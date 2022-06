Se acabó la Palma que estaba en la Glorieta de la Palma, en Paseo de la Reforma. Estuvo ahí por más de cien años. Sin ser un árbol endémico, la palma centenaria acompañó a la gente que habita la capital del país. Tal vez usted ha pasado cientos de veces por esa glorieta y no puso atención hasta que la palma desapareció. Esa palma será sustituida por algo más endémico de la CDMX: un ahuehuete.

El ahuehuete tiene mas significado que la palma, pues fue a la sombra de un ahuehuete donde Hernán Cortés lloró una significativa derrota, conocida como la Noche Triste. Para mi gusto, es más bonito un ahuehuete que una palma. Más frondoso, más verde y con mas vida. Al pasar de los años, la Glorieta de la Palma será la Glorieta del Ahuehuete, árbol con más valor histórico, al menos para nuestro país.

Así como se fue la Palma, ¿Cuándo se irán las obras inconclusas de las anteriores administraciones?

El tren suburbano es un elefante blanco que afea el paisaje chilango. Todos los días ver algo que sabemos que no se terminará es un fastidio. Cuesta tirarla , cuesta terminarla, ¿Qué hacer con ese monstruo de cemento?

Lo mismo pasa con los vestigios del “nunca será” aeropuerto de Texcoco, sin terminar, solo como ruinas que no pasaran a más en lo que dure el gobierno de la 4T que parece que será lo que resta de este sexenio y el próximo. Cada que llegue a la CDMX podrá observar el monumento destruido de lo que pudo ser un nuevo aeropuerto para la capital del país.

Entiendo que no se acaben las obras por las irregularidades o mala planeación o simples ganas de no terminar lo que sería un monumento al neoliberalismo. ¿Pero por qué todos tenemos que sufrir con la vista de los vestigios de cemento de obras no terminadas?

En Nuevo León, los nuevos gobiernos intentan terminar con las obras de gobierno anterior pues al parecer son benéficas para la sociedad. Esta la famosa línea 3 del metro o la Presa Libertad que aunque pertenecen a otro gobierno sirven y mucho a la población de N.L.

¿Son tan malas las obras inconclusas para no terminarlas?

Habrá que pensar como utilizar lo ya construido sino vendrá alguien de la oposición, ya amenazó Lilly Tellez, a terminar las obras del neoliberalismo y resurgir de entre las cenizas como el ave fénix.

Gobiernos de la 4T hagan algo de utilidad con esas obras, pues esos elefantes blancos solo causan que una ciudad tan bonita como lo es la CDMX pierda su encanto con muros y torres de cemento inservibles.