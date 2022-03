El ridículo del Comité Olímpico mexicano y la Conade con los patines de Donovan Carrillo

Donovan Carrillo es un tesoro nacional. Es un joven deportista de patinaje artístico, disciplina en el auge como país, México, nunca ha destacado. Gracias a él es que este hermoso deporte lleno de fuerza, coordinación y arte se le ha tomado con mucha seriedad y hasta con fanatismo del bueno. En su primera aparición en los Juegos Olímpicos de invierno, Donovan Carrillo pasó a la ronda final y se convirtió en estrella. El nombre de Donovan Carrillo fue Trending Topic mundial gracias a sus trajes, su música y sobre todo su maestría.

A su llegada a México la Conade anunció que su beca solo le duraría unos meses más y después de eso ya no se podrían hacer cargo. Terrible. Estas son las personas, las figuras, a las que como país hay que cuidar. Llevan a los niños al deporte y a los mayores nos hacen soñar y olvidar los problemas del país y hasta nos regresa el orgullo de ser mexicano. Lo que no puede hacer un Tren Maya ni un aeropuerto lo hace, sin duda el deporte.

Está en el máximo interés del gobierno de México que preside Andrés Manuel López Obrador, cuidar a Donovan Carrillo. Pero hoy en el Mundial de Patinaje artístico sobre hielo lo dejaron a su suerte. En una completa desorganización y ridículo sus patines no llegaron. Los mandaron por paquetería. No llegaron a la aerolínea que trasladaría a Donovan. El patrocinador le puso otros, obviamente no fueron cómodos y no pudo participar.

No puedes cambiarle la raqueta o incluso la tensión de las cuerdas a Rafa Nadal. No debes quitarle los botines a un profesional como Cristiano Ronaldo en el último segundo. No podría jugar ni competir Tom Brady sin sus hombreras de protección que usa desde sus años en universidad.

Habría sido hasta peligroso que compitiera Donovan Carrillo con otros patines.

El Comité Olímpico Mexicano anunció que sí pudo entregar los patines a Donovan Carrillo. Fue mentira, falso, un ridículo. La Conade de Ana Gabriela Guevara no tiene excusas. No puede el gobierno desamparar a estas joyas mexicanas y dejarlas a merced de un negocio privado como es el COM. Tendrían que actuar en conjunto, apoyarse y dar lo mejor a los atletas mexicanos.

Donovan Carrillo es famoso, tiene patrocinadores y es ya una figura mundial y le pasan estas cosas… imagínense a los demás, a los que van empezando, no tienen posibilidad alguna de esperar que sus equipos lleguen a las competencias.

Nadie tiene excusa, no estamos hablando lo suficiente de este problema, queremos ser país de primer mundo, pero no hacemos nada para llegar a ello. Estamos como mexicanos, peleando por unas tlayudas en un aeropuerto. Así nunca.