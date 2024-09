El próximo 22 de septiembre se decidirán los encargados de presidir Morena por los próximos cuatro años.

Luisa María Alcalde, Emilio Ulloa y Andrés Manuel López Beltrán van por puestos clave en el Consejo Nacional Extraordinario de Morena que se celebrará el próximo 22 de septiembre en la Ciudad de México.

Militantes de Morena aseguran que los perfiles para la presidencia nacional, la secretaría general y la secretaría de organización están más que definidos al contar con el apoyo del grueso de los morenistas.

Hace algunos días comenzó el rumor de que uno de los hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, ocuparía un cargo frente una de las dos secretarías.

“Él quiere ayudar a consolidar Morena, no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena, y quiere apostar a ser electo, o sea, no impuesto, y yo no tengo nada que ver con eso, porque además yo ya me retiro”, dijo López Obrador a pregunta de un reportero en una de sus conferencias matutinas.

Quien tomará el cargo de la otra secretaría sería Emilio Ulloa Pérez, economista con más de 35 años de experiencia en la política.

Ulloa nació y creció en Tapachula, Chiapas, donde conoció la realidad del campo y los campesinos, así como la pobreza y marginación, lo que lo motivó para participar en la política, trinchera desde la que buscaría lo mejor para el país.

Estudió Economía en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), su primer acercamiento con el activismo en defensa de los intereses estudiantiles. Camino por el que continuó al ser convocante del movimiento del licenciado Cuauhtémoc Cárdenas que daría lugar al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El economista fue diputado local por Nezahualcóyotl, en 1993 y 2003, y federal en 2000 y 2006.

En San Lázaro presidió la Comisión de Cultura y la Comisión de Concordia y Pacificación, desde las cuales demostró su vocación por servir a los intereses de la mayoría.

En Morena, partido del que es miembro fundador, ha fungido como Consejero Nacional desde el 2017. Hace cuatro años buscó y logró la mayor votación como secretario general, pero el puesto fue otorgado a Citlalli Hernández debido a que el presidente sería Mario Delgado.

En este nuevo ciclo se prevé que la presidencia del partido esté en manos de Luisa María Alcalde, joven morenista que durante el gobierno de López Obrador presidió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Gobernación, lo que la coloca como una de las personas de más confianza del mandatario federal.

Los tres perfiles están ampliamente comprometidos con los mexicanos y con los integrantes de su partido para seguir consolidando a Morena como la primera fuerza política nacional y asegurando que la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe.