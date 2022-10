PROMETEO

El clima económico global muestra situaciones que afectan de diversa manera, así las cosas, los europeos basaron su prosperidad en energía barata proveniente de Rusia. Por lo que el inverno próximo será de reducir consumos y cuidar sus reservas de energías diversas. Su actividad económica esta lenta y hay preocupación por la incertidumbre de una guerra que parece será más larga de lo que suponían, así que la post pandemia, la inflación al alza generando inconformidad social en varios países europeos, aunado a un bajo crecimiento económico para la región, serán todavía una constante en el siguiente año.

Mención aparte la Gran Bretaña, ya tiene el registro de la renuncia de la Primer Ministro con menos de 2 meses en el cargo y en donde sus planes económicos generaron crisis y volatilidad financiera. Así que, si bien son los creadores del capitalismo y la revolución industrial, la situación actual, parece que toda esa experiencia económica no la han podido aplicar y en consecuencia los mercados reaccionaron y políticamente se generó fuerte presión sobre las estrategias implementadas en materia de reducción de impuestos a los que más ganan y un incremento al gasto social, que evidenciaba mayor endeudamiento por la afectación a los fondos de pensión británicos por sus minusvalías.

En el caso de los USA su inflación no baja, se mantiene en niveles superiores al 9% y su PIB no repunta como esperaban, varios líderes empresariales globales norteamericanos, apuntan a una recesión inminente, lo cual refleja que las políticas públicas no han sido suficientes para contrarrestar el efecto bélico, la pandemia y el control inflacionario. Como diría uno de nuestro gurús económicos, si a USA les da un catarrito a nosotros una pulmonía, sin embargo, parece que la situación actual afecta específicamente más a los USA, por su participación directa e indirecta en el conflicto bélico y a que China sigue tomando mayor posicionamiento económico global, restándole preponderancia económica y política.

En el caso de China, su presidente fue reelegido por otros 5 años este fin de semana, siendo la parte económica su principal alegato para mantenerse en el poder. Sus argumentos para ello son; Alta Calidad y Autosuficiencia Tecnológica, Regular la Acumulación de Riqueza, Mantener un PIB superior al 5%, Control absoluto al Covid, Mayor apoyo de los Bancos del Estado al sector productivo chino y moderación en su mercado bursátil. Esas fueron las líneas trazadas de Xi Jinping hoy de 69 años en su ampliación de mandato que inicio en 2013 y con esta ampliación serán casi 15 años del Nuevo Emperador Chino, que busca consolidar el reposicionamiento económico global de China con 1,400 millones de habitantes y que ya es la primera potencia mundial en relación al PIB en términos de paridad de poder adquisitivo.

Para América Latina las expectativas son de decrecimiento en el 2023, los nubarrones de Europa y los USA no son buenas señales para la región, siguiendo la tendencia de la FED de los Estados Unidos, la tendencia de la región ha sido subir las tasas de interés de referencia, buscando contener la inflación, lo cual no ha resultado como esperaban, ha repercutido en el consumo y la inversión, con diversos matices, las dos economías más grandes que son Brasil y México no han logrado crecer su PIB y en el caso mexicano la restricción de crédito y el deficiente estado de derecho afecta más la inversión privada.

En el caso mexicano, esta semana Moody´s proyecta una devaluación del 20% del peso frente al dólar, argumentado ello con el ajuste monetario del Banco Central, eso sí, dicen puede ser en 2022, 2023 o en el 2024, con esas proyecciones o adivinanzas alarmistas y especulativas sin sustento claro, es difícil darles credibilidad. Por su parte el pasado viernes Banco de México a raves de Jonathan Heath minimizo el riesgo de devaluación y fue claro al decir, la salida de portafolios en los últimos 3 años, no afectaron el tipo de cambio, al reducir la tenencia extranjera, se reduce la vulnerabilidad futura, las reservas son del orden de 196 mil millones de dólares, así que Moody´s trae encargo de alguien que solo busca joder para soltar esa especulación, la inflación está en el 8.70% anual, la tasa de cetes en 8.80%, la a 28 días en 9.56% y el tipo de cambio ligeramente debajo de 20 pesos, así que si bien los gringos pueden apretar a través de su Banco Central, la situación actual y de mediano plazo no es para un ajuste de la magnitud que se especula, así que calma, no hay que seguir la corriente a esos rumores. Ya bastante tenemos aquí para combatir la inflación que no se deja y que las familias mexicanas constatan en sus compras y más ahora que viene la etapa de mayor consumo por la temporada navideña.

Posdata

Esta semana anuncia Banorte que no seguirá en la venta de Banamex, con ello son tres que formalmente no siguen (Azteca, Santander y ahora Banorte), no es una buena señal, probablemente son más los costos o costos colaterales que no se sabe en qué balance quedaran, en el de Banamex o en el de Citi… (Oceanografía, Oro Negro), ¿Que identificaron en esos asuntos o que impedimentos legales en los Estados Unidos tendrían en su compra venta para determinar que el precio estimado por Citi, está muy por arriba de la realidad?, es cierto ellos (Citi) adquirieron en 12 mil millones de dólares hace 20 años, pero en ese entonces existían en el portafolio de Banamex adicional a su banca de consumo y empresarial, un Banco que era California Commerce Bank, las agencias en Londres y New York, la Banca Corporativa más importante de México y Accival la Casa de Bolsa más grande de México (área patrimonial). En aquella época era el Banco número UNO, hoy se sitúa en la cuarta posición, solo se vende la parte de consumo y empresarial y en consecuencia debe analizarse la rentabilidad y oportunidad que debe representar a los interesados que quedan y que ya es la ruta final para sí o sí. Nadie vende un caballo por bueno.

Mario Sandoval Chávez | Twitter @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR | PROMETEO (previsión/prospección)

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE