PROMETEO

La economía interna está mostrando avances relevantes, el empleo formal sigue creciendo (22 millones de trabajaos formales, el 80% es permanente), el consumo interno al alza, las remesas y su consistente flujo mes con mes, adicional al turismo que el conflicto bélico y las restricciones de energía y costo, genera buena oportunidad para México en esta temporada vacacional de invierno. Hoy las reservas internacionales se ubican cerca de los 200 mil millones de dólares.

Por lo que se refiere a las exportaciones estas aumentaron un 42% en el sector automotriz, frente a la recesión en los Estados Unidos, nuestro país se ha fortalecido en su acción exportadora y se han superado los 52 mil millones de dólares en exportaciones. Pese al turbulencia financiera global, el PIB de Mexico se ubicaría en 1.42 billones de dólares, lo cual nos ubica en la 15ª posición global y un jugador que con el nearshoring puede seguir aumentando su participación económica y solidez financiera.

La economía mexicana se perfila a un crecimiento del PIB superior al 2.4%. La actividad económica y su inversión se han impulsado en maquinaria, equipo y la construcción. Los sectores que más contribuyen al empleo formal son trasportes, comunicaciones, manufacturas de exportación construcción y servicios. Lo que ha representado la contratación de 1 millón de nuevos empleos en este 2022. La población de origen mexicano que residen en los USA supera los 30 millones de habitantes, su reconocimiento legal del gobierno como mexicanos de primera, segunda y tercera generación a toda esa población, apoya e impulsa el envío de remesas y el poder adquisitivo del dólar en México que permite invertir o gastar en México en condiciones preferentes con respecto a lo que podrían obtener con sus ingresos en California, Texas, Chicago o New York.

Ahora bien, el crecimiento económico ha sido mayormente impulsado por el mercado de exportaciones y su derrama en su cadena productiva, aún el mercado interno sigue en atonía por la falta de estímulos y deficiente estado de derecho mexicano, lo cual ha impulsado también el trabajo en la informalidad, más de 32 millones de trabajos en México son informales, 6 de cada 10 empleos están en la informalidad, ello afecta la inversión y afecta al contribuyente cautivo con subsidios que no se busca corregir, sino que se toleran por la estabilidad social que ello representa a los gobiernos mexicanos de lao 80s a la fecha. Esta administración reconoce el problema, pero no tuvo voluntad para corregir sus bases y en consecuencia es un indicador que afecta la inversión productiva en México.

La inflación dio un pequeño respiro de contención al ubicársete en 8.53%, lo cual supondría una tendencia a la baja, por lo que los indicadores económicos apoyaran a generar certidumbre en la contención de precios. La tasa de referencia anda en el 9% y hay quienes opinamos que el seguir aumentando las tasas, no necesariamente contiene inflación, sin embargo, la última palabra lo tendrán los genios de Banco de Mexico. El costo inhibe el crédito productivo, se habla de que el consumo se ha recuperado y con buenos resultados financieros para bancos extranjeros, pero no se traduce en inversión productiva que genere empleos formales y desarrolle mercados regiones para pymes de manera especial.

Para los brillantes opinologos y catastrofistas de cada semana, los datos de crecimiento de la actividad económica, fue algo que no esperaban, pues su discurso negativo o vengativo busca influir en terceros que se consideran informados, pero no ha funcionado como esperan y que bueno por México. Ahora bien, en mi opinión, la mejora económica no es producto de políticas y medidas brillantemente ejecutadas por la actual administración, sino más bien a factores externos que han aprovechado las condiciones de logística nacional bien focalizada y en especial de una población con más habilidades técnico profesionales que nos hace competitivos, sin tener que ser formados en el extranjero. Nos falta estandarizar procesos y que en todo el país contemos con herramientas adecuadas de tecnología y comunicaciones y en ese momento el piso se empareja.

La integración de cadena de proveeduría con Estados Unidos ha impulsado las exportaciones, si bien la ecónoma americana para algunos es inminente que entre una recesión, para la FED esto no será así, por lo que el nearshoring ya está en acción en Mexico en especial en las fronteras y el bajío. Falta que integremos al sureste que cuenta con pésima infraestructura carretera y de comunicaciones y su subdesarrollo regional es en parte importante por no acercar sus canales de producción vía infraestructura. Contradiciendo a Don Porfirio, hoy si tenemos la ventaja de estar cerca de USA con el nearshoring y generar cadenas de valor para el país.

Cuanto mayor crece el PIB de un país, mayor es su capacidad económica para generar empleo e inversión. El factor de la informalidad debe ser ya una política pública y reducir el uso intensivo de efectivo que solo incentiva corrupción y evasión fiscal. El PIB puede crecer aprovechando los mercados y tratados internacionales, el 80% de nuestro comercio exterior lo tenemos concentrado con la Unión Americana, si lo diversificamos inteligentemente y aprovechamos nuestro fuerte mercado interno y el bono poblacional que ya está envejeciendo aceleradamente, se puede crecer a tasa superiores al 4% del PIB anual. O sea, si se puede sí se entiende y se quiere..., y con algo de suerte como nos está pasando ahora.

Twitter: @MarioSanFisan | Mario Sandoval Chávez | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx