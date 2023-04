PROMETEO

El dato de inflación anual al tercer mes de 2023 fue de 6.85%, si bien un indicador que refleja una tendencia a la baja, tomando en consideración que los USA reportaron un 6% al mismo periodo, mostrando una disminución inflacionaria en ambas economías, la codependencia económica de México hace necesario llevar seguimiento de ambas, en el caso de la tasa de referencia en nuestro país es de 11.25% y en USA del 5%, lo que refleja un diferencial casi de 2 a 1 en la tasa de referencia con respecto a inflación en México.

Ese diferencial, ha sido factor también para el peso el cual se ubica en 18.33 pesos por dólar, las reservas superan los 202 mil millones de dólares, las exportaciones y remesas son los elementos que le dan estabilidad al peso, por lo que el nearshoring es la respuesta que se requiere para potencializar la economía de manera sostenida, sin embargo, hay elementos que la limitan dentro del acuerdo del T-MEC por las posturas encontradas que se han generado en materia energética y comercial.

TESLA anuncio en marzo la inversión de 5 mil millones de dólares para la instalación de su planta de vehículos eléctricos. Sin embargo, en esta semana de abril también se anunció la nacionalización de 13 plantas de Iberdrola por un monto de 6 mil millones de dólares, por un lado llegarían 5 mil millones de dólares de TESLA y se van 6 mil millones de dólares de Iberdrola. Por lo que, si bien se busca ingresar más inversión directa, estas daciones reflejan la realidad en la balanza.

Como todo en esta administración en sus decisiones, o se le apoya con fe ciega o se le critica toda acción en sus decisiones, sin embargo, es un hecho que la información sobre la figura financiera, no ha sido clara y precisa, en especial en la garantía de pago aun fuera de balance de los 6 mil millones de dólares a pagar a Iberdrola. En mi opinión una decisión de este calibre debería ser autorizada por el legislativo por la cantidad y plazos a comprometer aun con la participación de una tercera empresa. Este tipo de anuncios si bien espectaculares, ya se ha visto en el día a día son objeto de comentarios a favor o en contra, pero a esta administración no le agrada el debate público en términos financieros y económicos, su enfoque es solo para el pueblo bueno.

Las expectativas de crecimiento económico son del 3% en este 2023 por parte de SHCP, por su parte Banco de México y diversos estudios del sector privado y organismos internacionales no le dan más del 1.8%. El gobierno mexicano sigue en debate con el sector privado de gran tamaño y no ha sabido estimular a la MIPYME, hay crecimiento en actividades terciarias y secundarias de grandes empresas, sin embargo, habrá que ver la tendencia mes a mes, pues hay factores externos a considerar, en especial la situación del desempeño económico en USA y las reacciones en el debate energético, maíz y otros productos que podrían afectar el comercio de Mexico. Es decir, cuando nos conviene pedimos consideración y apoyos, pero cuando se trata de politizar y dar ventajas a las paraestatales somos muy nacionalistas.

El desarrollo regional y económico del Bajío, Occidente y la región noreste y fronteriza norte de México, se debe a la infraestructura carretera y de ferrocarril que genera sinergias en la exportación e importación comercial. Sin embargo, el sureste carece de esa infraestructura, pese a su belleza y que sus distancias en kilómetros parecen razonables, los tiempos se duplican por ser carreteras de un solo carril y de limitado manejo para el transporte de carga. Si tuvieran la infraestructura del centro del país, su crecimiento sería sustancial. Hasta ahora las obras emblemáticas en este quinto año de gobierno no están 100% concluidas, son varios frentes y ello dilata avances concretos y definir su productividad al 100% y no inauguraciones inconclusas como se ha visto hasta ahora. Se agradecen las buenas intenciones, pero los resultados tangibles deben ser la verdadera medición de gestión.

Las criticadas concesiones al sector privado o las asociaciones en participación son buenas, si se hacen con equidad y sin abusos, como ha sido la característica que nuevamente los opinologos no analizan. Es decir, no hagamos cosas malas que parezcan buenas. Es necesaria la inversión privada, pero sin abusos como ha sido el caso del sector minero, petrolero o eléctrico, lo que hagan bien y en equidad y con beneficio pactado parejo, adelante, lo que solo para acá y nada para los demás, no funciona. Si todo fue abuso y corrupción, hasta ahora no se ha visto acción contundente en contra de ex funcionarios y directivos corruptos de PEMEX y CFE por citar a los más relevantes, por lo tanto, hay consentimiento a esos actos que cada homilía mañanera son cuestionados y repetidos cada que hay oportunidad. Para buscar la inversión productiva, empleos formales y desarrollo regional, se requiere dar certeza y facilidades adecuadas en un ambiente de Estado de derecho confiable. Hasta ahora son más buenas intenciones que hechos.

Twitter: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx