El juego maquiavélico de la guerra está lleno de aristas; los enfrentamientos no son solo con armamento, la labia, astucia, y argucias varias siempre están presentes y con ello muchos seres humanos tendrán la cabeza o el estómago pendiente de un hilo o una hogaza de pan...

“Finlandia y Suecia condenan claramente y de forma neta los ataques perpetrados por todas las bandas terroristas contra Turquía. Finlandia y Suecia comprometen que impedirán las actividades de las personas relacionadas con todas las bandas terroristas entre ellas PKK”

Lo anterior es sólo para abrir boca, y forma parte del acuerdo logrado en este trueque realizado en Europa, propiamente, en Madrid, España. Turquía es el ganador en esta cumbre cuatripartita, Recep Tayyip Erdoğan, Sauli Niinistö de Finlandia, Magdalena Andersson por Suecia y el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, lograron ponerse de acuerdo y firman un documento de compromiso.

Lo sucedido en Madrid, España, durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, era esperado, y ver después al presidente turco realizando reuniones bilaterales, era predecible, como predecibles pueden ser los resultados de las reuniones entre Erdoğan, con el presidente francés Emmanuel Macrón, el presidente del Consejo de la Unión Europea Charles Michel y también la que se llevó a cabo con el primer ministro británico Boris Johnson. ¿Negociación de armamento quizás?

Obviamente todas estas reuniones se llevaron a cabo a puerta cerrada donde la prensa no pueda meter las narices y de paso echar a perder algún compromiso. A los analistas internacionales no les queda más que buscar en la especulación los temas tratados, aunque conociendo el recorrido con anterioridad no es del todo descabellado que se comiencen a regar datos por todos lados.

El presidente Erdoğan también tenía en su agenda reunirse con el canciller austriaco Karl Nehammer, el primer ministro español Pedro Sánchez, el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro holandés Mark Rutte y con el presidente estadounidense, cosa que a Biden llenó de alegría, por los encabezados que hemos visto, y más a la industria bélica, pues un alto funcionario estadounidense expresó su apoyo total al deseo turco de modernizar su flota de aviones militares con cazas estadounidense F-16. ( ¡Lo dicho, negocio de armas!)

“Felicito a Turquía, Finlandia y Suecia por la firma de un memorando trilateral, que allana el camino para que los Aliados inviten a Finlandia y Suecia a ingresar en la OTAN en la Cumbre de Madrid”. Sería el comunicado oficial emitido desde la Casa Blanca.

¿A dónde fue a parar el trigo ucraniano? Algunos afirman que los silos de Turquía están repletos... mucho más. Servirán de trueque en algún momento, ¿O fueron parte del acuerdo?

Para muchos, me cuento entre ellos, no fue nada sorprendente la noticia de que Turquía, más bien, Recep Tayyip Erdoğan, había dado su brazo a torcer y con ello permitido la incursión de Suecia y Finlandia a la OTAN, era solo esperar un poco mientras los peones seguían moviéndose en el gran tablero…

Ya lo había anunciado en desde marzo pasado el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, durante Foro de Diplomacia de Antalya, “Reconstruyendo la Diplomacia”, título bastante “faramalloso” para el foro, sobre todo a sabiendas como la OTAN, desprecia a todo el que no comulgue con sus planes expansionistas; en ese momento el ministro turco había anticipado: “Los líderes de la OTAN aprobarán el nuevo Concepto Estratégico en Madrid y este documento dará forma a la visión de la alianza para la próxima década.” ¡Cuidado con esto último!

¿Qué estuvo en juego durante la negociación a todas luces cantada?

Algunos aventurados catalogan al presidente turco de “maestro de la extorsión”, título bastante fuerte, sin embargo esto lo achacan cuando al parecer solicitó levantar el embargo de armas a su nación a cambio de apoyar los ingresos de los dos países peticionarios, Suecia y Finlandia, ya en columnas pasadas tocamos el tema qué Él mismo puso en la mesa: “países semillero de terroristas”… Otra de las condiciones sería el respaldo firme en su lucha contra el partido de los trabajadores de Kurdistán, por consiguiente su ramal en Siria, las Unidades Populares de Protección, vaya entramado y vaya historias por venir, esta nueva guerra cantada con antelación, apenas comienza…

Lo irónico del caso es que fueron precisamente las Unidades Populares de Protección quienes se aliaron con los estadounidenses en su incursión y lucha en Siria contra Daesh, pero pareciera que esas “pequeñeces” se olvidan a la hora de pactar acuerdos bastante extraños y ventajosos, en apariencia, para Turquía.

En el memorándum de compromiso, Finlandia y Suecia se comprometen a operar rápidamente las demandas de expatriación o devolución de los acusados del terrorismo, e iniciarán las interrogaciones contra las actividades de PKK investigando a todas sus ramificaciones las cuales recolectar dineros o miembros, también buscarán prohibir todas estas actividades.

¿Cuántos kurdos serán extraditados “discretamente” a Turquía?

Lo que es visible, es la gran tajada que el turco logra sacar al conflicto armado entre Rusia y la OTAN, recordemos que Ucrania es solo el pretexto…

¿Podrá Erdoğan confiar en la palabra de suecos y finlandeses, no le darán revire al estar ya dentro del organismo? ¡Vaya usted a saber qué oros arreglos se hicieron bajo la mesa, esos que nunca salen en un cuadro televisivo!

Todo lo anterior parece trama de telenovela turca, que dicho sea de paso, utilizando los dramas como carta de presentación, han llevado alrededor del orbe historias bastante curiosas, pareciera ser con la finalidad de vender una imagen que dista mucho de la realidad que asola al país turco, las guerras híbridas, recordemos que no toda guerra se pelea con armas de grueso calibre, Turquía al igual que Corea del Sur buscan inocular pensamientos a través de su “cultura”…

Pero este atrevido movimiento puede poner a tambalear el gran tablero mundial, recordemos que China e India están cada vez más cerca de Rusia e incluso se habla de la próxima reunión del G20 con Vladimir Putin incluido…

“El presidente ruso, Vladimir Putin, ha aceptado este lunes, oficialmente, la invitación del homólogo indonesio, Joko Widodo, para participar en la cumbre del G20, a celebrarse en la isla de Bali entre los días 15 y 16 de noviembre. Yuri Ushakov, asesor de presidencia, ha confirmado la información señalando: ‘Efectivamente, la parte rusa ha respondido a la invitación’” Fuente, Interfax

Falta mucho para noviembre, y las piezas o cartas pueden seguir en movimiento…