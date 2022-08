Perlas Sueltas

• El contundente triunfo de la planilla verde y su candidato a la secretaría general, Jesús Rodríguez Méndez, en la sección 1 “Oficinas centrales” del SNTISSSTE, junto con los obtenidos en los hospitales generales “Dr. Darío Fernández”, “Gral. José María Morelos y Pavón” y “Dr. Fernando Quiroz”, son un no al cacicazgo de Luis Miguel Victoria Ranfla y Norma Liliana Rodríguez Argüelles.

• La planilla que postuló a Rodríguez Méndez, obtuvo 770 votos, la oro con Rocío Monroy -secretaria de bolsa de trabajo en la CDMX en la gestión de Norma Liliana- 250, y la blanca con Luciano Pérez López -presidente de comisión en el SNTISSSTE- 236, con 83 nulos. En total, votaron 1329 trabajadores.

• ¿Con esos resultados, el cacique y sus marionetas continuarán con el juicio de expulsión contra Hilario Ramírez Chávez y otros dos ex dirigentes de la seccional?¿Por qué, si son tan estrictos en la observancia de la legalidad, no han iniciado procedimiento contra Francisco García Culebro y sus hijos Francisco y Erick Arturo García Salamanca Varela, por no haber acudido al congreso extraordinario de febrero? Porque aliados y financiaron la campaña de Norma Liliana.

• Sobran motivos para expulsar a los García Culebro: el multimillonario saqueo que hicieron de la comisión nacional de auxilios; el financiamiento de la planilla azul en el Hospital General “Dr. Darío Fernández”, que con 187 votos quedó en último lugar; y la campaña negra que en contra de la planilla verde han emprendido en la sección VI “Estancias de bienestar infantil”, desesperados por evitar la derrota de Erick Arturo.

• Han llegado al extremo de afirmar que Carlos Fermín García Culebro está detrás de la candidatura de José Manuel Sebreros Meza, a quien además señalan de ser un bebedor empedernido. ¿Aceptará el viejo cacique que sus juniors sean sometidos a un examen antidoping para que quede claro quién o quiénes son los viciosos?

Comité Nacional Electoral SNTISSSTE (Especial)

• A lo largo de la campaña, Erick Arturo ha agudizado su tartamudez ante las disculpas que ha tenido que ofrecer, frente al constante reclamo en las EBDI’s y las áreas de mantenimiento por el abandono que durante los cinco años caracterizó la gestión de su hermano Francisco Enrique. Sólo un milagro lo salvará de la derrota el próximo lunes 8 de agosto.

• Pero regresando a los triunfos de los simpatizantes de Hilario, en el Hospital General “Gral. José María More los y Pavón”, el enfermero Felipe Hurtado le ganó a la planilla café por 313 votos contra 249. La gran perdedora fue Lourdes Leyva, una aliada incondicional de Norma Liliana -fue ella quien le llevó, en 2017 a Julio Bazán, el poderoso suplente de Roberto Gómez en la secretaría de finanzas-.

• En el Hospital General “Dr. Darío Fernández”, la planilla verde obtuvo un triunfo irrefutable con 492 votos, contra 193 de La Roja y 187 de la azul. En esa sección, los García Culebro financiaron a los que quedaron en último lugar: terminaron de enterrar a Cosme González, secretario de acción política con Norma Liliana que suma tres derrotas consecutivas.

• Y en el Hospital General “Dr. Fernando Quiroz”, Alma Rosa Mayén -secretaria de servicio civil de carrera en el SNTISSSTE-, candidata de la planilla azul, con sus 367 votos no pudo evitar el triunfo de la café que logró 423. El gran ganador es Jorge Cerecero.

• Esos resultados muestran por qué el comité nacional electoral que preside la primera comadre, Gabriela Eugenia Barragán Galindo, aplicó un doble rasero en los registros de plantillas: en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, se lo negó a la planilla blanca con el pretexto que no respetó la igualdad de género, al estar integrada por más mujeres que hombres.

Comité Nacional Electoral del SNTISSSTE (Especial)

• Y en la sección de Baja California, como la planilla azul que postula a Zulema Camarena Fano, aliada de Norma Liliana y su compadre el nuevo cacique de ese sindicato, se hizo la disimulada que estuviera integrada por por 27 mujeres y 23 hombres. ¿Y la equidad de género, amá...?

• Mas grave aún, el comité electoral permitió que dos mujeres fueran postuladas, cada una de ellas a dos cargos distintos en la misma planilla azul: Cruz Graciela Villegas Escobar contiende por la secretaria general adjunta y la secretaría de recursos humanos, y Mirna Leticia Valenzuela Morales candidata suplente a la secretaría general adjunta y además secretaria de organización.

• A la planilla verde, el secretaria general seccional saliente, Benjamin Diaz Lorenzana le negó el registro porque, argumentó, no cumplió con la equidad de género. La decisión, impugnada, simplemente fue ignorada, con tal de dejar fuera de la contienda a José Luis González Valdos -uno de los dos amigos que Norma Liliana decía tener en el SNTISSSTE-, porque formó parte de la planilla de Ramírez Chávez en las elecciones por la dirigencia nacional en mayo pasado.

• En un comunicado, el comité nacional electoral en el que calificó de exitosa la jornada de registros de planilla en las 48 secciones, aseguró que sus decisiones “están y estarán siempre apegadas” al estatuto sindical “y se regirán en todo momento por los principios de imparcialidad, profesionalismo, legalidad, transparencia, certeza y objetividad”.

