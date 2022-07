La encuesta sobre preferencias electorales presidenciales de MetricsMx que hoy publica SDPNoticias complementa el tracking diario difundido aquí mismo.

Cada día se pregunta a una muestra representativa acerca de ¿por quién votaría si fuera el candidato(a) de...? Estas son las opciones:

√ Morena: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

√ Alianza de oposición: Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Enrique de la Madrid.

√ Movimiento Ciudadano: Luis Donaldo Colosio, Samuel García y Enrique Alfaro

√ Otros simpatizantes de la 4T: Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco.

Como puede verse, en el ejercicio diario se miden las preferencias que obtienen 12 aspirantes. Pero, para la encuesta que hoy se difunde, se eliminó a 4 —seguirán en el tracking, desde luego—, ya que no han exhibido mayor fortaleza en sus respectivos partidos: Monreal, Alfaro, García y Anaya.

Así las cosas, en la encuesta de MetricsMx que este día se da a conocer solo se toma en cuenta a los precandidatos mejor posicionados hasta ahora, los cuales se consideran en conjunto —sin el partido o coalición que pudieran representar—, esto es, en el clásico todos contra todos .

Se realizaron cuatro preguntas a una muestra representativa de electores en todo México; estas son:

1.- De las siguientes figuras políticas, ¿de quién tiene MEJOR opinión?

2.- ¿Y de quién tiene PEOR opinión?

3.- ¿A cuál de las siguientes personas diría que conoce usted mejor o ha oído hablar más?

4.- De estos políticos, ¿quién quisiera usted fuera el presidente de México en el 2024?

Claudia por la mínima supera a Ebrard… y Adán no alcanzó a salir en la imagen de portada

RUMBO A LAS ELECCIONES 2024, ASÍ VAN EN LA ENCUESTA METRICSMX LOS PRESIDENCIABLES AL MES DE JULIO DE 2022 ( SDPNoticias)

Que Monreal no aparezca en esta encuesta no sorprende porque no se le incluyó dado su pobre desempeño en el tracking.

Adán Augusto sí aparece en todas las tablas de la nota, pero no en la imagen principal, que por cuestiones de diseño solo incluyó a seis presidenciables:

1º Con 25.0% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena.

2º Con 21.8% de las preferencias electorales, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, de Morena.

3º Con 13.7% de las preferencias electorales, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano.

4º Con 10.9% de las preferencias, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

5º Con 8.7% de las preferencias, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, del PRI.

6º Con 7.8% de las preferencias, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, independiente.

Dos aspirantes se quedaron fuera de la portada:

7º Con 6.3% de las preferencias, Ricardo Anaya Cortés, del PAN.

8º Con 5.8% de las preferencias, Adán Augusto López Hernández, de Morena.

En anteriores ejercicios, debe subrayarse, Colosio Riojas había aparecido más competitivo frente a Sheinbaum Pardo y Ebrard Casaubón. Ahora el alcalde de Monterrey, si bien está en la tercera posición, se ha alejado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ello se debe, seguramente, a que no ha hecho nada para posicionarse mejor: ni siquiera decir que le interesa la presidencia.

Llama la atención lo rezagado que está Adán Augusto

Hasta antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyera al secretario de Gobernación entre sus corcholatas a destapar, el canciller Ebrard parecía ser el favorito de columnistas, clase política tradicional, grupos empresariales y gente no identificada con la izquierda; la jefa de gobierno Sheinbaum desde el principio ha sido la preferida por el segmento de población más izquierdista, esto es, el que podría ser llamado las bases de Morena.

La llegada de Adán Augusto a la contienda presidencial alteró lo anterior. Ya compite con Marcelo por ser el favorito de columnistas, clase política tradicional y grupos empresariales; para su desgracia, en el sector en el que no ha crecido es el de la población en general, partidaria o no de Morena. Su 5.8% de preferencias lo ubica por debajo de los y la aspirante presidenciales de derecha: Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Enrique de la Madrid —no incluyo aquí a Donaldo Colosio, a quien considero una opción socialdemócrata—.

En Morena, a Adán Augusto lo superan con facilidad Claudia y Marcelo y hasta alguien de otro partido aliado a Morena, Gerardo Fernández Noroña.

Evidentemente su reciente activismo de poco le ha servido al secretario de Gobernación. Tendrá que hacer mucho más que solo caer bien a políticos, empresarios y columnistas —es un gentleman y las élites que lo conocen sin duda lo aprecian—; esto evidentemente es importante, pero no le servirá a la hora en la que Morena elija a su candidato o candidata para las elecciones presidenciales de 2024. Porque si bien la opinión de Andrés Manuel será muy relevante cuando se tome la decisión, lo cierto es que un demócrata sincero como el actual gobernante de México no seleccionará solo por dedazo a su sustituto. O crece Adán Augusto o se resigna a no llegar. Tiempo tiene, pero por lo visto estrategia no.

La TV sigue siendo muy influyente

Un dato de la encuesta que personalmente me sorprende bastante es el del conocimiento. Jamás pensé que, a estas alturas de la contienda, Claudia estuviera más alta que Marcelo en la pregunta ¿a cuál de las siguientes personas diría que conoce usted mejor o ha oído hablar más?

1º Con 26.4%, Claudia Sheinbaum, de Morena.

2º Con 21.6%, Marcelo Ebrard, de Morena.

3º Con 12.2%, Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC.

4º Con 11.7%, Gerardo Fernández Noroña, del PT.

5º Con 7.8%, Adán Augusto López, de Morena.

5º Con 7.8%, Enrique de la Madrid, del PRI.

5º Con 7.8%, Ricardo Anaya, del PAN.

6º Con 4.7%, Margarita Zavala, independiente.

¿Por qué Claudia es más conocida que Marcelo? Pregunté a un experto y me dijo: “Desde mi óptica, lo que sucede es que muchas personas siguen informándose por noticieros de TV ‘nacionales’, que se hacen desde la Ciudad de México y consideran a la capital y a su gobernante como un tema nacional... es decir, la exposición de ella es muy superior a la de Ebrard en las noticias, sobre todo las de alto impacto. Podrá parecer erróneo este juicio a usuarios de internet que han abandonado los medios tradicionales, pero en nuestro país, fuera de CDMX, Monterrey y Guadalajara todavía muchos millones de personas ven la televisión nacional, ya que hay poca oferta local seria y definitivamente todavía es ineficiente el servicio de internet en numerosas regiones de México”.

Tiene sentido: tantas apariciones de Sheinbaum en la TV —Televisa, TV Azteca, Imagen, Heraldo TV— la han hecho más conocida que alguien con tantos años en la política como Ebrard.

Pero en lo anterior hay una debilidad de Claudia Sheinbaum que debe anotarse y la encuesta la refleja: si bien la gente tiene mejor opinión de ella que del resto de aspirantes, en la otra cara de la pregunta (¿de quién tiene peor opinión?), aunque la jefa de gobierno no es la peor evaluada, si parece tener más negativos que Marcelo Ebrard.