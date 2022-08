En lo relacionado con la contienda interna de Morena, la casa encuestadora Buendía & Márquez, que publica en el diario de Juan Francisco Ealy Ortiz, ha confirmado lo que diariamente afirma el tracking de SDPNoticias realizado por la empresa MetricsMx: Claudia Sheinbaum, así sea por pocos puntos, supera a Marcelo Ebrard. Y no hay más en el partido de izquierda.

Cito la nota que hoy publica El Universal:

√ “Aunque el canciller tiene un mayor reconocimiento de nombre (68% vs 53%) también despierta un mayor número de opiniones negativas, por lo que el balance de opinión le favorece a la jefa de gobierno de la Ciudad de México (+20 pts vs +15 pts). En la contienda interna, Sheinbaum Pardo aventaja al secretario de Relaciones Exteriores (31% vs 29%)”.

√ “En el PRI, la reciente inclusión de Beatriz Paredes en la baraja modificó la correlación de fuerzas. La exgobernadora de Tlaxcala tiene un mejor posicionamiento que Alfredo del Mazo, Alejandro Murat y Enrique de la Madrid”.

√ “En términos de preferencia para abanderar al PAN, Margarita Zavala Gómez del Campo lleva la delantera gracias a su reconocimiento de nombre (64%) y opiniones positivas (25%)”.

No hay más mujeres relevantes buscando la candidatura presidencial.

¿Movimiento Ciudadano? El líder es Luis Donaldo Colosio, pero este no quiere: lo ha dicho innumerables veces a la gente más cercana a él.

¿Qué partido ganaría la presidencia? Morena, y con facilidad tanto si el PRI y el PAN se presentan unidos en las elecciones presidenciales de 2024 como si llegan juntos o revueltos.

En los careos le va mejor a Sheinbaum que a Ebrard… y todavía mejorará bastante la jefa de gobierno en la medida en que sea más conocida a nivel nacional, tarea que ella ha iniciado; por ejemplo, antes de su reciente viaje a Sonora poca gente la conocía en el estado gobernado por Alfonso Durazo; después de visitarlo —sobre todo después del evento en que Durazo habló de que es tiempo de mujeres y, en especial, con entrevistas a la prensa local, como a la periodista Michelle Rivera— su conocimiento aumentó.

¿Adán Augusto? Creo que va siendo hora de que el secretario de Gobernación diga que se baje de la contienda. De plano, en las encuestas en que se le toma en cuenta nomás no tiene buenos números, y quizá por ello Buendía & Márquez lo ignoraron.

Un gran bien le hará Adán a su amigo AMLO y a la 4T si se dedica a ser solo árbitro en un proceso complejo que el presidente controla, pero que podría entrar en zona de turbulencia.

Por lo demás, ya vimos que Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard van por un lado y la gente más leal al presidente López Obrador por otro.

Es delicado lo que acaba de ocurrir en el Senado, donde solo Ebrard acompañó a Monreal. A este último lo desairaron todas las personas que valen en la 4T.

Por cierto, el senador Monreal, por puros complejos machistas, a Claudia Sheinbaum ni siquiera la invitó a los eventos del grupo morenista en el Senado.

¿Será que por no haber invitado a Claudia fue que el resto del equipo cercano a AMLO le dio la espalda al senador Monreal, quien seguramente ya se ve en la oposición, donde no hace falta: en el PRI y el PAN mandan las mujeres y, de plano, MC solo debilita a la alianza opositora.

¿Aceptarían en la oposición a Ebrard si este dejara Morena enojado en el caso, altamente probable, de que Sheinbaum le derrotara en la encuesta del partido de izquierda? Me dicen algunos liderazgos importantes del PRI y del PAN que no, que Marcelo no hace falta en estos partidos que preferirán jugársela con gente de casa, y es que más vale malo por conocido que bueno por conocer.