“De todas las virtudes de la Justicia, la equidad debería ser la más excelsa”

En el año 1985 participé en un programa televisivo sobre computación en la entonces compañía Imevisión, y puedo asegurar por lo que conocí de la misma que el imperio que generó don Ricardo Salinas Pliego al transformarla en TV Azteca ha sido histórico, miles y miles de personas han cristalizado sus sueños actorales gracias a dicho imperio.

La Arena Ciudad de México perteneciente a su hermano Guillermo, herencia familiar admirable, es sede de eventos que enaltecen el alma de los mexicanos, yo he ido a partidos de Basquetbol, incluyendo de “Los Capitanes”, y la emoción alcanzada es trascendental.

El Banco Azteca es pilar de la economía de México, incluyendo sus servicios de préstamos y seguros, digan lo que digan, es de los pocos que no es extranjero, en alguna ocasión fundaron una filial de mayor nivel bancario, recuerdo que estaba en la colonia Tecamachalco, en Naucalpan de Juárez, Estado De México, pero terminó siendo también Banco Azteca.

Y Elektra es una de las compañías de mayor contratación de personal de México.

Yo me pregunto, ¿por qué si todos los empresarios y profesionistas de alguna manera no pagan integralmente todos sus impuestos, solo señalan mediáticamente a don Ricardo?

Lo que hacen todos ellos es “deducir” impuestos, todos lo sabemos, y utilizar sistemas de contratación temporal de empleados para no pagarles completamente sus salarios ni incorporarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo hacen los centros comerciales, los restaurantes, los bancos, las escuelas y universidades, y hasta profesionistas, muchos médicos y abogados no emiten recibos de honorarios si los pacientes o clientes no los necesitan, y así no pagan impuestos.

Por eso debería generalizarse el pago de impuestos a todos los habitantes de México, y no solo a don Ricardo.

Pero lo que más me interesa analizar en el presente artículo es lo que implica que en las empresas mencionadas de don Ricardo el faltismo laboral es la mayor calamidad que tienen, esto aunado a la posibilidad de obtener incapacidades laborales exageradas o prolongadas en sistemas médicos que lo permiten, por ejemplo, que falte un solo empleado o empleada en Elektra, TV Azteca, Banco Azteca o en la Arena Ciudad de México por más de una semana implica tener que adiestrar a otra persona en esas labores ausentes necesarias, lo que genera mucho mayor pérdida de dinero que lo que implica pagar impuestos sin deducciones.

Finalmente, habría que analizar si tantos miles de millones de pesos se pueden quedar a deber como pago de impuestos.