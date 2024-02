Durante el Foro de Diálogo Nacional para el debate de las reformas constitucionales de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el PRI llamó a revisar algunos aspectos importantes.

En el foro de este miércoles 21 de febrero en la Cámara de Diputados, el diputado federal Rubén Moreira aseguró que la bancada del PRI está de acuerdo con la discusión de la reforma de pensiones.

Sin embargo, resaltó que la reforma anunciada por el presidente AMLO y la presentada por el mismo no tienen el mismo contenido pues mientras se dijo que serían pensiones al 100%, esto no está plasmado en el texto de la iniciativa.

Rubén Moreira resaltó la iniciativa de Ignacio Mier por realizar un foro para discutir y revisar aspectos importantes sobre la reforma de pensiones, independientemente de si se llega o no a acuerdos sobre el tema.

Rubén Moreira aseguró que para el PRI llama la atención la presentación de un paquete de iniciativas de reformas constitucionales “justo en el ocaso” del gobierno de AMLO.

Sin embargo, aseguró que la bancada está dispuesta a revisar y conversar estas reformas, sobre todo en el ámbito de las pensiones.

El líder parlamentario señaló que es necesario mejorar las pensiones como mencionó el presidente, así como, por ejemplo, adelantar la edad de la entrega de éstas, de los 65 a los 60 años de edad, debido a la disminución en la calidad de vida.

Asimismo, resaltó que la iniciativa de reformas constitucionales de AMLO “no dicen” nada sobre pensiones al 100%.

“El señor presidente anunció pensiones al 100 por ciento. Cuando uno lee la iniciativa no dice eso”

Cabe señalar que el periodista Juan Ortíz resalta que la iniciativa de AMLO en materia de pensiones pone un tope de 16 mil 777 pesos, lo que quiere decir que los pensionados no podrán ganar más de dicha cantidad.

Por otra parte, Moreira aprovechó su participación para pedir a los legisladores revisar las pensiones en:

Pues los trabajadores de estas instituciones no están contemplados en la reforma constitucional de AMLO en materia de pensiones.

Por su parte, el diputado emecista Braulio López aseguró que Movimiento Ciudadano no va a participar en los foros que se realizarán para el analisis de las las 20 reformas constitucionales de AMLO.

De acuerdo con el diputado, esto se trata de una simulación para “sacar raja política” de los derechos sociales con una marcada “agenda meramente electoral”.

Sin embargo, resaltó que esto no quiere decir que Movimiento Ciudadano se vaya a abstener de emitir sus votos llegado el momento, pues se trata de temas que siempre han sido una prioridad para este partido.

“Movimiento Ciudadano no quiere participar, no va a participar en los diálogos de la simulación...si quieren hacer un show para sacar raja política, para confrontar más a la sociedad y hacer propaganda electoral con los derechos sociales, no cuenten con nosotros”

Braulio López, diputado de Movimiento Ciudadano