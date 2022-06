De las elecciones del pasado fin de semana, podemos sacar varias lecciones, en primer lugar, quedó de manifiesto que se requiere de un “amplio frente opositor” pues sencillamente en los lugares en los que la oposición no logró ponerse de acuerdo, simplemente ellos mismos le dieron el triunfo a Morena, ahí veremos la verdadera cara de Movimiento Ciudadano al igual que de algunos “personajes”, pues si deciden sumar, es que verdaderamente les interesa nuestro país, si por el contrario, siguen restando quedará claro que su verdadera intención es mezquina.

Otra enseñanza muy importante a considerar es que la gente no quiere a “los mismos de siempre” a los que lleva más de una década viendo en “espectaculares”, otra gran enseñanza es que la gente no es tonta y que no pueden los “líderes” decidir que la Secretaria General del PRI, sea la candidata que postula el PAN… la gente no es tonta y no se traga eso, (tontos son los que creen que la gente es tonta) algunos creen que pueden engañar a la gente, algunos creen que pueden tapizarnos de espectaculares y luego salir con la “batea de babas” y además cínicamente mentir diciendo que ellos no controlan la “pauta publicitaria” de las revistas que como buenas “hermanas de la caridad” se los “regalaron”.

Otra enseñanza es que la gente está harta de los caciques… Tienen que entender que no pueden “agandallar” posiciones en el partido, después, “agandallar” candidaturas, por si les faltara algo, ser “pluris” y después pretender “heredar el poder”, señores, entiendan, esto no es una “monarquía”.

Una enseñanza más es que se necesita que los o las candidatas, sean gente cercana a la gente, alguien que venga de abajo, que conozca de las necesidades de la gente, que venga de la cultura del esfuerzo, que no viva en su burbuja, que sea gente de trabajo, en esa lógica debiera salir nuestro candidato o candidata.

El domingo 4 de junio de 2023 tendremos las próximas elecciones, habrá 2 gubernaturas en juego, Estado de México y Coahuila, en ambas, el PRI, luchando pareciera infructuosamente por conservar los únicos dos estados que aún gobierna, y después de los pésimos resultados que ha cosechado “Alito” aunado a sus “audioescándalos” es necesaria su salida para no perder finalmente todo.

Ya es conocida la frase de que el Estado de México es el “laboratorio” electoral del país, el primer punto a sortear entonces es que realmente se logre consolidar un “bloque opositor”, será interesante saber qué posición tomarán el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, y Nueva Alianza, pues en elecciones muy competidas, cada voto cuenta y cualquier partido por pequeño que sea, puede hacer la diferencia, así pasó en la pasada elección para gobernador en Edomex en la que el PRI, de haber ido solo contra Morena, hubiese perdido la elección y los aliados le dieron el triunfo.

En las pasadas elecciones a gobernador, la alianza encabezada por el PRI (con un candidato priista) logró cerca de dos millones de votos, mientras que el PAN alcanzó apenas los seiscientos mil, por la conformación actual tanto en la Cámara de Diputados Locales del Edomex, como el número de Presidencias Municipales y además considerando que el gobernador es priista, y siguiendo la regla no escrita de que cuando hay alianza el partido que pone al candidato es el partido que gobierna, y considerando que el PRI gobierna a casi cinco millones de habitantes en nuestro estado y el PAN apenas tres millones, que el PRI tiene el doble de Diputados Locales que el PAN, tocaría al PRI seleccionar candidata o candidato, cuestión que será un fuerte golpe para algunos caciques panistas que como lo decía en un inicio, ahí veremos si su interés es genuino por nuestro Estado y entonces suspenden su eterna campaña y se unen a la o al candidato que designe el Revolucionario Institucional o siguen descuidando su trabajo, siguen dividiendo y siguen en campaña, hoy los números no favorecen al PAN y sería la ambición y mezquindad de algunos, la que pudiera crear un rompimiento en la alianza, y esto provocaría un apabullante triunfo de Morena.

Candidatos del PRI, hay muchos, ya hay tres “autodestapados” Alejandra del Moral, Ana Lilia Herrera, Ricardo Aguilar, pero sin duda hay muchos más, gente inteligente, capaz y con experiencia, pero que requerirá de este bloque para lograr la hazaña de que el Estado de México permanezca tricolor, así que las decisiones que tomen las cúpulas de PRI y PAN serán fundamentales, pues con esta elección, estarán definiendo y sellando el resultado de la elección del 2024.

Y a los que difieran de mi análisis, solamente les recuerdo que desde mi columna pasada lo dije, quedaron 4 – 2 favor Morena, así que “se los dije”.

Por una oposición inteligente, que deje atrás intereses, ambiciones y hasta obsesiones personales…

Yo los invito a que: “construyamos juntos el México que todos queremos”.

Porque yo AMO A MÉXICO

Rafael Balcázar Narro en Twitter: @Rafa_Narro