No pensé que fuera tan pronto, en mi entrega de ayer dije que “nadie debería comer ansias” y a primera hora corrió la noticia de los primeros cambios en el gabinete del Dr. Rocha Moya.

¿Habrá más movimientos? Lo lógico sería pensar que sí. El mandatario ha comenzado a reacomodar “a su gusto”, el equipo de trabajo con el que arrancará el segundo trienio de su mandato.

Hay tres cosas que valen la pena destacar de los movimientos. La primera de ellas es que el gobernador paga bien la lealtad a su equipo. Es un mensaje importantísimo para la base morenista que sean perfiles de casa a los que se estén apuntalando en los primeros cambios. Y es justo ahí, donde radica la segunda arista destacable y es que los jóvenes reciben oportunidades en el primer gobierno de izquierda en Sinaloa.

Experimentado como pocos, el gobernador sabe que a los jóvenes hay que abrirles paso, apoyarles y cuidarles, y justamente eso ha hecho. A un joven dale una causa con la que comulgue y apóyalo, y luchará a muerte por ella. Bajo esa premisa está impulsando a los perfiles juveniles de la izquierda sinaloense. La lista de cuadros es cada vez más amplia.

El tercer punto destacable es el timing. Es justo regresando de vacaciones, prácticamente a medio año natural y semanas del cambio de gobierno federal y de la renovación de las cámaras y los ayuntamientos. Estas semanas serán cruciales para los perfiles que asumen los nuevos cargos. Porque con los movimientos que se avecinan, si alguien “no da el ancho” en este periodo, podría ser nuevamente relevado. Sin embargo, hoy por hoy, la oportunidad está muy bien dada, y muy bien ganada, he de decir.

Se cumple lo que hemos venido comentando, que es el fortalecimiento de la corriente “rochista”. El resultado electoral del 02 de junio es la palanca número uno para permitir al gobernador Rubén Rocha Moya apuntalar a su gente. Lo dijo en su semanera de este martes, que es la marca “Morena” la que goza de gran aceptación y que nadie ganó por sí mismo. Es decir, él como jefe político y líder natural del morenismo en Sinaloa, lleva mano y el favor del pueblo para hacer los cambios que le permitan tener un equipo mucho más “a su gusto”.

Entre los nombramientos el primero para el análisis es la salida de Enrique Díaz Vega como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas para darle espacio a Joaquín Landeros, un joven que ha recibido la confianza y que ha ido creciendo con base a dos cosas: lealtad y trabajo. Ello le ha permitido dar resultados y acceder a oportunidades más complejas. Su ascenso ha sido rápido, podría decirse, sin embargo, el manejo de las finanzas a nivel secretaría es, primero que nada, un tema de confianza. A Joaquín lo tendremos aún más en el escrutinio público, creo que el reto lo asume con más ganas que nervios, y ahí, lleva un paso ganado.

La oportunidad que recibe Ana Chiquete con la inminente salida de Tere Guerra de la Secretaría de las Mujeres es todo menos casual. La joven senadora suplente electa, es de esos perfiles que gustan mucho en la 4T: muy de izquierda y de corta edad. Lealtad, entrega y convicción le han valido para consolidar lo que ha logrado en estos tres años. Ha hecho un gran trabajo en la Secretaría General de Gobierno apoyando a Enrique Inzunza donde también ha aprendido a mejorar la mano izquierda política y a conocer todo el entramado de gobierno. Conoce al gabinete a la perfección y, además, desde fuera ha recibido el voto de confianza de colectivos feministas. Un muy buen inicio para la nueva titular de SEMUJERES.

Los nombramientos de Catalina Esparza y Raúl Montero en SEPyC y Obras Públicas respectivamente son también apuestas seguras del gobernador en cada una de las áreas. Ambos han fungido como subsecretarios en su respectiva dependencia. Se refrenda el compromiso de impulsar cuadros de izquierda y en el caso concreto de Montero, es también un guiño más de impulso a los cuadros jóvenes.

Me parece que los movimientos no deberían tener mayor cuestionamiento desde la comentocracia. La lógica del ejercicio de la política les valida por completo pues son de la confianza del gobernador y han dado resultados positivos en donde han estado, en consecuencia, como he dicho, hoy por hoy, la oportunidad está muy bien dada, y muy bien ganada, he de decir.

