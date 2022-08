PERLAS SUELTAS

• Este lunes 8 de agosto concluye la elección de dirigentes en las 48 secciones del SNTISSSTE. Se ha caracterizado por el cochinero auspiciado desde el comité nacional electoral, presidido por la primera comadre Gabriela Eugenia Barragán Galindo, el cual con tal de beneficiar a los candidatos oficiales, no ha dudado en pasar por encima del estatuto sindical, e incluso de la ley.

• Lo que es más grave, Norma Liliana Rodríguez Argüelles sin recato alguno, acompañó a un depredador de mujeres, como es Arturo Delgado, en su campaña por la secretaría general de la sección IV “Clínicas de especialidades”. Nada la justifica, ni siquiera que ella y el nuevo cacique disfrazado de director del deportivo, la hayan encabezado.

• Desde que fue candidata a la presidencia sindical, Norma Liliana dio muestras de no tener ningún respeto de la legalidad: el conflicto de interés, la campaña adelantada, e incluso el cambio de fecha del congreso le importaron un pepino. ¿Cómo esperar que sea empática con una mujer acosada sexualmente por el candidato oficial a la dirigencia de su sección?

• La legalidad y legitimidad en el SNTISSSTE pueden ser violentadas cuando así convenga a los intereses del nuevo cacicazgo. ¿Alguien cree que va a perseguir a los García Culebro por la galopante corrupción de la que hicieron gala en el manejo del fondo de la comisión nacional de auxilios los últimos cinco años? Que se jodan los trabajadores.

• Una trabajadora de una estancia del ISSSTE, cuestionó severamente a Erick Arturo García Salamanca Varela - candidato de su papá, el cacique en decadencia Francisco García Culebro, a la secretaría general de la sección VI “EBDI’s”-, el viernes 5 de agosto: le reprochó el lujoso automóvil, un Mercedes Benz del año, en el que junto con su hermano llegó al congreso de junio.

Comunicado plantilla oro SECCION VI (Especial)

• Seguramente, le dijo, ese vehículo no fue comprado con el sueldo que recibes en la plaza de base que ocupas en el ISSSTE. Le pidió que rindiera cuentas del desfalco que él y su papa hicieron en la comisión de auxilios entre 17 y 2020 -se calcula un faltante cercano a los 300 millones de pesos-. Salió huyendo.

• Ante lo que se pronostica una contundente victoria de José Manuel Sebreros y la planilla verde en la sección de las estancias de bienestar infantil, el corrupto cacique y sus juniors, desesperados han emprendido una campaña haciéndose pasar por víctimas, en un intento por conmover a los trabajadores y cambien el sentido de su voto.

• Desde la noche del viernes, emitieron una alerta porque, según ellos, Erick Arturo recibió amenazas de muerte, por lo que suspendió visitas que tenía previsto realizar en estancias. En realidad esa decisión fue tomada después de los airados reclamos por el abandono que su hermano mayor, Francisco Enrique, las mantuvo durante los cinco años en que fue secretario general seccional.

• Olvidan que son ellos los que tienen cercanía con mafiosos, Sólo dos preguntas: ¿Es necesario recordarles quién vive en Cuautla? y ¿Quién tramitó, desde 2017, la licencia sindical del hijo de un personaje de quien hasta ahora no se ha enviado el regresivo a la Subdirección de Personal para que se le siga pagando pese a no trabajar?

• El cacique y sus operadores Salvador Díaz Castro y Luis Raúl Cortés, confían en obtener con artimañas, un triunfo que los trabajadores no les darán con su voto. En el traslado de urnas a la seccional, pretenderán aprovechar para introducir boletas marcadas con la planilla oro.

SNTISSSTE Comicios comité ejecutivo seccional (Especial )

Sebreros y su equipo deberán cuidar esa parte, porque sus adversarios son puercos y lo que le sigue.

• En el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, Eduardo Salazar, candidato a secretario general por la planilla rosa, con 902 votos obtuvo un irrebatible triunfo, contra 605 de la roja que postuló al médico ortopedista Antonio Ceballos Ocampo, y 193 de la azul de la doctora Irma Leticia Ulloa Ramírez -poco le ayudó el apoyo que tuvo de Virginia Altamirano, integrante de la dirigencia del SNTISSSTE-.

• Este viernes 12 de agosto, quienes aspiren a contender por la secretaría general de la estratégica sección 12 “Servicios médicos” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), deberán tramitar su registro, acompañándolo de las firmas de apoyo del 20 por ciento de los trabajadores.

• Pese a que 7 precandidatos recibieron los formatos para recabar firmas, desde ahora le adelantamos que sólo 2 de ellos obtendrán el registro para ir a las elecciones: Benigno Martínez Escalante, postulado por la planilla guinda, y Alejandro Mayén, de la planilla oro.

• Benigno cuenta con el apoyo del grupo que comanda Hugo Alfredo Alonso Ortiz, secretario general de la sección 1 “Limpia y transportes”, mientras Mayén es respaldado por César Piña, dirigente de la 4 “Contraloría, administración y almacenes”

• Las elecciones en esa seccional, están programadas para el lunes 22 de agosto. El ganador definirá cuál de los dos grupos hegemónicos al interior del SUTGCDMX, es el mayoritario. Para Alonso Ortiz, la victoria es fundamental, a fin de mostrar que además de capacidad de movilización, sabe resolver conflictos difíciles.

• Mayén enfrenta una mala imagen, no solo por diversas acusaciones de irregularidades cometidas durante su paso por la seccional, sino porque además desde hace años no se presenta a trabajar en su plaza como subadministrador de profesionista C - su número de empleado es 238984- en el Hospital Materno Infantil “Inguarán”.

“Los textos escritos en esta columna no son informaciones con sustento en documentos; son versiones no confirmadas que se escuchan en los sindicatos.”

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales