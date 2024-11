En marketing, el FMOT “First Moment of Truth” es el instante crucial en el que un consumidor toma una decisión de compra después de interactuar con un producto o servicio en el punto de venta. Este “momento de la verdad” pasa en otros ámbitos, como el episodio que han vivido todos los políticos que “no viven en Valencia” con lo que ha pasado con la DANA .

¿Qué es la DANA? La DANA es una Depresión Aislada en Niveles Altos, es decir, un fenómeno meteorológico atípico pero que puede ser de cierta manera seguido por las diversas herramientas meteorológicas que existen en la actualidad.

En España, esta DANA dejo en ciertas zonas del sur lo equivalente a un año de lluvia, por lo que los ríos de la zona se desbocaron arrasando localidades enteras y dejando atrapados a los sobrevivientes. Aunque este temporal haya sido histórico, se pudieron prevenir muchas cosas que no se hicieron en España por necios, intransigentes o realmente tontos.

España esta localizada en una zona donde sus habitantes no están acostumbrados a este tipo de temporales, ni mucho menos a lidiar con las desgracias meteorológicas. No tienen un plan de emergencia como se tiene en México, no hay un DNIII o algo similar que llame a la acción a los diversos cuerpos de ayuda y rescate. Tampoco se tiene la cultura de protegerse y evitar estar cerca de las zonas de riesgo como lo tenemos en otras partes de México.

Monterrey como ejemplo, sufrió mucho cuando el huracán Gilberto, haya por finales de los ochentas, y ahora no tuvo tantas broncas al tener la depresión tropical que trajo lluvias de mas de un año hace apenas unos meses. Avenidas destruidas pero pocas desgracias humanas que no tienen que ver con el gobierno sino con la conducta de esas personas que se pusieron en peligro.

¿Qué pasa en España? Nadie se pone de acuerdo y ahora resulta que todos tienen que pedir permiso para hacer algo. En Valencia dan por finalizada la crisis meteorológica a través de la Aemet y buscan intentar recuperar la normalidad. ¿Qué saben de crisis los de la Aemet que no han buscado declarar un Estado de emergencia para que los poderes que pueden resolver esto lo hagan?

Con todo esto pasando el rey Felipe y su esposa Letizia, Pedro Sánchez, premier español y Carlos Mazón presidente de la comunidad Valencia se presentaron en Paiporta, la entidad mas afectada por este fenómeno meteorológico. Los representantes votados huyeron cuando los reclamos subieron de tono. Los de la corona española se quedaron, escuchando a la gente y administrando un poco el odio y frustración que los habitantes de la entidad tuvieron hacia las autoridades.

Le salió lo real a Felipe cuando dijo que ellos pudieran haberse quedado en Madrid y aun así fueron a verles. Un comentario fuera de lugar pero comprensible debido a toda la agresión que recibieron. En algún momento de la visita Letizia se quebró y lloró por todo lo que vio y el desastre que había en esa locación.

¿Qué pudieron haber hecho los reyes para evitar esto? Nada. ¿Qué pudieron haber hecho los funcionarios para evitar esto? En los daños materiales, no mucho, pero en las perdidas humanas bastante. No hubo previsión y se confiaron de mas. Pareciera que se replica la obra de teatro “El Diluvio que viene” cuando los gobernantes no le hicieron caso al cura de que venia un segundo diluvio.

El momento de la verdad será recordado como el día que la corona española se quedo a recibir lodo e insultos y después a entregar consuelo y esperanza contra el día que los políticos huyeron del lugar al no saber que hacer ante algo en lo que fueron corresponsables.

Leo la columna de Claudia Santillana en SDP Noticias donde habla del perdón que pidió la reina Letizia y que muchos políticos no han pedido. Estoy de acuerdo con ella en que los políticos deberían de pedir perdón por los errores que tuvieron. Esos políticos deberían de pedir el perdón que exigen y no echarle la culpa a tal o cual régimen o tal o cual gobierno.

El perdón de la reina Letizia sí será recordado como dice Claudia, de igual forma que sería recordado si le pidieran perdón a los pueblos originarios, aunque ellos tampoco tuvieran la culpa.

Ahí se las dejo…