Curioso que el IEEPC esté abierto el domingo y otras oficinas públicas no lo estén. Curioso que en su página de internet diga que el horario de la oficina es de lunes a viernes de 9 am a 6 pm.

¿Por qué se abrió este instituto hoy a las candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano? ¿Por qué hubo permiso de estar mal estacionados y para que hacer tanta parafernalia?

He visto y oído en diferentes medios regios que llegaron muchos acarreados. De hecho, la reportera de Grupo Reforma en vivo dijo algo sobre esto. En todas las manifestaciones hay acarreados, en unas por las distancias, en otras por hacer masa política. Habría que preguntarse, ¿con quién iban estas personas? ¿Estaban apoyando a Mariana Rodríguez o también iban con los demás candidatos?

Que complicado ser candidato naranja ahora pues la alineación, al menos en Nuevo León, parece ser hacia lo que ordenen en el Palacio de Cantera. Complicado que funcionarios hayan acompañado a la candidata del MC en su caminata para el registro.

Parece que MC en Nuevo León se vuelve una isla pues en otros estados no está pasando lo mismo. Es más, no está pasando lo mismo con el candidato a la presidencia que su momento más notable fue en un Tigres – Pumas en el estadio de los Tigres.

Creo que MC está jugando con sus cartas abiertas y ya enseñó como se va a defender, al menos en Monterrey.

Decir “tenemos 3 candidatos hombres” es poner sobre aviso a los candidatos hombres que tienen que medir muy bien sus palabras pues la violencia política contra las mujeres en razón de género trae consecuencias que llevan hasta la anulación de la candidatura.

Decir que los candidatos ya fueron alcaldes y hablar sobre los resultados de anteriores administraciones en forma negativa, será otro de las estrategias del partido para buscar votos.

Habrá más, pero esas parecen las más importantes.

De donde cojea la estrategia, en la continuidad del anterior alcalde. Colosio brilló por su ausencia en muchos momentos donde la ciudadanía lo necesitaba como líder. Hizo parecer que Monterrey era su juguete y creo que muchos ciudadanos quedaron decepcionados. El centro de la ciudad está desolado, en la Alameda ya no hay árboles y en la plaza de la Purísima hay un gran descuido. Al parecer se acercan a los jóvenes, pero no toman en cuenta a los viejos. Habría que ver que la base del voto duro de la oposición no vendrá de las zonas nuevas sino de las abandonadas por la anterior administración.

Estuve en Monterrey hace poco y se me hizo triste ver todo lo que está pasando en el centro de la ciudad. Tanto trabajo que le metió el extinto exgobernador Alfonso Martínez Domínguez al centro de la ciudad para que en tan poco tiempo la haya echado a perder.

También estuve buscando las famosas “calcas matonas” y por donde anduve no vi tantas como me las esperaba.