Desde luego que falta tiempo para la elección del próximo año en Coahuila y Estado de México. Sin embargo, a estas alturas ya podemos ir haciendo un balance del proceso que se vivirá en 2023, sobre todo porque será la antesala del ejercicio para renovar la presidencia de la República y el legislativo federal en ambas cámaras.

Por ese motivo, las elecciones han entrado al calor de una contienda, máxime por el clima que se vive por la sucesión presidencial adelantada siendo que, desde Palacio Nacional, se dio el inicio oficial luego de que el mandatario federal utilizó las mañaneras como punto de arranque. Esto significó que, por todas partes del país, la efervescencia creciera.

Y esa sensación se torna a los estados, especialmente al Estado de México y Coahuila. De hecho, esta última entidad vivió, hace unos días, un evento de unidad que no hay duda de que se trató para oficializar la presentación de los cuatro aspirantes presidenciales que ya hemos hablado esta semana- luego del mensaje que envió el presidente AMLO a través de su Secretario de Gobierno, Adán Augusto, a fin de reconocer a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal en la contienda interna de Morena.

La elección en Coahuila

La asistencia de ellos se robó los reflectores en Coahuila. Es cierto que algunos suspirantes a la gubernatura hicieron gala del evento, pero llamó más la atención la presencia en la primera línea de los aspirantes a la silla presidencial. Aunque también ese momento sirvió para que, la propia sociedad, observara desfilar a los posibles competidores al despacho local de aquella entidad.

De hecho, la misma población civil coreó el nombre de algunos perfiles que ya figuran en las encuestas. Fue el caso del senador Armando Guadiana, así como del funcionario de gobierno Federal, Ricardo Mejía. Es claro que, entre ellos dos, saldrá el próximo candidato de Morena para abanderar las tareas de organización y, por supuesto, abrazar el objetivo de ganar la gubernatura.

A pesar de que la elección parece dividida, Morena lleva ventaja en todos los estudios que han evaluado el pulso de la sociedad. Por ello, es prácticamente un hecho que el PRI perderá uno de sus bastiones históricos más importantes del país para ellos.

En primera, la ventaja del partido guinda en comparación al PRI se antoja difícil de superar, sobre todo por la mala racha negativa- justo hace un mes- donde perdieron Oaxaca e Hidalgo, con una aplanadora que aplastó a la oposición al romper la hegemonía que acumularon en décadas.

Armando Guadiana y Ricardo Mejía, los favoritos en Morena para Coahuila

Morena se ha convertido en el preferido tanto en Coahuila como en el Estado de México. Dada la buena racha que acumuló el partido guinda, y el revés que ha tenido el PRI, el panorama favorece al lopezobradorismo y, en especial, a dos actores que ya figuran en calidad de favoritos en la elección interna. Hablo del senador Armando Guadiana, así como del funcionario de gobierno, Ricardo Mejía

A ello se suma un número importante de encuestas. Teniendo en cuenta esa ponderación, y considerando las circunstancias que viven ambos partidos, el panorama luce positivo para Morena.

Y en esa misma medición la encuesta concluye que, el perfil mejor evaluado entre los morenistas, es el senador Armando Guadiana. Si esa tendencia se resuelve conforme a la lógica, el Senado de la República continuará mostrando su potencial para seguir abanderando puestos de elección popular. Pasó en Baja California, Nayarit y Sinaloa en 2021; asimismo, Tamaulipas, Oaxaca e Hidalgo, se sumaron a la lista de senadores. Unos ya gobiernan y otros están en vísperas de realizarlo una vez que tomen protesta.

Notas finales

La propuesta de Alito hizo eco hasta el Senado aunque no de forma positiva. De hecho, el coordinador de los senadores de Morena aseguró que no es solución a los altos índices de violencia e inseguridad pública, el que la ciudadanía del país se arme, pues esto ha demostrado que no es la solución a los problemas que se registran en algunas entidades del país.

Por ello, “es una obligación del Estado y el Estado debe de garantizar que sea efectivo ese derecho fundamental a la seguridad pública; y por eso creo que el Senado no puede mantenerse ajeno, dado que también es una facultad constitucional el analizar anualmente los planes nacionales de la Guardia Nacional”, puntualizó Ricardo Monreal.