Por más que se busque matizar o ser menos severo con los adjetivos a utilizar para referirse a este tema que nos ocupa, no lograríamos decir otra palabra que ‘criminal’, porque definitivamente no tiene otro nombre lo que ha hecho la federación al entregar a Jalisco 180 mil cajas de medicamento caducado o por caducar para pacientes con cáncer, siendo que el desabasto se ha prolongado por años y lo que se advierte es una deficiente administración y distribución de medicamentos, porque ahora nos damos cuenta que sí se tienen las medicinas, quizá en bodegas, oficinas o incluso en una inoperante “Megafarmacia”, pero no llegan a los enfermos y cuando llegan finalmente, como ahora a Jalisco, resulta que no tienen ya vigencia o ésta está por vencer.

Y en este sentido es completamente justificable el enojo del gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, quien dijo, “es una vergüenza” que el gobierno federal enviara a la entidad 180 mil cajas de medicamento caducado para pacientes con cáncer, con todo lo que ello significa y en el momento y contexto que ocurre.

Medios de comunicación, refirieron que al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal manifestó que por fortuna ellos se dieron cuenta de la calidad del medicamento antes de utilizarlo con los pacientes en el Instituto Jalisciense de Cancerología.

“Es una vergüenza. Eso habla de un modelo totalmente fallido en materia de salud del gobierno federal. Afortunadamente se detectó el problema y se evitó que pudieran generar un tipo de afectación a los pacientes, pero es inadmisible que la federación cometa esos errores y que ahora sigamos con una nueva historia que no tiene ni pies ni cabeza que es lo de la mega farmacia”. Enrique Alfaro Ramírez

Afirmó que en el estado están concentrados en el sistema de abasto de medicinas para que este no baje del 90% a fin de no depender de la federación, y dijo que él no considera como una venganza a Jalisco -lo del suministro caduco- por no haber entregado el sistema de salud al gobierno federal.

“Creo simplemente que están rebasados, que no tienen control de sus procesos ni de compra ni de distribución de medicamentos, por eso Jalisco no puede permitir que haya quien siga defendiendo la idea de que ahora entreguemos nuestro sistema al IMSS Bienestar. Ya lo dije, mientras yo sea gobernador, eso no va a pasar. Quien venga después de nosotros tendrá que defender a Jalisco y nuestro sistema de salud o decidir si lo que queremos es más historias lamentables”. Enrique Alfaro Ramírez

Aunque sin brindar mayores detalles, el gobernador informó que en unos días más presentarán el nuevo esquema estatal de salud para atender a la población abierta, es decir, a toda aquella que no cuente con servicios como el que proporciona el IMSS o el ISSSTE .

“Ya tenemos expediente clínico electrónico completo y yo creo que eso ya va a dejar sentadas las bases para que no vaya a haber alguien a quien se le ocurra querer desmantelar nuestro sistema”. Enrique Alfaro Ramírez

Quien también habló con tono enérgico fue el presidente de la Asociación Civil Nariz Roja y miembro del Colectivo Cero Desabasto, Alejandro Barbosa, al considerar un crimen que casi 180 mil medicamentos se caduquen en las bodegas y no lleguen a los pacientes con cáncer como publicó el martes el periódico Mural.

La Secretaría de Salud estatal informó que no aceptó los medicamentos enviados por la federación para ser repartidos en el Instituto Jalisciense de Cancerología porque estaban caducados o próximos a vencerse.

“Cuando debió haber llegado ese medicamento, hablando en particular del instituto Jalisciense de Cancerología tuvimos un desabasto promedio diario de 8 a 10 claves que faltaron, que desafortunadamente la tuvieron que pagar los pacientes, las organizaciones civiles, o el mismo hospital. Y en muchos casos cuando el medicamento es caro, pues nadie lo pagó porque el paciente ya no, y algunos hasta murieron, me parece un delito, un delito [y] aquí debe haber consecuencias, no es no te mandé la leche, no es leche, no es algo del día a día, era medicamento que desafortunadamente afecta muchas vidas”. Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Civil Nariz Roja y miembro del Colectivo Cero Desabasto

Pero las omisiones y errores de la federación no terminan para los pacientes con cáncer, ya que denuncia, el gobierno federal acaba de iniciar el proceso de compra de los medicamentos contra el cáncer de este año, hace apenas unas semanas, por lo que advirtió, otra vez habrá desabasto:

“Lanzó un estudio de mercado, ojo, un estudio de mercado para poder ver a los candidatos proveedores para luego sacar la licitación, ya poder hablar de que va a llegar medicamento. ¿Cuándo? que te gusta junio, julio al término del sexenio sería una broma, la verdad, este gobierno se ha esmerado por ser cada vez más tonto”. Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Civil Nariz Roja y miembro del Colectivo Cero Desabasto

Advirtió que está creciendo la cantidad de pacientes con cáncer de otros estados como Nayarit, Sinaloa, Michoacán que acuden a Jalisco para ser atendidos y recibir sus tratamientos ya que en sus entidades no los tienen y también se están incrementando las solicitudes a las organizaciones de la sociedad civil. (UDG TV/20/02/24).

En tanto, en entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Israel Rivas, presidente del Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer A.C., también reprochó el accionar del gobierno federal que dejó caducar miles de dosis de quimioterapia en Jalisco.

“Para mí y seguramente para muchos otros, esto es un crimen, es un crimen de estado, porque lo está provocando un estado que no está funcionando, un estado fallido y cuando alguien comete un error, intencional o no y lo lleva a cabo a sabiendas de que va a cometerlo o que va a afectar vidas humanas se llama genocidio”. Israel Rivas, presidente del Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer A.C.

Agregó que este es un crimen contra una población altamente vulnerable porque, “esta no es una infección chica, es una enfermedad crónica-degenerativa”.

“Es la prueba contundente de que, a este gobierno, por orden del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador , no le interesa, a cinco años de gobierno, que tengamos un sistema de salud adecuada y no lo digo yo, lo dicen los datos, lo dicen las cifras aunque el señor lo niegue”, sentenció, Israel Rivas, presidente del Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer A.C.

‘Criminal’ pues, por donde quiera que se le vea a esta negligencia del gobierno federal, que aún cuando no se sabe a ciencia cierta los daños provocados a pacientes que quizá debieron cortar sus tratamientos, o incluso las muertes que se habrían ocasionado, exhibe una vez más a un gobierno fallido también en materia de salud. Ojalá se pudiesen deslindar responsabilidades para que paguen con cárcel como debiera ser lo conducente quienes incurrieron en esta grave negligencia de consecuencias funestas.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinionsalcosga23@gmail.com