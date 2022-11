Ayer muy temprano volé hacia CDMX, la capacidad operativa del AIFA, una obra emblemática de la Cuarta Transformación que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso apenas arribar al poder y que causó muchísima polémica, es todo un éxito. El AICM se ha convertido en algo así como un aeropuerto regional, gracias a que el AIFA, por su capacidad y logística se ha convertido en el centro de operaciones de viajeros y en carga y descarga de mercancías. Quién lo hubiera pensado, reflexiono mientras me preparo para asistir a la marcha del agradecimiento nacional, que no convocó AMLO, la convocamos el pueblo de México.

¡Celébrenos!

Y cómo no celebrar, gracias al éxito de Dos Bocas, una magna obra del presidente, tenemos gasolinas de la más alta calidad y ya no tenemos que importarlas, el litro amaneció hoy a menos de 10 pesos y, la acertada decisión del presidente de mantener el apoyo a las energías limpias, ha permitido que la industria eléctrica esté en auge, estamos a punto de lograr la autosuficiencia energética tan anunciada en campaña, teníamos dudas, sí, pero nos ganaba la esperanza y teníamos razón.

Hoy México es más seguro, no, no fueron seis meses, fueron más, pero la mano dura y las decisiones del presidente lograron disminuir la inseguridad, los cárteles de la droga ya no controlan carreteras ni territorios, la Ley es la Ley y se aplica. La Guardia Nacional hace su trabajo y se ha convertido en el flagelo de estos grupos, Gracias, camarada presidente.

Por eso muchísimos mexicanos quisimos ir a la gran fiesta de Andrés Manuel, queremos celebrar un gran sexenio que, para nuestra fortuna, aún no termina. Quedan un par de años más de logros, donde el que llegue tendrá “la vara muy alta”.

Somos el México-Querétaro despertó

Los mexicanos hemos cambiado, porque este gran gobierno nos ha fortalecido. No hay polarización, hay unión y diálogo respetuoso porque hemos visto como en estos años la pobreza se ha disminuido y se ha consolidado la clase media trabajadora.

El apoyo gubernamental al empresariado generador de empleo y de riqueza ha permitido que mejores sueldos permeen a la clase trabajadora. La derrama económica permite que la tan anhelada igualdad social llegue finalmente a un pueblo que tantas veces fue saqueado, por los de “antes”. Los que ya se fueron y que no permitiremos que regresen a menos que reflexionen y mi presidente los incorpore.

La lucha contra la corrupción rindió frutos y pagamos impuestos que ayudan al progreso y a la infraestructura, contamos con mejores escuelas para nuestros hijos, hospitales dignos y con la mejor tecnología a nuestro alcance, no, aún no somos Dinamarca, pero nos acercamos a que la mayoría de los mexicanos tengan acceso a una buena atención médica. Gracias al señor Presidente que con la luz de cristo nos ilumina.

Ya no existen las dádivas disfrazadas de programas sociales, los mexicanos no necesitamos estirarle la mano al gobierno, porque hay empleos justos y bien retribuidos, el empresariado ya no es una clase “fifi”, qué absurdo, sus empresas producen, manufacturan, brindan servicios y todos los mexicanos ganamos sueldos dignos.

Hay futuro

Por cierto, las próximas vacaciones quiero ir al sur a recorrer el Tren Maya, otro de los legados de este Presidente, un tren que hacía falta para aquella zona que había permanecido tan olvidada. El tren lo construyeron en el mínimo de tiempo y se respetaron selvas y manantiales, debe ser todo un placer viajar y saber que trajo consigo el progreso a los estados que tuvieron la suerte de que al fin, un gobernante entendiera que era lo que más necesitaban. Gracias líder.

Gracias, tus palabras que un día parecían promesas vanas o incumplibles se hicieron realidad, la 4T es un ejemplo a nivel internacional, otros países del mundo toman el ejemplo de AMLO, que con su “honestidad valiente” nos ha traído bienestar, progreso y seguridad y nunca miente.

Por eso salimos a marchar, convencidos de que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente en la historia de México. Queremos celebrar que estamos seguros, dignos y confiados, que estamos en las mejores manos. Políticos empresarios, trabajadores, amas de casa, jóvenes y niños y que, quienes profesen la religión que sea o pertenezcan a cualquier colectivo, tenemos un lugar en este México transformado.

El INE ya es del pueblo

Vaya tarea difícil la de la oposición, algunos se han cambiado de bando, sí porque entienden que el futuro es la 4T, pero otros, fieles a su ideología se mantienen en el PRI, el PAN o en la nueva izquierda democrática, que ha tenido que reinventarse, y preparan a sus mejores cuadros para la contienda presidencial. La más competida del México moderno, donde, gracias a un fortalecido INE, estaremos seguros de que nuestro voto se respetará, porque AMLO no permitiría jamás un fraude, eso pertenece al pasado. Este INE, ya casi INEC , está fuerte y se ha consolidado como uno de los organismos más importantes para garantizar nuestra democracia.

Gracias compañero presidente y camarada Andrés.