Donovan Carrillo no competirá en Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo por falta de patines. Y es que los suyos fueron extraviados durante su viaje a Francia, país sede de la contienda.

A falta de unas horas para que compitiera en el programa corto varonil, se dio a conocer que Donovan Carrillo, quien hizo vibrar a México en los pasados Juegos Olímpicos de Inviernos, no participaría .

Aunque el mexicano entrenó con unos patines nuevos el día de ayer, no se adaptó a ellos , de modo que prefirió abdicar su incursión en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo.

¿Cómo se extraviaron los patines de Donovan Carrillo?

Fue la aerolínea por la que Donovan Carrillo se trasladó a Francia la que extravió la maleta que contenía sus patines .

Aunque el día de ayer se manejó la versión de que los había recuperado, lo cierto es que los patines nunca llegaron a sus manos.

Incluso, Donovan Carrillo externó su preocupación en redes sociales ante tan adverso escenario.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando”, dijo.

De acuerdo con lo dicho por su entrenador, Gregorio Núñez, Donovan Carrillo entrenó con unos patines nuevos que compró; sin embargo, no se adaptó del todo.

Donovan Carrillo (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Beca de Donovan Carrillo dependía de su desempeño en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre hielo

Tal como señaló en su momento Ana Guevara, titular de la Conade , la retabulación de la beca de Donovan Carrilo dependía de su desempeño en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre hielo.

“Tendremos que esperar a que concluya su proceso, que es con el Mundial. En caso de que fuera con mejoría en este resultado en Mundial, pues tendríamos que reconsiderar la retabulación de la beca. No es el caso en este momento”, señaló.