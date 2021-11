El viaje ideal de Obrador a Washington

Perdónenme por ser tan negativa, pero la verdad es que no creo que algo fructífero vaya a salir de la visita del presidente de México a Washington para reunirse con Joe Biden y Justin Trudeau.

Sé que México es importantísimo para ambos (Estados Unidos y Canadá) y que los 3 se necesitan mutuamente, tripartitamente, pero lo preocupante es que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tenido un discurso con respecto al presidente Biden con un tono un poco tenso y hasta agresivo. Claro, no enfrente de él, sino desde sus mañaneras, haciéndole reclamos, como por qué acapararon todas las vacunas, siendo que EU, hizo un envío muy grande de ellas a México.

No sé si el presidente Biden ya más o menos (dirían los jóvenes) “le agarró la onda” a Obrador y sabe que dice mucho pero que al final no dice nada estando frente a frente, y no pasa nada porque Biden demuestra tarde que temprano que él tiene el control. Y esto ha sido de años. Siempre hemos sido el patio trasero de los norteamericanos.

Aunque para serles sincera le admiro a AMLO que haya sido el único que lo critique, pero insisto, aunque no de frente. Habría que ver si cara a cara le dice lo que piensa .

El ministro Trudeau creo es uno de los últimos en quererse reunir con el presidente mexicano. Me lo imagino diciendo “je ne veux pas plaire”, pero imaginé la escena de el presidente Biden llamándole para decirle: Please meet me whit Obrador.

Y de esa reunión evidentemente dirán que hubieron excelentes acuerdos y que fue muy fructífera. Lo que creo que obligó a llevarla a cabo fue que el presidente Obrador cuando viajó a Nueva York a la ONU hizo un comentario así como de “ahí cuando tenga tiempo me reuniré con el presidente Biden”, imagino esto a él no le habrá parecido y pensó: " it will not be when he wants” y entonces Biden fue el que dispuso hora y lugar para esta reunión.

Por lo demás no espero nada importante, salvo que veremos a un Marcelo Ebrard tipo mayordomo de los Locos Adams y su “¿Llamó Usted?” Cargándole las hojas al presidente y traducirle del inglés al español y viceversa al Presidente. Y hasta ahí.

Espero equivocarme y que algo maravilloso surja de esta reunión, pero creo será un paseo más del presidente con su buena comida incluida.

Veremos...

