de descifrar, con sus respectivas reservas del caso, los diversos escenarios que ha vivido nuestro deporte en México , el cual, la pobreza y raquítica cosecha de triunfos resonantes no tiene ninguna justificación, en un país que ronda en los 130 millones de mexicanos, que gustan de practicar diversos deportes siendo donde solamente las individualidades y algunos chispazos de deporte en equipo han brillado históricamente.

En México la actualización de nuestro deporte no ha existido. Los dirigentes deportivos de muchas partes del mundo son profesionales de la administración y operación de las instituciones deportivas separando a los directivos de los administradores delegando con ellos las responsabilidades operativas. México tiene un sistema universitario excelente y tiene desde hace tiempo la carrera y los programas para que los estudiantes salgan preparados para ingresar a federaciones, asociaciones, grupos, clubes deportivos, instalaciones, escuelas, ligas, realización de eventos, etc. Los directivos tienen diferentes funciones, pero los operadores deben de ser los que están preparados en la materia.

He podido ver muchísimos casos en diferentes disciplinas donde los directivos son los que hacen el papel de operadores de su deporte. Es evidente, por los resultados que hemos tenido por muchos años, que en su mayoría tienen mucho entusiasmo, creen que saben operar y porque son directivos consideran que su palabra es la ley. Debemos admitir que muchos directivos tienen deseos de hacer las cosas bien y promover su deporte, que desean erradicar los malos manejos de sus antecesores pero desafortunadamente y de forma rápida se pierden en el camino, toman rutas equivocadas, se rodean de amigos y conocidos y no de profesionales que cursan materias deportivas en las universidades, que conocen aspectos de promoción, contabilidad, psicología del deporte, mantenimiento y construcción de áreas deportivas, administración de uso de las facilidades, de la importancia de los medios que para eso estudiaron.

Nuestros directivos del más alto nivel exhiben de inmediato esa falta de preparación, ignorando por completo los principios de administrar el deporte tapando con su entusiasmo esa falta de conocimiento para manejar y operar lo que es una industria altamente sensible y compleja.

Diversas universidades alrededor del mundo así como mexicanas ofrecen carreras de manejo del deporte con todas sus letras y capítulos siendo sus graduados los que comienzan sus trabajos en los diferentes equipos o centros del deporte local, de sus distritos y estados, conociendo los detalles y escalando posiciones dentro de la organización porque saben, conocen, estudian y están familiarizados con la industria.

Desde luego que han existido directivos, relativamente pocos, que han podido colaborar en la promoción del deporte en nuestro país, pero otros con la carencia de conocimientos, a pesar de su entusiasmo, no se dan cuenta el destrozo que hacen y allí tenemos a la vista los resultados.

Hoy el fútbol mexicano está viviendo una complicada etapa ya que los dueños de los equipos, empresarios inversionistas ante todo tienen que proteger su inversión y solamente los empresarios audaces con visión van encontrando el camino de hacer productiva su empresa generando jugadores, creciendo en afición, obteniendo triunfos y títulos, vendiendo jugadores al extranjero, defendiendo los objetivos que se han trazado a corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, la gran mayoría de los inversionistas en el futbol no gustan de darle oportunidad a técnicos mexicanos y prefieren traer técnicos del extranjero que vienen y se van bloqueando a los técnicos mexicanos lo cual da como resultado mostrar un muy modesto nivel internacional, el cual fue exhibido en el reciente Mundial en Qatar.

Desde luego es criticable que no se desarrollen técnicos mexicanos, que no exista el ascenso y descenso, que se contraten a muchos futbolistas extranjeros donde muy pocos sobresalen, que la MLS este desplazando a la Liga MX evolucionando en todos los aspectos y en nivel futbolístico ni se diga.

El futbol se cocina aparte, pero no evoluciona parejo. En todos los demás deportes estamos en la misma época de los 50′s o 60′s del siglo pasado y mientras no exista una sacudida así como una limpia en serio creando conciencia de que no avanzamos las cosas continuaran igual y el “sí se puede” y el “cielito lindo” seguirán siendo los temas de siempre.