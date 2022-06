#SonoraPower

Tras la demostración de fuerza de la 4T en la urnas apenas este domingo, viene ahora el siguiente paso, que es lanzamiento del proceso para ir definiendo quién podrá suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y aunque hay muchos aspirantes, la realidad es que el foco de atención se centra en solo 4 perfiles, de los que al final del día 2 son los realmente competitivos, y claro está me refiero a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el Canciller Marcelo Ebrard.

Sin duda que la secretaria de Energía Rocio Nahle y el de Gobernación Adán Augusto López, tienen los bonos suficientes para competir, pero tienen el defecto de la baja exposición, por lo que para comenzar parten con desventaja.

Algo que quedó claro en las elecciones del 5 de junio, donde la coalición Juntos Hacemos Historia (ordenada más o menos siempre como Morena-PT-PVEM-Panal, aunque con sus variantes en cada estado) goleó 4-2 a la oposición agrupada en el PRIAN y marginó a un rol totalmente terciario al MC, es que lejos de desinflarse el movimiento que encabeza AMLO, está fuerte y en crecimiento.

Es impresionante identificar cómo pasó en un lapso de menos de 5 años a no tener ni una sola gubernatura a dominar el escenario político nacional con 22 estados de 32 en la bolsa, lo que le permite gobernar a más de 85 millones de ciudadanos.

Y es que el presidente, a pesar de las inconsistencias e incongruencias de muchos de quienes integran su movimiento, pero también con los aciertos y buena operación de otros, consolidó un trabuco electoral, que gana elecciones a partir de la sólida imagen de su líder y en muchas ocasiones a pesar de los candidatos que postula.

La clave es que capitaliza el hartazgo de la gente hacia los políticos comunes y la esperanza de un cambio que avanza de manera incipiente, pero imparable.

En la mañanera de este lunes 6 López Obrador volvió a compartir la clave de su éxito, esto es acercarse al pueblo, entender y escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones a los problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos, no ofrecer demagogia, no promesas vanas, no falsedades, pero sobre todo no actuar como el grupo de políticos nefastos, que alejados de los ciudadanos de a pie, creen que ganarán el voto por el simple hecho de postularse.

AMLO tiene razón en separar el poder político del económico

Tiene razón AMLO en la visión que asume de que es necesario separar al poder político del económico, y en esto va la definición de los candidatos, que en el pasado muy reciente comenzaron a decantarse de los grupos hegemónicos y empresariales, de sus negocios a la política a partir de la noción de que el mejor negocio de todos era manejar el erario público.

Esto que inició como tendencia en el PAN, acabó por convertirse en la norma en el PRI y dio como resultado una generación de gobernantes que no entendían a sus gobernados, que solo pensaban en los grandes negocios que podrían hacer desde el gobierno, sin acercarse al pueblo, sin entenderlos, y si viendo a los ciudadanos como una molestia, un error garrafal, si entendemos que los gobernantes por naturaleza se deben a los ciudadanos, y como es de sobra conocido, en política los errores se pagan doble.

El caso Sonora con Eduardo Bours Castelo

En mi estado, como caso clásico está el del exgobernador Eduardo Bours Castelo (por cierto empresario prominente, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario y del Consejo Coordinador Empresarial para el momento de asumir el gobierno de Sonora) que no tuvo mejor ocurrencia que mentarle la madre a un grupo de maestros que lo interpelaron en una protesta, esa acción lo persiguió hasta el final de su mandato, lo mismo que la serie de equivocaciones que cometió en el manejo de la crisis por la tragedia de la guardería ABC en el ya lejano 2009.

De ahí Sonora se fue de crisis en crisis con el PAN y después otra vez con el PRI, hasta llegarle la alternancia a Morena y Alfonso Durazo Montaño en el 2021, que le ganó por paliza al PRIAN precisamente montado en Morena y la imagen y obra del presidente López Obrador.

Creo que a partir del resultado de este domingo, el escenario está ya colocado, la oposición PRI-PAN-PRD-MC tiene un muy oscuro panorama enfrente, la maquinaria política electoral que diseñó y ejecuta la 4T pinta como imbatible de cara al 2024 y como ya adelantó el presidente, en los poco más de 2 años que le quedan al frente del gobierno su trabajo y esfuerzo será el de una 4T recargada, que buscará completar la visión y obra transformadora de López Obrador en una realidad tangible para muchos más mexicanos.

Antes de la elección estará el laboratorio del 2023, con elecciones en Coahuila y en el Estado de México, un proceso en el que es más que probable que se reedite lo ocurrido el 5 de junio de este año y lo que pasó el 6 de junio de 2021.

Andrés Manuel López Obrador sabe muy bien que tiene en la mano la llave de la sucesión presidencial del 2024 y por eso no dudo ni un poco en dar el banderazo de salida para que los aspirantes comiencen desde ya con su posicionamiento.

