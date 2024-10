Mucho hemos hablado de lo que ha implicado tener por primera vez en la historia una mujer presidenta en México. El techo de cristal se ha roto por fin; niñas, jóvenes y mujeres podemos soñar con continuar ocupando espacios de gran relevancia en todos los ámbitos por mérito y capacidad.

Para que eso sea una realidad, se necesita continuar haciendo cambios. Lo de Claudia es un hito que tenemos que aprovechar. La presidenta está impulsando reformas para emparejar aún más el suelo de las mujeres frente a los hombres.

Hoy y mañana las y los senadores estarán debatiendo los dictámenes de iniciativas de reformas en materia de Igualdad Sustantiva. La reforma busca ampliar la cobertura de esta política para incluir la eliminación de la brecha salarial. A igual trabajo, igual salario. No debería haber distinción alguna y en la práctica, se sigue dando.

Durante la reunión se revisarán y debatirán la modificación de seis artículos de la Constitución y algunos cambios en leyes secundarias en materia de perspectiva de género y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo con un análisis que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad por sus siglas (IMCO); las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum abarcan temas que inciden sobre la competitividad del país como la brecha salarial, la violencia laboral y la participación de las mujeres en puestos de liderazgo.

En caso de aprobarse todas las modificaciones, estaríamos hablando de un cambio histórico y positivo con las mujeres, se estaría cumpliendo uno de los grandes compromisos que estaba pendiente en la agenda nacional. Por fin las mujeres tendremos acceso de igual forma que los hombres a puestos de alto nivel jerárquico y libre de violencia.

Comité de evaluación y el Poder Judicial

Hablando de reformas, tras la “majadería política”, como definió Gerardo Fernández Noroña lo hecho por la juez federal para intentar frenar la reforma judicial, la presidenta ha hecho un aquí no ha pasado nada. No tardaron los aliados en salir a apoyar a la Dra. Sheinbaum tanto en lo político como en lo jurídico.

El cambio constitucional continúa vigente, y se instalará el Comité de Evaluación integrado por cinco personas, cuya labor será desde la inscripción hasta la selección de postulaciones de candidatos a personas juzgadoras en los cargos vacantes.

La semanera del Gobernador Rocha

A priori, no lo tenía fácil. Creo que le resultó bien. Informar, atender y responder. En ocasiones sale más enérgico, otras le conviene ser más tranquilo y ayer eso fue lo que vimos.

Los temas de seguridad serán siempre los más “ingratos” para el político. Pienso que gobierno falla en comunicar efectivamente. Escuchaba las cifras de detenciones, carpetas de investigación iniciadas y decomisos relacionados con los hechos del 9 de septiembre a la fecha y no me parecen para nada cifras menores, insuficientes, pero no son poca cosa.

Los boletines o comunicados de prensa son fríos y quedan cortos frente a los videos escandalosos que en ocasiones no muestran mucho más el ruido de unos disparos. Un video de estos sirve para escandalizar a toda una comunidad, mientras que el trabajo policiaco en un boletín de prensa, no tranquiliza en la medida que debería.

Siendo objetiva, tampoco es como que la falla sea estrepitosa. El morbo, el amarillismo y el ruido mediático que genera el contenido en redes sociales respecto a la información verificada es mucho más atractiva para el consumidor promedio, esa es otra realidad innegable. La propaganda de la oposición tiene como objetivo desestabilizar mediante el miedo.

Ahora bien, sobre eso, me parece que casi todo el gabinete le está quedando a deber al gobernador.

Digo lo anterior, porque no han terminado de olfatear y menos de darse cuenta que verdaderamente existe una campaña política en contra del mandatario sinaloense sustentada en los hechos delictivos que iniciaron el 9 de septiembre.

Tampoco les ha caído el veinte que el objetivo es desestabilizar políticamente al gobernador. Los primeros en comprar las historias de ficción política son el propio funcionariado, lo más íntimo del círculo rojo.

No sólo hacen más grande la información que pretende dañar, sino que se generan inseguridades que se convierten en fricciones en algunos casos, en otros, simplemente agachan la cabeza esperando tiempos mejores para hacer su trabajo correctamente. Los hay quienes aparentan enviar mensajes de “sálvese quien pueda” al más mínimo asomo de golpeteo, aun cuando la situación está muy lejana de ser así. Otros mejor entienden que es mejor guardar silencio que equivocarse.

Creo que el gabinete y funcionarios hacen que el aparato de gobierno funcione, pero lo que necesitan, creo, echar andar el brazo político del gobernador, cerrar filas en torno a él, ir a una sola voz, hacer equipo y desdoblarse ante la sociedad con la directriz del Dr. Rocha.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx