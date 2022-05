La carrera por el 2024 cada vez está más cerca y sin duda todos los partidos quieren estar en el festejo, pero antes deben pasar la aduana más difícil y esa es el Estado de México en el 2023.

Pero ¿por qué es tan importante ganar el Estado de México?

Porque el Edomex tiene una historia priista arraigada, una historia de más de 80 años de herencia y compadrazgos, un bastión de esa política de élite, mejor conocida como Grupo Atlacomulco, nombrado así porque es el municipio del que provienen varios ex gobernadores del Estado.

El Estado de México es el claro ejemplo que una correcta política clientelar complementada de una adecuada negociación, ambas logradas con suficientes recursos que conducen a la silla máxima del Estado, la gubernatura.

Por lo anterior es que se vuelve tan deseado el triunfo de esa gubernatura, por el impulso que éste da al partido que resulte victorioso, los fondos son considerablemente mucho mayores que en el resto del país. La influencia política que ejerce el Estado sobre el resto y no dejemos de mencionar que es el que tiene mayor número de habitantes en el país. Es decir, un numero importante de electores.

La campaña está muy reñida, ya que tenemos particularmente dos escenarios, por un lado, se encuentran morena y sus aliados que son los partidos del gobierno federal y el poder y que parece se perfilan para ser los grandes ganadores del 2022 con 4 gubernaturas seguras de las 6 que se compiten y por otro lado esta… sí… el PRI, que no ha permitido la alternancia en la Entidad.

En este primer análisis de los perfiles que suenan en el partido guinda, mencionamos a un perfil aún fuerte, la ex secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, a dos senadores Higinio Martínez Miranda y Martha Guerrero, así como el titular de Aduanas, Horacio Duarte Olivares.

Comencemos por Delfina Gómez y su ya sabida trayectoria en el Estado de México, razón principal de la dimisión de la secretaria de Educación Pública, y el cómo es que hay que asegurar para el presidente y por supuesto a su partido Morena, la gubernatura del Estado de México.

Sabemos que los meses no se detienen, pero para que los tiempos electorales permitan a los partidos políticos dar a conocer sus candidatos, Delfina Gómez requiere, de nueva cuenta, tocar base y hacer trabajo de tierra para recobrar el cariño y atención de sus aliados y el resto de los mexiquenses solo el tiempo dirá.

En la otra esquina del oriente del Estado se encuentra un viejo tiburón de la política Estatal y líder del Grupo de Acción Política (GAP) de Morena, Higinio Martínez Miranda, pero el todavía senador ya ablandó sus aspiraciones, mesuro el discurso y ha admitido que no todo está de su lado: “Haré todo lo necesario para que se gane la gubernatura del Estado de México, si en esa va mi suerte qué bien, y si no de todos modos haré todo lo que sea necesario para que Morena gobierne el Estado de México”. La ruptura es real y está presente entre sus correligionarios, pues en el valle de México no todos comparten la visión del oriundo de Texcoco y sino pregunten a Tenango del Valle y Temascalcingo; serpientes y escaleras, aquí todos pueden bajar.

Pero las opciones no son pocas ya que días atrás Horacio Duarte, en entrevista con Joaquín López Dóriga, aceptó que buscará la candidatura a la gubernatura del Estado de México en 2023 con Morena. “Estoy puesto para lo que venga”, dijo; aunque insistió en que el proceso interno de su partido requiere de encuestas.

El hacedor de la propuesta de reforma electoral del presidente destacó que el primer objetivo de la reforma es buscar que la democracia en México sea más barata.

¿Será esta una señal? Hay un reclamo generalizado en México sobre el dinero que se gasta en los procesos electorales, mismo que, comentó, se puede ahorrar y destinar a temas sociales, de infraestructura y de educación.

Proponen la eliminación de los diputados plurinominales y una reducción sustancial del número de legisladores federales y locales.

El grupo Texcoco ¿llega para quedarse?