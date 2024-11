Claudia Sheinbaum, presidenta de México, expresó su solidaridad con la comunidad Valencia, España, y con quienes han sufrido los efectos de la DANA y puso a disposición la ayuda de México.

Ante críticas en España por la reacción tardía de autoridades, Claudia Sheinbaum dijo que el tema debía centrarse en la solidaridad y omitió pronunciarse sobre el rol del gobierno español.

Durante su conferencia mañanera de este 4 de noviembre, Claudia Sheinbaum aclaró que la solidaridad entre México y España está por encima de diferencias en algunos temas.

“Al pueblo español, y en particular a Valencia, y a otros lugares en donde vivieron esta terrible tragedia, toda nuestra solidaridad y el apoyo que puedan necesitar de México siempre va a estar ahí. El secretario de Relaciones Exteriores estuvo pendiente desde el primer momento y toda nuestra solidaridad y apoyo. No creo que sea el momento para hablar de las autoridades españolas yo creo que (debe expresarse) toda nuestra voz y nuestro sentir de solidaridad a todos. Hay diferencias en algunos temas pero eso no quita que sea nuestra solidaridad por encima de todo. Es momento de solidarizarnos.”

Claudia Sheinbaum