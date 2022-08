En el contexto de las próximas elecciones que se llevarán a cabo el próximo año, me llegó una encuesta, proyectada para salir publicada por Electoralia la próxima semana, sobre el proceso electoral de Coahuila. En dicha encuesta se muestra que el 59% de los coahuilenses quieren cambiar al partido en el poder, es decir al PRI.

En esta encuesta, Morena cuenta con el 44% de las preferencias, mientras que el PRI y el PAN tienen un 36% y un 7% respectivamente, lo cual deja claro que la alianza Va por México es muy importante porque, aunque el PAN por sí solo no figura, junto al PRI, empata con Morena, por lo menos en números.

¿Cómo están posicionados los candidatos de Morena para las elecciones 2023 en Coahuila?

Por la parte de las candidaturas de Morena, Luis Fernando Salazar tiene un 76% de las preferencias, Ricardo Mejía, un 48%, y Armando Guadiana, un 86%.

Aquí cabe destacar que con respecto a la última encuesta publicada el 8 de agosto por Electoralia, en donde salía con un 38%, Ricardo Mejía ha crecido 10 puntos en las últimas semanas.

Aunque Mejía sale más bajo en conocimiento, es el que tiene mayor opinión positiva, con un 34%, frente al 17% de Armando Guadiana y el 10% de Salazar. Factores que también podrían ser tomadas en cuenta para la elección de Morena.

Candidatos de Va por México y las elecciones 2023 en Coahuila

Por la parte del PAN, Guillermo Anaya, ex senador y ex diputado federal, cuenta con un 85% y Jorge Zermeño, ex embajador en España y ex alcalde de Torreón, un 66%.

Mientras que, en el PRI, José María Frausto, Presidente Municipal de Saltillo tiene 66%, Manolo Jiménez Salinas, Secretario de Desarrollo e Inclusión, 79% de conocimiento; y Jericó Abram Masso, Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 75% de conocimiento.

El documento también muestra que, en un supuesto careo entre el Morena y el PRI, Mejía le ganaría a Manolo Jiménez con un 45%, mientras que, si fuera entre Luis Fernando Salazar y Manolo Jiménez, el ganador sería Jiménez con un 42%

Ricardo Mejía, el más cercano al presidente en Coahuila

Llama la atención que en la pregunta “De las siguientes personas ¿A quién considera que es más cercano al Presidente? Ricardo Mejía continua encabezando las preferencias con un 41%.

Como es sabido, el presidente de Morena, Mario Delgado, y el mismo presidente AMLO han dicho que el método para definir candidaturas son las encuestas, y dados estos resultados, es bastante posible creer que Ricardo Mejía sería el candidato.

Hoy Ricardo Mejía se encuentra en un espacio político que le genera cercanía con el presidente y le permite tener mucho mas presencia en temas importantes como lo es la seguridad, lo cual podría darle una ventaja a largo plazo sobre los otros posibles candidatos.