EN LA MIRA

En la mira están Yon de Luisa y Mikel Arriola quienes presentaron un informe del fracaso que tuvieron hace sesenta y dos días cuando la selección nacional fue eliminada de la Copa del Mundo.

El presidente de la Federación dio pocas explicaciones, incluso se le notaba demacrado, sabedor de que cometió errores con los cuales tendrá que cargar para siempre, el puesto lo mantiene gracias a que tiene un cargo muy importante en FIFA y eso hace que se mantenga como el personaje fuerte de México de cara al Mundial del 2026, se le nota preocupado, sabe que el negocio que es la Selección está en terapia intensiva y que lo deben rescatar. Sigue siendo muy extraño el nombramiento de Rodrigo Ares de Parga quien será el encargado de escoger al técnico nacional.

El que se llevó los reflectores fue Mikel Arriola, que como buen político presentó las propuestas que todos querían escuchar, eliminación del repechaje, el ascenso y descenso, reducción de extranjeros, un torneo largo con liguillas, entre otras cosas. Las ideas están sobre la mesa, ahora falta que la asamblea de dueños le dé el visto bueno a todas estas propuestas, que definitivamente ayudaría a mejorar el futbol mexicano. Cabe mencionar que Arriola es el presidente de la Liga más no el dueño, es por ello que varias de sus ideas podrían ser rechazadas.

El futbol mexicano necesita una reestructura sí. ¿Se dará?, no lo sabremos hasta que los 18 dueños de los equipos se reúnan, cuestionen las propuestas y después den el ‘ok’ para que esto proceda.

Lo que sí me parece escandaloso es que no tengan listo al seleccionador nacional, no es posible que sigan entrevistando candidatos, que estén esperando los proyectos cuando en Marzo tienen la primer fecha FIFA del año, me queda claro que será mexicano, porque es lo mejor, el cuerpo técnico de Martino tuvo muchos roces durante el proceso y eso provocó molestia en varios jugadores.

El tiempo corre, ahora lo más urgente es presentar al nuevo entrenador de la Selección Nacional.