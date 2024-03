El declarar “sabotaje” ante cualquier situación que le sea adversa al gobierno obradorista ha sido una constante como mecanismo de defensa a lo largo del sexenio. Lo fue ante el desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México; lo fue antes, frente al incendio en una plataforma de Pemex; lo ha sido para culpar a periodistas críticos; lo es ahora ante el descarrilamiento del Tren Maya , y seguramente lo será después, ante cualquier otro asunto que afecte al actual régimen.

El descarrilamiento de un vagón del Tren Maya ocurrido el pasado lunes en la estación Tixkokob, ubicada en Yucatán, “pudo haberse tratado de sabotaje”, según afirmó el mandatario, quien ordenó una investigación para determinar si se trató de un accidente o bien fue provocado de manera deliberada.

“Se está haciendo una investigación porque sí está raro, hubo en la estación un error humano no hubo un cambio de vía que no se llevó a cabo, un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías”, dijo en su conferencia de prensa.

Sin embargo, para quienes no forman parte de su legión de aplaudidores, ha resultado lógico relacionar la falla del también llamado “Tren de la Muerte”, con el presunto caso de corrupción que en días pasados ventiló en Latinus el periodista Carlos Loret de Mola, quien presentó un audio en el que se escucha a quien se identifica -según la investigación- como Pedro Salazar Beltrán, sobrino del propio Andrés Manuel López Obrador. Este personaje, primero, alardea que se entregó “mochadita” cada 3 mil metros cúbicos para que no hubiese problemas con el balasto de baja calidad que se colocó a lo largo de las vías, y enseguida, se burla al exclamar, “ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”.

Será interesante conocer el resultado de la investigación, a ver si no ocurre como en el caso del desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, cuando siendo jefa del gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum ordenó una investigación a extranjeros para, según evitar suspicacias, pero al resultar que era ella la responsable por la falta de mantenimiento desacreditó la investigación.

Respecto a este lamentable accidente que dejó 27 personas muertas y decenas de lesionados, ocurrido la noche del lunes 3 de mayo de 2021, hay que recordar que en cuanto trascendió en redes sociales la tragedia, a la par se hizo circular la versión de que se había tratado de “sabotaje”. El asunto empezó a tomar tintes políticos. Inició la especulación sobre las causas. Y una de las teorías apuntó a que se trataba de un sabotaje contra el actual gobierno.

“No debe descartarse ninguna causa, incluyendo un posible sabotaje”, es el mensaje que colgó en Twitter Sergio O. Saldaña Zorrilla, subsecretario de la Secretaría de Energía (Sener), “en el video se ve un fuerte destello, como una detonación, lo que puede ser parte de las consecuencias, pero también causa del colapso de la estructura”, añadió en la publicación realizada momentos después de los hechos. Sin embargo, posteriormente el funcionario borró dicho tuit de su cuenta.

No obstante, sus conjeturas rápidamente se popularizaron y cientos de personas empezaron a apoyar esa idea, con todo el ánimo político de defender al gobierno en turno, simplemente dejando de lado la verdadera tragedia que acababa de ocurrir. Aquí uno de esos tuits:

“El gobierno de la #CDMX de @Claudiashein deberá investigar bien a fondo si no fue sabotaje lo del accidente de la línea 12 del #Metro, porque la #OposicionMiserable se le va ir al cuello a @m_ebrard ya que lo criticaron mucho cuando fue jefe de Gobierno”.

En junio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hubo sabotaje en el incendio registrado en una plataforma de Pemex en Campeche.

Conforme a lo señalado por el director de Pemex, Octavio Romero, el sabotaje ocurrió en la planta E-KU-A2, del activo de producción Ku-Maloob-Zaap, ubicada en la Sonda de Campeche.

AMLO confirmó su declaración en donde señaló que obreros de Pemex realizaron un sabotaje en la plataforma de Campeche.

“Acerca de que si presumimos de que hubo sabotaje en una plataforma en Campeche. Es porque se comprobó que se abrió una válvula y se presentó una denuncia y la Fiscalía está haciendo investigación”, recalcó.

Cabe destacar que por el incendio en la plataforma se perdieron 1.6 millones de barriles de petróleo. Además, el incendio ocasionó la muerte de 5 empleados, dos desaparecidos y seis lesionados.

En septiembre de 2023, AMLO acusó “sabotaje de periodistas ‘de élite’” para afectar a su gobierno.

En una carta enviada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) , López Obrador solicitó la intervención de este organismo para esclarecer los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

“En consecuencia, como ciudadano Presidente de la República les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola socios y familiares.”

“Esta información seguramente la podrán obtener en el registro público de la propiedad y comercio, en el servicio de administración tributaria o la unidad de inteligencia financiera.”

“También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”, afirmó.

Y todo porque a Andrés Manuel no le gustan las investigaciones y reportajes del comunicador, quien con contratos en mano, audios, videos, y toda clase de pruebas ha ventilado la corrupción de sus familiares, amigos y funcionarios de todos los niveles en su gobierno.

Desde el inicio de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador ha acusado sabotaje en contra de su gobierno; lo hizo ante el desabasto de gasolina; ante las múltiples fallas del Metro de la capital del país; ante la falta de medicamentos, incluso, se atrevió a acusar a los padres de niños con cáncer que exigían los tratamientos, entre muchos otros casos en que la ineptitud e incapacidad de su gobierno ha quedado exhibida, y lo seguirá haciendo porque sencillamente, su soberbia le impide reconocer errores.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinionsalcosga23@gmail.com